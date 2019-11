Polizisten überwachen am Donnerstagmorgen den Eingang des Duisburger Rathauses.

Duisburg. Nach einer Bombendrohung ist das Duisburger Rathaus am Donnerstagmorgen geräumt worden. Es ist unklar, ob es heute noch für Bürger öffnet.

Duisburg: Polizei durchsucht Rathaus nach Bombendrohung

Das Duisburger Rathaus ist am Donnerstagmorgen nach einer Bombendrohung geräumt worden.

10.20 Uhr: Die meisten Einsatzkräfte ziehen nun ab.

10.05 Uhr: Es sei nun die Entscheidung der Stadtverwaltung, ob sie das Rathaus heute noch für Besucher und Publikumsverkehr freigebe, so die Polizeisprecherin.

Die Stadtverwaltung hat dazu noch keine Angabe gemacht. Die Brautleute, die heute im Trausaal heiraten möchten, dürfte dies ganz besonders interessieren.

Rathaus Duisburg: Sprengstoffspürhund schlägt nicht an

10 Uhr: Der Sprengstoffspürhund hat im Rathaus nichts gefunden. „Ein gutes Zeichen“, so Polizeisprecherin Jacqueline Grahl. Die Ermittler der Kriminalpolizei haben inzwischen die Mitarbeiter befragt. Die Kripo überprüft nun auch die IP-Adresse des Rechners, von dem aus die E-Mail mit der Bombendrohung verschickt wurde.

9.40 Uhr: Die Drohung war nach Angaben von Stadtsprecher Hilbrands am Mittwochabend per E-Mail im Call Center der Stadt eingegangen. Mitarbeiter verständigten am Donnerstagmorgen die Polizei.

9.32 Uhr: Die Polizei durchsucht das Rathaus inzwischen mit einem Sprengstoffspürhund.

9.30 Uhr: Die Sicherheitsvorkehrungen haben für einige Duisburger besondere Folgen: Die für heute geplanten zehn Trauungen im Trausaal wurden ins Bezirksamt Mitte am Sonnenwall verlegt, berichtet Stadtsprecher Peter Hilbrands: „Wir mussten auch mehrere Vorstellungsgespräche in andere Verwaltungsgebäude verlegen.“

9.15 Uhr: Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, sechs Polizisten bewachen den Haupteingang des Rathauses. „Im Moment kommt niemand unkontrolliert ins Rathaus“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Grahl.

Laut Stadtsprecher Peter Hilbrands war die Drohung am Mittwochabend über das Call Center der Stadt eingegangen. Die Polizei hat daraufhin am Donnerstagmorgen das Gebäude geräumt und erste Maßnahmen darin ergriffen.

Um 8.50 Uhr durften die Mitarbeiter dann an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.