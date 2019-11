Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Armin Schneider: Argumente gegen Stammtischparolen

Eine Erklärung gegen den Pegida‐Aufmarsch in Duisburg kam ganz vorn auf die Tagesordnung der Abgeordneten des evangelischen Kirchenparlamentes. Sie beschlossen auf ihrer Tagung am Freitag gleich nach dem Bericht des Superintendenten Klartext gegen Pegida und die Gesinnungsgenossen der Organisation „auf der Straße und in den Parlamenten“.

In seinem Jahresbericht ging Superintendent Armin Schneider auf Ereignisse und Entwicklungen ein, die ihn, den Kirchenkreis und seine Gemeinden im letzten Jahr beschäftigten. Allein drei Seiten lang nahm sich Schneider Raum für den Abschnitt „Rechtspopulismus und rechte Gewalt – beunruhigende Beobachtungen“. Darin ging er unter anderem auf die mit der Europawahl verbundenen Plakataktion der Partei „Die Rechte“ und den Anschlag in Halle ein.

Was die Wahlerfolge der AfD mit dem Anstieg antisemitischer Angriffe oder rechter Gewalttaten zu tun habe, ist für den Superintendenten klar: „Die AfD lässt es bewusst zu, dass es an ihren Rändern fließende Übergänge zur rechtsradikalen Szene gibt. Hier darf es keine Toleranz geben. Wir ducken uns vor Stammtischparolen nicht weg, sondern setzen ihnen mutig und beharrlich unsere Argumente, unsere Menschlichkeit und unseren Glauben entgegen.“