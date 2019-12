Chorprogramm zum Fest in den katholischen Kirchen Duisburgs

Der Hauptaltar in der St. Michael Kirche in Duisburg Meiderich. An Heiligabend erklingen in dem Gotteshaus besondere Chorklänge.

Duisburg. In den Weihnachtsmessen in den katholischen Kirchen Duisburgs singen die Chöre Kompositionen aus verschiedenen Ländern. Das sind Highlights.

Etwas Verbindenderes als die Musik, die ja Menschen weit über sprachliche Barrieren hinaus zu erreichen in der Lage ist, kann es eigentlich gar nicht geben. Das dachten sich in diesem Jahr auch wieder die Kirchenmusiker der katholischen Kirchen in ganz Duisburg: Sie haben mit und für ihre Chöre ein musikalisches Programm mit Werken bekannter Komponisten aus verschiedenen Epochen und Ländern zusammengestellt, das in vielen Fällen weit über das übliche mehrstimmige Singen bekannter Weihnachtslieder hinausgeht.

Festliche Gottesdienste mit festlichen Gesängen an Heiligabend

Schon mit der heiligen Nacht beginnt der Kanon besonderer Chordarbietungen mit stimmungsvollen weihnachtlichen Kompositionen. Zum Beispiel bei der festlichen Christmette um 18.30 Uhr in St. Michael in Wanheimerort: Dort wird den Gottesdienstbesuchern von Chor und Orchester die Pastoralmesse von Alois Bauer und das Christumas Lullaby von John Rutter geboten. Ausführende sind die Kirchenchöre St. Michael und St. Gabriel sowie Mitglieder des Studioorchesters Duisburg unter Leitung von Ulrich van Oy. Beide Stücke erklingen in gleicher Besetzung am 31. Dezember ein weiteres Mal in St. Gabriel in Duisburg-Neudorf im Rahmen der Jahresabschlussmesse um 18 Uhr.

In der Abteikirche in Hamborn dagegen erwartet die Festgottesdienstgemeinde zur Christmette an Heiligabend um 21 Uhr ein Mix weihnachtlicher Kompositionen in deutscher und englischer Sprache, dargeboten vom Abteichor unter Leitung von Peter Bartetzky.

Darbietungen in der Christmette

Und wer noch etwas später am Heiligen Abend bei seinem Besuch der Christmette auch musikalisch etwas Besonderes erleben möchte, für den singt der Kirchenchor von St. Johannes Baptist im linksrheinischen Duisburg Homberg um 22 Uhr die Orgelsolomesse von Mozart unter Leitung von Ulrike Hoyer. Rechtsrheinisch erklingen zur gleichen Zeit in St. Judas Thaddäus in Buchholz Motetten aus vier Jahrhunderten, dargebracht vom dortigen Kirchenchor unter der Leitung von Ulrich von Oy.

Ein musikalischer Höhepunkt am 1. Weihnachtstag ist für die katholische Kirche in Duisburg dann die Aufführung der beliebten Christkindlmesse von Ignaz Reimann für Chor und Orchester beim festlichen Pontifikalamt in der Abteikirche um 10.30 Uhr. Es singt der Abteichor unter Leitung von Peter Bartetzky, instrumental unterstützt durch Mitglieder der Duisburger Philharmoniker.

Chöre in Messen am 1. und 2. Weihnachtstag

Ebenfalls am 1. Weihnachtstag erklingen zur gleichen Zeit in der Pfarrkirche St. Michael in Meiderich polnische Weihnachtslieder in der Bearbeitung von Carlheinz Heß, ein Oberhausener Kirchenmusiker und Komponist, der für kurze Zeit auch einmal dem Kirchenchor von St. Michael vorstand. Die musikalische Leitung hat Andrea Hegermann.

In der Pfarrkirche St. Judas-Thaddäus in Buchholz wird vor allem der zweite Weihnachtstag zum musikalischen Höhepunkt. Denn für diesen Tag plant der Kirchenchor unter der Leitung von Ulrich van Ooy und unterstützt vom Studioorchester Duisburg um 10 Uhr die Aufführung der Mariazeller Messe von Joseph Haydn für Chor und Orchester.