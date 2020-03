Alle Duisburger können jeden Tag 30 Minuten kostenlos die Leihfahrräder von Metropolradruhr nutzen. Sie bekommen damit in der Corona-Krise eine kostenlose Alternative zu Bus, Bahn und Auto. Die Aktion, die gemeinsam mit dem Regionalverband Ruhr und dem Verkehrsverbund Rhein Ruhr beschlossen wurde, läuft bis zum Widerruf bereits seit einer Woche und gilt für das gesamte Metropolradruhr-Gebiet.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) begrüßt die Initiative und hofft, dass Menschen dieses Angebot verstärkt nutzen, um die Ansteckungsgefahr weiter zu reduzieren. Zumal es seit der Fahrplananpassung der DVG zum 18. März immer mal wieder Klagen über volle Bahnen zu Stoßzeiten gegeben hat.

Duisburger können sich über App oder Hotline registrieren lassen

Wer das kostenlose Angebot von Metropolradruhr nutzen möchte, kann sich die nextbike-App herunterladen. Die Freiminuten werden automatisch bei der ersten Ausleihe aktiviert. Wer möchte, kann sich aber auch telefonisch unter der Hotline, Tel. 030 69205046, registrieren lassen. Sind die Freiminuten aufgebraucht, greift der für Duisburg übliche Tarif. Nextbike-Nutzer sollen die empfohlenen Hygieneregeln beachten, wie beispielsweise das Niesen und Husten in die Armbeuge.

Die Nutzerzahlen von Metropolradruhr steigen in Duisburg kontinuierlich. Rund 206.000 Mal haben Menschen in Duisburg im vergangenen Jahr eines der 250 Räder an den 37 Stationen im Stadtgebiet ausgeliehen. Viele Stationen liegen an zentralen Punkten wie dem Rathaus, Osteingang des Hauptbahnhofs, der Sechs-Seen-Platte oder der MSV-Arena. Weitere Informationen gibt es im Internet auf metropolradruhr.de.

DVG-Abokunden können Räder das ganze Jahr über günstig ausleihen

DVG-Abokunden können unabhängig von der aktuellen Aktion das ganze Jahr über Fahrräder von Metropolradruhr günstig ausleihen und für zwei Euro im Monat jeden Tag eine halbe Stunde kostenlos fahren. Weitere Infos dazu gibt es auf www.dvg-duisburg.de in der Rubrik Leihfahrräder.