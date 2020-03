Corona: Duisburger Stadtmuseum startet nun digitale Angebote

Duisburg Die Absage der Ausstellungseröffnung "Rassendiagnose: Zigeuner" wegen Corona war "ein harter Schlag". So reagiert das Stadtmuseum in Duisburg.

Die Schließung wegen der Corona-Pandemie war auch ein Schock für das Duisburger Kultur- und Stadthistorische Museum (KSM) und das Zentrum für Erinnerungskultur (ZfE). "Ein harter Schlag" sei es gewesen, dass man nach monatelanger Vorbereitung die Ausstellungseröffnung von „Rassendiagnose: Zigeuner - Der Völkermord an den Sinti und Roma und der lange Kampf um Anerkennung“ am 2. April abgesagt werden musste, so Direktorin Dr. Susanne Sommer. „Aber dann haben wir uns aufgerappelt und entschieden, dass dies der richtige Zeitpunkt für uns ist, digitale Angebote zu entwickeln und auszutesten."

Jetzt wird ein Museums-Blog auf der Webseite www.stadtmuseum-duisburg.de eingerichtet. Hier werden in Zeiten von Corona in den nächsten Wochen regelmäßig Online-Beiträge veröffentlicht.

Museums-Blog in Duisburg mit kurzen Videos, Infotexten, Podcasts und neuen Formaten

„Wir drehen kurze Videos, schreiben an Infotexten, nehmen Podcasts auf und überlegen uns neue Formate, um die Zeit der Schließung zu überbrücken und unsere Besucherinnen und Besucher mit Infos und spannenden Geschichten aus dem Museum zu versorgen“, erläutert Natalie Grüber, die im Museum für die Entwicklung digitaler Angebote zuständig ist. Sobald das Museum wieder öffnen darf, werde auch die Ausstellung so schnell wie möglich umgesetzt.