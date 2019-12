Aus Österreich: Duisburgerin will auf drei Reifen heimfahren

Nur auf drei Reifen und mit 1,46 Promille am Steuer wollte eine 43-jährige Duisburgerin mit dem Auto von Oberösterreich zurück in die Heimat fahren. Gestoppt wurde die Alkoholfahrt dank einer aufmerksamen Zeugin.

Am 25. Dezember gegen 0.30 Uhr verständigte eine Autofahrerin auf einer Landstraße in der Nähe des österreichischen Ortes Ternberg die Polizei – vor ihr fuhr ein Pkw mit dem linken Vorderreifen nur noch auf der Felge. Die Zeugin blieb hinter dem Fahrzeug und gab den Beamten über das Telefon ständig den neuen Standort durch.

Streit mit Partner führt zur Alkoholfahrt

In Waldneukirchen hielten Polizisten den Pkw schließlich an. Am Steuer saß eine 43-Jährige. Den Beamten teilte die Frau ihr Fahrtziel mit – die 800 Kilometer entfernte Heimatstadt Duisburg. Laut Polizei ergab ein Alkoholatemtest bei der Duisburgerin einen Wert von 1,46 Promille.

Sie gab den Beamten gegenüber an, dass sie einen Streit mit ihrem Lebensgefährten hatte. Deshalb habe sie zurück nach Deutschland fahren wollen. Der Schaden am Reifen sei entstanden, weil sie einen Bordstein touchiert habe. Die österreichischen Beamten nahmen ihr die Fahrzeugschlüssel ab und verhinderten so die Weiterfahrt. Die Duisburgerin erwarte nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss.