Chaos-Fahrt durch Hochfeld: BMW-Fahrer flüchtet vor Polizei

Duisburg. Ein 20-Jähriger hat bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei Duisburg sechs Autos beschädigt. Auf der Wache machte er ein Geständnis.

Bei seiner Flucht vor der Polizei hat ein 20-Jähriger am Montagabend in Hochfeld mehrere Unfälle verursacht.

Der junge Mann fiel zunächst dem Verkehrsdienst um 20.10 Uhr auf, weil er mit seinem BMW verbotenerweise von der Wanheimer Straße links in die Liebfrauenstraße abbog.

Die Polizisten wollten den BMW-Fahrer stoppen, doch der reagierte nicht auf die Anhaltezeichen und fuhr in Schlangenlinien weiter. Die Streifenwagenbesatzung rief daraufhin Verstärkung.

Verfolgungsjagd in Duisburg-Hochfeld: Sechs Autos beschädigt

Der 20-Jährige lieferte sich daraufhin eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und verursachte mehrer Unfälle. Sechs Autos wurden dabei beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 13.500 Euro.

An einer Tankstelle an der Musfeldstraße war die Flucht des Mannes dann zu Ende. Die Polizisten nahmen den 20-Jährigen mit auf die Wache. Dort entnahm ihm eine Arzt eine Blutprobe. Der junge Mann gab in der Befragung zu, Drogen und Alkohol konsumiert zu haben.

Er kam zur Ausnüchterung ins Gewahrsam und muss sich nun unter anderem wegen Unfallflucht und Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten.