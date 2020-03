Corona: Diese Duisburger Restaurants liefern Essen jetzt aus

Was sonst undenkbar für viele Restaurants wäre, könnte während der Coronakrise zu ihrer Rettung werden: Viele Duisburger Gastronomen bieten einen Abhol- oder Lieferservice für ihre Gerichte an.

Ins Restaurant gehen und von der Karte das Lieblingsgericht bestellen – geht nicht mehr. Im Café sitzen und ein leckeres Stück Kuchen naschen – geht nicht mehr. Im Eiscafé die Auslage bestaunen und sich die Waffel füllen lassen – geht nicht mehr. Etwas allerdings geht auch in Zeiten von Corona noch, wo Restaurants und ähnliche Geschäfte geschlossen haben müssen: Essen bestellen und abholen. Und zwar nicht nur Pizza, Döner und gebratenen Reis mit Hühnchen. In Duisburg bieten inzwischen etliche Einrichtungen, die sonst Gäste vor Ort bewirten, ihr Essen frei Haus oder zum Abholen an. Eine Übersicht (gern ergänzen wir sie um Ihre Tipps: redaktion.duisburg@waz.de):

Duisburg-Mitte: Herzhaftes, Kuchen und vegane Burger

Hier tut sich vor allem Duissern als Hol- und Bringe-Hotspot hervor:

- Die Kartoffel-Kiste an der Schweizer Straße 105 bietet aktuell eine Auswahl ihrer Spezialitäten zur Abholung an. Der Service ist von dienstags bis sonntags in der Zeit von 13 bis 19 Uhr verfügbar. Bonus: Zusätzlich bekommen Kunden 20 Prozent Rabatt auf alle Speisen der Außer-Haus Karte. Bestellhotline: 0203/333 827.

- Der Thai-Imbiss Sawadi an der Mülheimer Straße bietet Speisen zur Abholung an. Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Kontakt: 0203/336492.

Wer’s gerne Thailändisch mag, kann sich Curry und Co. beim Thai-Imbiss Sawadi abholen. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

- Das Restaurant Haus Kaiserberg an der Hohenzollern Straße 11 bietet einen Abhol- und Lieferservice für Kunden in Duissern und Neudorf. Bestellungen sind in der Zeit von 11.30 Uhr bis 20 Uhr möglich. Kontaktnummer: 0203/36 35 198.

- Duisburgs Lindenwirtin an der Mülheimer Straße bietet von Sonntag bis Freitag einen Abhol- und Lieferservice in der Zeit von 17 bis 22 Uhr. Vorbestellungen telefonisch erwünscht unter 0203/3333 70. Es gibt ein täglich wechselndes Angebot.

- Das Restaurant Marmaris am Ruhrdeich 351 bietet ab sofort einen Lieferservice an. Speisen können in der Zeit von 17 bis 20 Uhr bestellt werden. Kontaktnummer: 0203/33 9 666. Montags und dienstags sind Ruhetage.

- Der Wilde Wiener an der Schweizer Straße bietet einen Lieferservice an. Auf der Internetseite wilder-wiener.de gibt es eine gesonderte Lieferkarte. Lieferzeit von 18 bis 21 Uhr, dienstags ist Ruhetag. Kurios: Ab 50 Euro Bestellwert gibt es eine Rolle Klopapier gratis. Um Vorbestellungen wird gebeten. Kontaktnummer: 0176/82 36 88 15.

Außerhalb von Duissern gibt es auch einige mobile Gastronomieangebote:

Pizzen bis zur Wohnungstür gibt es von der Pizzeria La Barca an der Klöcknerstraße 30 in Neudorf-Nord. Telefonische Bestellungen unter 0203/376403 – Auslieferungen von montags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Die Krümelküche an der Johanniterstraße 28 im Dellviertel bietet vegane Kuchen und Burger per Abholung und Lieferservice. Täglich in der Zeit von 12 bis 21 Uhr. Für die Lieferung wird eine Pauschale von fünf Euro berechnet. Kontakt: 0203/39 21 63 08.

Die Konditorei Café Kurz an der Fabrikstraße 50 in Ruhrort beliefert Kunden mit Kuchenkreationen. Bestellen können Kunden telefonisch unter 0203/83181. Auslieferungen: Dienstag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr und ab 18.30 Uhr, samstags von 13 bis 17 Uhr und sonntags von 12 bis 16 Uhr. Für die Lieferung fällt je nach Distanz eine Lieferpauschale an.

Duisburg-Nord: Brötchen, Schnitzel und internationale Spezialitäten

Einen Abhol- und Lieferservice bietet das türkische Restaurant Antiocheia an der Mattlerstraße in Röttgersbach an, täglich in der Zeit von 12 bis 22 Uhr. Kontakt: 0203/500 648 30.

Das Walsumer Brauhaus Urfels an der Römerstraße 109 in Alt-Walsum bietet montags bis freitags einen Mittagstisch mit wechselnden Gerichten zur Abholung oder Lieferung an. Telefonischer Kontakt: 0203/99 19 450.

