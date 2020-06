Bandendiebstahl: Männer klauen Wodka aus einem Supermarkt

Die Rucksäcke voll mit Wodka – so wollten vier Männer aus einem Supermarkt in Duisburg flüchten.

Duisburg. Vier Männer haben sich in einem Duisburger Supermarkt die Rucksäcke mit Wodka vollgepackt. Den Ladendetektiv hatten sie nicht auf dem Schirm.

Mit mehreren Flaschen Wodka sind vier Männer aus einem Supermarkt in Duisburg spaziert. Ein Ladendetektiv hatte sie am Donnerstagabend jedoch beobachtet und die Verfolgung aufgenommen.

Die parallel alarmierte Polizei konnte die vier in Kaßlerfeld stellen und vorläufig festnehmen. Die mutmaßliche Beute klirrte noch in den Rucksäcken. Die Flaschen kamen zurück in den Laden, berichtet die Polizei Duisburg. Die vier Männer, 21 bis 25 Jahre alt, landeten wegen des Verdachts auf Bandendiebstahl vor einem Haftrichter.https://www.waz.de/staedte/duisburg/article10646029.ece