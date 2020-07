Augenzeuge verfolgt und stoppt alkoholisierten Unfallfahrer

Duisburg. Die in Mitteilmeiderich gestartete Trunkenheitsfahrt eines 22-Jährigen stoppte ein Augenzeuge. Der 24-Jährige fuhr ihm hinterher.

Ein 22-Jähriger hat im Alkohol- und Drogenrausch mit dem Auto eines Bekannten in Mittelmeiderich ein geparktes Auto beschädigt. Er flüchtete. Ein Augenzeuge folgte ihm – und stoppte ihn.

Der 22-Jährige war am Sonntagmorgen um etwa 5 Uhr von der Fahrbahn der Bronkhorststraße abgekommen. Am Steuer eines Renault kollidierte er in Höhe von Haus Nummer 144 mit einem rechts geparkten VW. Als er dennoch weiterfuhr, stieg ein 24-jähriger Zeuge in sein Auto und folgte dem Unfallfahrer bis zur Papiermühlenstraße in Bruckhausen.

Dort versuchte der 22-Jährige in Höhe eines Verteilerkreises zu wenden und fuhr dabei rückwärts gegen einen Baum. Diesen Moment nutze der Zeuge, so berichtet die Pressestelle der Polizei: Er „sprang aus seinem Pkw, öffnete die Fahrertür des Renaults und zog den Zündschlüssel heraus, um eine weitere Flucht zu verhindern.“ Polizisten stellten fest, dass der Renault-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und keine Fahrerlaubnis hatte.

Der Renault gehörte einem Bekannten des 22-Jährigen. „Diesem hatte er zuvor unbemerkt den Autoschlüssel entwendet, weil er keine Lust hatte, nach Hause zu laufen“, so die Polizei. Die entstandenen Sachschäden schätzen die Einsatzkräfte auf etwa 3500 Euro.