Das deutsch-syrische Restaurant Sham, Holtener Straße 176, bietet ab sofort einen Fensterverkauf sowie einen Lieferservice im gesamten Bezirk Hamborn für Frühstück und Mittagessen an. Hier gilt: Jeder zahlt, was er kann; es gilt ein Richtwert von fünf Euro pro Gericht. Montag bis Freitag 8 bis 14 Uhr, Samstag und Sonntag 11 bis 14 Uhr. Vorbestellung und Information über die Tageskarte: 0203/44 989 672.

Von links: Pater Tobias, Nael Aldaaif, Jamil Maamo und Rabee Bhlol stehen hinter dem Restaurant Sham. Wegen Corona hat es, wie viele andere Restaurants, jetzt auf Lieferservice umgestellt. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Das Restaurant Haus Birken an der Gerlingstraße 176 in Neumühl bietet einen Abholservice an. Schnitzel und Co. können mittwochs bis samstags von 16.30 bis 20 Uhr, sonntags von 12 bis 18 Uhr abgeholt werden. Um Vorbestellungen werden wird gebeten: 0203/4798316.

Die Bäckerei Wilms in Duisburg bietet einen kostenlosen Lieferservice an. Sowohl Backwaren als auch der Mittagstisch aus dem Café Auszeit an der Emmericher Straße in Obermeiderich werden bis zur Haustür geliefert. Bäckerin Petra Wilms und ihr Team sind unter der Rufnummer 0203/41035873 erreichbar.

Das mediterrane Restaurant Thassos Grill an der Sommerstraße 16 in Mittelmeiderich bietet einen Abholservice. Geöffnet: Montag bis Freitag 11 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr. Telefonische Vorbestellungen unter: 0203/437197.

Duisburg-West: Mittagstisch, Abendessen – und Eis am Fenster

Der Gasthof Linde in Friemersheim, Sedanstraße 1, bietet seine Mahlzeiten bis zum 20. April to go an. Abholung nach Vorbestellung: Montag bis Samstag 18 bis 21 Uhr, Sonntag 11.30 bis 13.30 Uhr, 02065/22069.

Die Linde in Duisburg gibt es schon seit mehr als 60 Jahren. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Die Rösterei Caffé Strada in Bergheim bietet ihren Mittagstisch von 11.30 bis 14 Uhr zur Abholung an, Alfred-Hitz-Platz 6. Vorbestellung: 02065/70 000 70.

Beim Balkanrestaurant Zur alten Post, Hochemmericher Straße 23, kann man die vorbestellten Speisen selber abholen oder im linksrheinischen Duisburg (außer Baerl) liefern lassen: ab 20 Euro frei Haus, darunter gegen 3,50 Euro Liefergebühr. Dienstag bis Sonntag, 12 bis 14 und 17 bis 20 Uhr, Vorbestellung: 02065/5 23 17.

Das Eiscafé De Luca, Augustastraße 23 in Homberg bietet einen Fensterverkauf to go an: Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr, am Wochenende von 14 bis 18 Uhr. Bestellung: 02066/2890599.

Das Restaurant Binder an der Augustastraße 23 in Homberg bietet jetzt Lieferservice und Abholung an: Dienstag bis Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Vorbestellung unter 02066/28 90 599.

Duisburg-Süd: Herzhaftes sowie Kuchen – und das Eis kommt mit dem Fahrrad

In Buchholz gibt es gleich drei Restaurants, die ihre Gäste bei sich zu Hause essen lassen:

- Haus Michels, Bregenzer Straße 2, Liefer- und Abholservice, täglich 12 bis 18 Uhr, nach Vorbestellung: 0203/701520.

- Hoymanns Schnellimbiss, Münchener Straße 12, Abholen, täglich 11 bis 18 Uhr, 0203/72 999 626.

- Schänke Sittardsberg, Sittardsberger Allee 10, Lieferung (bis fünf Kilometer) und Abholung nach Vorbestellung, täglich 12 bis 15 und 17 bis 21 Uhr, Mindestbestellwert 15 Euro, man bittet um möglichst runde Bezahlung, um Wechselgeld zu vermeiden: 0203/700 005.

Seine italienische Küche bringt das Huckinger Landhaus Milser per Abholservice an die Kunden: Zur Sandmühle 2, nach Vorbestellung, täglich 12 bis 20 Uhr, 0203/75 80 471.

Das Bauerncafé Ellerhof in Mündelheim bietet seine süßen Kuchen und herzhaften Reibekuchen auf Vorbestellung zur Abholung an: Rheinfeldsweg 18, samstags und sonntags von 12 bis 14 Uhr, 0160/14 33 491.

Das Lecker Satt, Düsseldorfer Landstraße 44, Wanheim, bietet einen Mittagstisch zum Mitnehmen, Montag bis Freitag 11.30 bis 14.30 Uhr, Vorbestellung: 0203/75 77 09 19.

Sandra Poth und Jürgen Kuhn liefern die Eiskreationen ihres Duisburger Eiscafés Rheineis mit dem Fahrrad aus. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Sogar auf Eis muss niemand verzichten: Das Wedauer Eiscafé Rheineis liefert mit dem Fahrrad bis an die Haustür aus: im Postleitzahlenbereich 47279, dienstags bis sonntags, Mindestbestellwert zehn Euro, 0203/94 18 47 12.

Sie vermissen ein Restaurant, Café oder Ähnliches? Schicken Sie uns Ihren Tipp an redaktion.duisburg@waz.de – wir ergänzen ihn gerne!