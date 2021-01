Autodach aufgeschnitten: Feuerwehr befreit Baby nach Unfall

Bei einem Unfall in Marxloh wurde eine Mutter mit ihrem acht Monate alten Baby im Auto eingeklemmt.

Duisburg. Bei einem Unfall wurden eine Mutter und ihr acht Monate altes Baby im Auto eingeklemmt. Feuerwehr Duisburg schneidet zur Rettung das Dach auf.

Bei einem Unfall in Duisburg-Marxloh wurden eine Mutter (22) und ihr acht Monate altes Baby im Auto eingeklemmt. Der 28-jährige Fahrer hatte Dienstagvormittag beim Abbiegen vom Willy-Brandt-Ring nach links in die Kaiser-Wilhelm-Straße einem entgegenkommenden Audi die Vorfahrt genommen. Der Audi-Fahrer (44) konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem Golf in die Seite.

Der Aufprall war so stark, dass der Golf gegen einen Ampelmast geschleudert wurde. Die Feuerwehr Duisburg schnitt das Dach auf, um Mutter und Kind zu befreien. Alle drei Insassen kamen ins Krankenhaus.

Der Unfallfahrer wird nach Angaben der Polizei weiteren Ärger bekommen, da er keinen gültigen Führerschein hatte und das Auto nicht zugelassen war, ein falsches Kennzeichen trug und darauf ein "selbst aufgeklebtes TÜV-Siegel" prangte.

