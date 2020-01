Duisburg. Der Zirkus Flic Flac lockt wieder mit einem actiongeladenen Programm in den Landschaftspark. Darum sind die Macher besonders gerne in Duisburg.

Circus Flic Flac aus Duisburg – das ist sein Erfolgsrezept

Rebellisch, unangepasst und ein echter Actiongarant – der Zirkus, pardon: „Circus Flic Flac“ gastiert wieder in Duisburg. Zum 30. Geburtstag präsentiert das Eventunternehmen die Winter-Show „Punxxx“ ab dem 10. Januar im Landschaftspark Nord. Auch nach drei Jahrzehnten im Geschäft bleibt sich Flic Flac mit der Jubiläums-Show treu, präsentiert sich rockig, punkig und gegen den Strich gebürstet. Dieses Image in Kombination mit einer gehörigen Portion Waghalsigkeit macht aus dem Zirkus ein Unikat – und sorgt für dauerhaften Erfolg. In Duisburg schlagen die Flic-Flac-Macher besonders gerne ihr Zelt auf.

Circus Flic Flac: Gründer Benno Kastein lebt in Duisburg

„Die Wintershow wird in Duisburg immer super angenommen“, erklärt Flic-Flac-Sprecherin Barbara Rott. „Wir haben hier viele Fans, echte Wiederholungstäter.“ Duisburg sei deshalb eine der ausgewählten Städte, in denen man jedes Jahr gastiere.

Entsprechend wichtig sei es daher, immer Neues zu bieten, so Rott: „Wir kommen jedes Jahr mit einer neuen Show in die Stadt.“ Was nicht heißt, dass die Zuschauer auf Flic-Flac-Klassiker wie die Motorradkugel verzichten müssen. In dieser dreht neben sieben Männern übrigens nun auch erstmals eine Frau ihre waghalsigen Runden.

Dass Benno Kastein, der 1989 gemeinsam mit seinem Bruder Lothar den Zirkus gründete, seit Jahren in Duisburg lebt, trägt zusätzlich dazu bei, dass man sich in der Stadt pudelwohl fühlt.

Auch wenn das Programm wechselt, darf ein Bestandteil der Show nicht fehlen: die Motorradkugel Foto: Foto: Flic Flac

Eigener Stil setzt auf außergewöhnliche artistische Nummern

„Nicht irgendein Zirkus“ lautet der Untertitel der Jubiläumsshow. Mit diesem Slogan lockte man bereits zur allerersten Show vor 30 Jahren. Damals war das Zelt noch nicht in Gelb und Schwarz gestaltet und auch eine Nummer kleiner. Unterschieden von anderen Produktionen hat man sich aber schon damals.

Die Kastein-Brüder hatten lange selbst als Artisten gearbeitet. „Internationale Anerkennung erhielten sie 1982 für einen gewagten Hochseilakt, mit dem sie beim Internationalen Zirkus-Festival von Monte-Carlo den Silbernen Clown abräumten“, weiß Rott. Gewagt sollte auch die eigene Produktion sein – lauter, schriller und spektakulärer als alle anderen.

Sie kreierten einen eigenen Stil, der bis heute vor allem aufaußergewöhnliche artistische Nummern setzt und wegen seiner Andersartigkeit erfolgreich sei, wie Rott wirbt. Mit rockiger Musik, jeder Menge Licht-, Laser- und Pyrotechnik steht Flic Flac für ein Show- und Bühnenkonzept der Extreme. Vor allem gewagte Motocross-Stunts, Spitzenakrobatik und schräge Comedy prägen die Programme, die aus konzeptionellen Gründen auf Tierdressuren verzichten. „Es gibt auch nach all den Jahren keinen vergleichbaren Zirkus“, da ist sich Rott sicher.

Insgesamt sind bei der aktuellen Show 35 Artisten aus 14 Ländern mit auf Tour

Die teilnehmenden Artisten wechseln. Aktuell sind knapp 35 Männer und Frauen aus 14 Ländern mit auf Tour. Um deren Rekrutierung kümmern sich mittlerweile Larissa Medved-Kastein und Tatjana Kastein, die im vergangenen Jahr das Tourgeschäft von ihrem Vater Benno übernommen haben. Der Aufbau in Duisburg hat auf dem Areal an der Hamborner Straße, dem ehemaligen Standort des Delta-Musikparks, gerade begonnen. Dort steht bald das Hauptzelt mit 42 Metern Durchmesser aus rund 3500 Quadratmeter PVC-Plane. Zwei Rundbögen schultern das Gewicht des Zeltes in etwa 18 Meter Höhe. Im Inneren finden gut 1450 Zuschauer Platz.

Info: Tickets für die Shows können jetzt gekauft werden

Die Shows beginnen vom 10. bis 26. Januar an Dienstagen und Samstagen (außer am 13. und 20. Januar) um 16 und um 20 Uhr, sonntags um 15 und 19 Uhr . Noch gibt es Karten für alle Tage. Diese können an der Tageskasse auf dem Gelände ab dem 10. Januar täglich zwischen 14 und 19 Uhr, sonntags zwischen 13 und 18 Uhr erworben werden. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Showbeginn und schließt mit Showbeginn. Telefonisch gibt es Karten unter der Nummer 0800 06 06 06 11, online auf flicflac.de. Tickets kosten ab 24 Euro, ermäßigt ab 19 Euro.