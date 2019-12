Brandstiftung in Duisburg: Erneut Pkw in Flammen aufgegangen

Die Feuerwehr Duisburg hat in der Nacht zu Montag ein Auto in Walsum gelöscht. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Duisburg. Erneut hat in Duisburg ein Auto gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, will jetzt in Walsum stärker Präsenz zeigen.

Schon wieder hat ein Auto in Duisburg Walsum gebrannt. In der Nacht zu Montag haben unbekannte Täter auf der Douvermannstraße einen schwarzen Ford Fiesta angezündet. Die rechts und links neben dem brennenden Auto geparkten Wagen wurden ebenfalls beschädigt.

Anwohner hatten einen Knall gehört und dann die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 17500 Euro.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können sich unter Tel. 0203/280-0 melden.

Wegen der vielen Autobeschädigungen in den letzten Tagen will die Duisburger Polizei in den Walsumer Stadtteilen verstärkt Präsenz zeigen. Zuletzt hatte in der Nacht zu Samstag ein BMW auf der Kirchstraße gebrannt, Freitagnacht haben Unbekannte auf dem Franz-Lenze-Platz fünf Autos und Baustellenleuchten beschädigt.