Was für die Sportler die Olympischen Spiele sind, ist für Werner Ruland Muttertag. Der Rosenzüchter hat seinen Betrieb ganz auf den 10. Mai ausgerichtet. Die Felder sind bestellt, in den Gewächshäusern wachsen die verschiedenen Rosenarten, und im Rosengarten stehen zahlreiche frisch bepflanzte Rosentöpfe. In diesem Jahr sieht es für Werner Ruland allerdings gar nicht rosig aus. Durch die Coronakrise hat er – wie viele andere Unternehmer auch – große Sorgen um seine Existenz.

„Wir haben in den letzten Jahren schon viele Krisen gemeistert“, sagt Werner Ruland. „Vor zwei Jahren hatten wir Hagelschlag und dann die Hitze. Das alles haben wir überstanden. Da wussten wir, es kommen sechs bis acht harte Wochen auf uns zu, und dann geht es weiter. Aber jetzt? Niemand weiß, wie es weitergeht. Ich sehe im Moment einfach keine Perspektive.“

Die Duisburger Rosen wachsen nach, verkaufen kann sie der Züchter nicht

Der Hofladen musste vor zwei Wochen zunächst komplett schließen, der Pflanzenverkauf ist durch Kundenmangel komplett eingebrochen, und die Aussicht, dass die aufgezogenen Rosen geerntet und vermarktet werden können, ist angesichts der fehlenden Nachfrage gleich Null, erklärt Ruland.

Mittlerweile hat der Hofladen am Grünen Weg wieder geöffnet. „Wir haben unseren Verkaufsbereich umgebaut“, sagt Werner Ruland. „Unsere Floristinnen sind durch Plexiglasscheiben geschützt, der Schnittblumenbereich ist abgeschirmt. Außerdem haben wir Abstandsmarkierungen von zwei Metern aufgebracht. Aber ganz ehrlich, einen großen Andrang haben wir hier eh nicht.“

Was hingegen von den Kunden gut angenommen wurde, ist der umgebaute Transporter. „Wir haben einen kleinen Selbstbedienungsladen aufgebaut. Dort gibt es Blumensträuße und bunt blühende Beet- und Balkonpflanzen zu kaufen“, sagt der Rosenzüchter.

Ein Transporter fungiert während der Coronakrise als kleiner Selbstbedienungsladen. Foto: Jill Abanico / FUNKE Foto Services

Züchter kann seinen Betrieb nicht anhalten: Die Rosen müssen gepflegt werden

Für Werner Ruland bedeutet die aktuelle Situation einen enormen zusätzlichen Arbeitsaufwand. Von seinen neun festangestellten Gärtnern sind nur noch zwei vor Ort. „Die anderen sind nach Polen gefahren und nehmen dort ihren Resturlaub. Wenn der vorbei ist, dann muss ich Kurzarbeit anmelden.“ Die Arbeit auf den Rosenfeldern und in den Gewächshäusern bleibt dabei aber die gleiche. „Hätte ich einen Maschinenbaubetrieb, würde ich die Maschinen stoppen, und dann stünde der Laden still. Die Rosen müssen aber weiter kostenintensiv gewässert, gedüngt und beschnitten werden. Das Unkraut muss gejätet werden, und später muss ich dann auch noch die verblühten Rosen abschneiden und kompostieren. Diese Arbeit machen wir im Moment zu viert“, sagt Ruland.

Hinzu kommt noch der zusätzliche Papierkram. Und vor allem die Sorgen. „Normalerweise verkaufen wir unsere Ware auf dem Blumengroßmarkt in Holland. Aber der steht auch still. Und einer unserer größten Abnehmer hat letzte Woche die Filialen für immer geschlossen“, sagt Werner Ruland. „Was mache ich also mit meinen Rosen?“

Das nächste Corona-Problem: Saisonarbeitskräfte dürfen nicht einreisen

Ein weiteres Problem ist für ihn auch die Entscheidung der Bundesregierung, keine Saisonarbeitskräfte nach Deutschland holen zu können. „Ich weiß wirklich nicht, wie lange mein Betrieb noch überleben kann. Und gleichzeitig landen wenige Kilometer entfernt weiter die Flugzeuge aus Spanien und der halben Welt.“

Dennoch versucht der Familienvater auch etwas Positives aus der ganzen Situation mitzunehmen: „Wurden wir am Anfang noch beschimpft, dass wir unseren Laden geschlossen haben, grüßen plötzlich alle Menschen auf den Straßen. Das war vor ein paar Wochen noch nicht der Fall.“