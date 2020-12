Auto knallt in Duisburg gegen Baum – Fahrer flüchtet

Duisburg. Ein BMW-Fahrer ist in Duisburg mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein BMW-Fahrer ist in der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtstag in Duisburg mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Anstatt die Polizei zu rufen, flüchteten der Unfallfahrer und sein Begleiter.

Gegen 2 Uhr morgens endete die Fahrt an einem Baum an der Bügelstraße in Obermeiderich. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Unbekannte so schnell unterwegs, dass er die Kontrolle über den Wagen verlor und von der Straße abkam.

Auto knallt in Duisburg gegen Baum: Polizei sucht Zeugen

Zeugen riefen die Polizei und berichteten den Beamten, dass zwei Personen nach dem Unfall aus dem Auto gestiegen und weggelaufen seien. Die Polizisten stellten den BMW sicher. Die Beamten ermitteln und überprüfen nun, wer am Steuer gesessen hat.

Augenzeugen, die Angaben zu den beiden Insassen, insbesondere zu dem Fahrer, machen können, sollen sich bei der Polizei Duisburg unter 0203 2800 melden.

