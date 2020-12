Corona: Erste Impfung in Duisburg für 27. Dezember geplant

Duisburg. In Duisburg sollen die ersten Impfungen gegen das Coronavirus in Altenheimen erfolgen. Start für Impfzentrum steht noch nicht fest.

In Duisburg sollen am 27. Dezember die gegen das Coronavirus durchgeführt werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Nach den Vorgaben der Ständigen Impfkommission werden diese zunächst vor Ort in Alten- und Pflegeeinrichtungen von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) vorgenommen.

"Seit Monaten haben wir auf diesen Tag gewartet", sagt Oberbürgermeister Sören Link. Es sei nun wichtig, "schnellstmöglich" so viele Duisburger und Duisburgerinnen wie möglich zu impfen. Im Stadtgebiet leben derzeit 5890 Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Hinzu kommen noch einmal 5820 Mitarbeiter, die ebenfalls durch die KVNO geimpft werden sollen.

Impfzentrum im Theater am Marientor: Starttermin noch unklar

Wann die ersten vorgenommen werden können, steht noch nicht fest, so die Stadtverwaltung. "Dies hängt unmittelbar davon ab, wie tatsächlich in den kommenden Tagen zur Verfügung stehen werden", so ein Stadtsprecher.

Nach Informationen dieser Redaktion wird das Land NRW Duisburg in einem ersten Schritt .