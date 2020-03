Um die Grundversorgung zu sichern, dürfen Supermärkte, Apotheken und einige weitere Geschäfte in Deutschland wegen der Coronakrise laut Allgemeinverordnung auch sonntags öffnen. In Duisburg werden davon allerdings zum jetzigen Stand keine Geschäfte Gebrauch machen. Dafür gibt es zwei Gründe.

Rewe-Märkte bleiben sonntags geschlossen, Edeka-Märkte entscheiden selber

Auch wenn die Regale mit Klopapier und Konserven zwischendurch mal geplündert sind: Wohl kein Duisburger Supermarkt wird die Erlaubnis der Sonntagsöffnung nutzen. Der Hauptgrund: die „aktuelle Situation einer stabilen Warenversorgung“, wie ein Rewe-Sprecher es formuliert. Man sehe „keine Notwendigkeit, die Öffnungszeiten auf den Sonntag auszudehnen.“ Und noch einen weiteren Grund nennt Rewe: „Unsere Mitarbeiter brauchen den Sonntag dringend als Ruhetag.“

Bei Edeka entscheiden die einzelnen Märkte selber darüber, ob sie sonntags öffnen oder nicht. Ihr Dachverband Edeka Rhein-Ruhr spricht sich allerdings dagegen aus.

Discounter planen in Duisburg keinen Sonntagseinkauf

Ähnlich sieht es bei den Discountern aus. Aldi plant keinen Sonntagseinkauf und verweist darauf, dass „die aktuelle Situation für unsere Belegschaft besonders arbeitsreich und belastend ist.“ Die Mitarbeiter bräuchten „Ruhephasen, um Kräfte zu sammeln, sich zu erholen, Zeit mit ihren Partner und Familien zu verbringen.“ Vergleichbares gilt für Netto. Man stehe aber in Kontakt mit dem Gesundheitsamt und könne bei Bedarf „kurzfristig reagieren“. Lidl und Penny haben die Anfrage unserer Redaktion noch nicht beantwortet.

Bei den Drogerien in Duisburg ist die Sonntags-Lage unklar

Bei dm entscheiden die einzelnen Märkte, ob sie sonntags öffnen. Rossmann beantwortet die Frage nach Sonntagsöffnungen nicht. Das Unternehmen teilt nur mit, die Märkte hätten weiterhin geöffnet.

Duisburger Banken: Öffnungszeiten eher einschränken als ausweiten

Die Duisburger Sparkasse wird sonntags weiterhin geschlossen bleiben. Statt mehr zu öffnen, zieht man hier eher das Gegenteil in Betracht: „Wir schließen krisenbedingte Veränderungen der Öffnungszeiten oder gar Schließungen von Geschäftsstellen aufgrund aktueller Entwicklungen nicht aus“, teilt ein Sprecher mit.

Auch die Deutsche Bank sieht von einer zusätzlichen Öffnung an Sonntagen ab, da sie wochentags weiterhin regulär geöffnet hat. Das gilt auch für die Commerzbank.

Baumärkte beschränken sich auf den Verkauf von Montag bis Samstag

Weder Bauhaus noch Hornbach oder toom wollen sonntags die Läden aufmachen. Praktiker hat die Anfrage unserer Redaktion noch nicht beantwortet.

Tierfutter gibt’s in Duisburg weiterhin – aber nicht am Sonntag

Nicht nur in Duisburg, sondern deutschlandweit plant die Tierbedarfskette keinen Verkauf auch an Sonntagen.

So ist die Lage bei den Apotheken in Duisburg

Von der Möglichkeit, sonntags zu öffnen, wollen die Duisburg Apotheken zunächst keinen Gebrauch machen. „Das macht aktuell keinen Sinn“, sagt Dr. Christoph Herrmann, Sprecher und Vorstand des Apothekerverbandes Duisburg. Bisher könne die Versorgungslage mit Medikamenten an den regulären Tagen garantiert werden.

Der Apothekerverband hatte zuletzt gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und der Amtsapothekerin der Stadt einen Sechs-Stufenplan erarbeitet, um die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus für Kunden und Mitarbeiter zu reduzieren. So dürfen Apotheken in der aktuellen vierten Stufe nur nach Aufforderung und einzeln betreten werden. Wartende müssen Abstand zueinander halten.

Die fünften Phase, so blickt Herrmann voraus, verbietet einen Zutritt des Verkaufsraumes. Dann soll ein Tisch den Kunden am Zutritt hindern, bedient und beraten wird an der Tür. Sofern im Zuge dessen weniger Kunden an einem Tag bedient werden könnten, müsse eine erneute Bewertung der Situation erfolgen, so Herrmann. Deshalb sei es gut, dass die Erlaubnis zur sonntäglichen Öffnung bereits vorliegt und die Apotheken von diesem „bürokratischen Monster“ befreit wurden.