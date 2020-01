Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bärenstummelaffen – eine Erfolgsgeschichte

Ein besonderes Augenmerk in Duisburg liegt auf der Haltung von Bärenstummelaffen. Seit 1967 hält der Tierpark die Affenart und macht sich in der Zoowelt mit der Zucht einen Namen. „Weltweit gelten wir als erfolgreichster Halter dieser Tierart“, sagt Schreiner. Über 40 Jungtiere sollen in den vergangenen Jahrzehnten geboren und im Rahmen von Zuchtprogrammen vermittelt worden sein.

Aktuell werden die Tiere, die im tropischen Regenwald in Westafrika beheimatet sind, von der Weltnaturschutzunion IUCN als „gefährdet“ eingestuft. Es sei zu befürchten, dass aufgrund des kleinen Verbreitungsgebietes sowie der zunehmenden Nutzung und Abholzung der Regenwälder die Gefährdung der Art weiter wächst.