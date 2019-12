Schüler, Lehrer und Sponsoren bei der Preisverleihung für Duisburgs schönste Schulgärten in der Leibniz-Gesamtschule in Hamborn.

Auszeichnung für Duisburgs schönste Schulgärten

Duisburg. Mit dem „Tag der offenen Schulgärten“ haben sich die Duisburger Schulen mit ihren Anlagen an den Duisburger Umweltwochen beteiligt. Nun wurden die schönsten Gärten in der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesamtschule in Hamborn ausgezeichnet.

Dr. Ribhi Yousef (Umweltamt), Klaus Peter Müller (Leiter Büro Bildungsregion Duisburg) und Barbara Lichte (Ganztag an Gesamtschulen) gehörten der Jury an, die für die Bewertung zuständig war.

Den ersten Platz belegte die Leibniz-Gesamtschule. Zentrales Element ihres Gartens ist ein Steinweg aus Mosaikfliesen. Jeder Fünftklässler fügt dem Weg seine individuell selbst gestaltete Fliese hinzu. Rund 1300 Einzelteile hat mittlerweile der Weg, der mit jedem Schuljahr wächst. Die Schule freut sich über ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro, insgesamt unterstützte die Sparkasse Duisburg den Wettbewerb mit 1000 Euro aus ihren Erlösen. „Wir werden das Geld in den Garten investieren, unter anderem einen Rasenmäher und Schubkarren anschaffen“, berichtet Kerstin Hellmann, Schul-Sozialarbeiterin an der Leibniz-Gesamtschule.

Auf den zweiten Platz kam die Gustav-Stresemann-Realschule (Beeck), die sich über ein Preisgeld in Höhe von 300 Euro freuen kann. Mit 200 Euro kann die Gesamtschule Emschertal planen, der Garten der Neumühler Schule kam in der Wertung der Jury auf Rang drei.