Die Polizei Duisburg sucht nach einer Auseinandersetzung in Ruhrort nach einem Unbekannten.

Angriff Bei Streit in Duisburg: Unbekannter schlägt mit Hammer zu

Duisburg Zwei Männer haben sich vor einem Supermarkt in Duisburg eine blutige Auseinandersetzung geliefert. Dabei zückte einer von ihnen einen Hammer.

Zwei Männer haben sich am Montagabend in vor einem Supermarkt eine blutige Auseinandersetzung geliefert.

Laut Polizei gerieten die beiden Kontrahenten gegen 17 Uhr aus ungeklärter Ursache vor dem Geschäft an der Friedrich-Ebert-Straße in einen Streit, bei dem ein Unbekannter nach Zeugenangaben plötzlich einen Hammer zückte und einen 32-Jährigen damit am Kopf verletzte.

[Weitere Nachrichten aus Duisburg finden Sie hier]

Angriff mit Hammer in Duisburg: Polizei sucht Unbekannten

Anschließend ergriff er die Flucht. Retter brachten seinen blutenden Kontrahenten in ein Krankenhaus. Die Kripo hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht nach dem Unbekannten. Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 34 unter 0203 280 0 entgegen.

+++++