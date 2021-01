Staurisiko Autobahnen: Wo in Duisburg das Staurisiko am höchsten ist

Duisburg. Straßen NRW hat die Autobahnbaustellen mit dem höchsten Staurisiko für 2021 errechnet. In den Top 10 taucht Duisburg zwei Mal auf.

Pendler aus Duisburg brauchen oft sehr viel Geduld: Der ADAC hat 2020 allein auf der A40 mehr als 12.000 Staus um Duisburg gezählt. Die Verkehrszentrale des Landesbetriebs Straßen.NRW hat für die Deutsche Presse-Agentur in Düsseldorf die Baustellen mit dem höchsten Staurisiko an den neuralgischen Anschlussstellen (AS), Autobahnkreuzen (AK) und -dreiecken (AD) im Land errechnet. Unter den Top 10 für 2021 sind auch zwei Autobahnbereiche in Duisburg.

Dazu gehört einmal der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Beeck und Duisburg-Neumühl auf der A 42. Dort steht die Instandsetzung mehrerer Brücken an. Gleichzeitig werden Lärmschutzwände erneuert und die Fahrbahn saniert. Erst Mitte 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

A 40: Hohes Staurisiko durch Neubau der Rheinbrücke in Duisburg-Neuenkamp

Außerdem gibt es auf der A 40 zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Häfen und Duisburg-Rheinhausen weiter ein hohes Staurisiko: Bekanntlich wird derzeit die neu gebaut. Während der Bauarbeiten stehen überwiegend nur zwei Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung. Nach der Fertigstellung, die für das Jahr 2026 terminiert worden ist, soll die A 40 zwischen Duisburg-Homberg und Duisburg-Häfen auf vier Fahrstreifen pro Richtung ausgebaut sein. (dpa)