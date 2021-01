Die Industrie-Apotheke in Duisburg Rheinhausen bietet nun Antigen-Schnelltests an. (Symbolfoto)

Coronavirus Corona: Apotheke in Rheinhausen bietet Antigentests an

Duisburg-Rheinhausen. In der Industrie-Apotheke können sich Patienten auf das Coronavirus testen lassen. Das sind die Voraussetzungen und Kosten.

Eine Infektion mit dem Coronavirus? Zukünftig kann das in der Industrie-Apotheke in Rheinhausen innerhalb von 15 Minuten festgestellt werden. Ab sofort gehören Antigen-Schnelltests zum Service der Apotheke an der Friedrich-Alfred-Straße 75.

„Ein Test in der Apotheke ist nur vorgesehen, wenn keine Krankheitssymptome vorliegen. Patienten mit Symptomen müssen sich direkt an einen Arzt wenden“, erklärt Apothekerin Gundula Levering. Den Test gibt es für 34,50 Euro, die Kosten trägt der Verbraucher. "Umfangreiche Arbeitsschutz-und Hygienemaßnahmen, eine gründliche Schulung des pharmazeutischen Personals und ein für die Durchführung des Tests geeignete Raum ermöglichen ein Höchstmaß an Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter", versichert die Apotheke in einer Mitteilung.

Antigen-Schnelltests: Ergebnis lieg in 15 Minuten vor

Bei den Antigen-Schnelltests handelt es sich um sogenannte "Point-of-care-Tests" (PoC-Tests). Diese finden in unmittelbarer Nähe zum Patienten statt. Vor Ort wird ein Nasenabstrich vorgenommen, das Ergebnis liegt innerhalb von 15 Minuten vor. Der Test eignet sich für Patienten, die sichergehen möchten, dass sie sich nicht mit dem Virus infiziert haben.

Wer sich in der Industrie-Apotheke testen lassen möchte, muss vorher einen Termin vereinbaren. Möglich ist das telefonisch unter 02065/58538 oder per E-Mail an ia@gesund-in-rheinhausen.de.