Corona-Statistik Ein Jahr Corona in Duisburg: Fallzahlen bis März 2021

Duisburg. 7-Tage-Inzidenz, aktive Fälle, Gesamtzahl positiver Proben, Impfungen, Intensivbetten-Belegung in Duisburg: zum Corona-Statistik-Archiv.

Corona-Neuinfektionen, Sieben-Tage-Inzidenz, aktive Fälle, Todesopfer, Tests – hier finden Sie Zahlen des Duisburger Gesundheitsamtes zur Ausbreitung des Coronavirus in der Stadt, zudem mehrere Grafiken. Die Daten veröffentlichen das Amt für Kommunikation der Stadtverwaltung, das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) und das Robert Koch-Institut (RKI). Hier finden Sie alle von unserer Lokalredaktion Duisburg vom 27. Februar 2020 bis zum 28. Februar 2021 festgehaltenen tagesaktuellen Corona-Daten, in einigen hier eingebundenen Grafiken auch noch aktuellere Daten, zudem vereinzelte Angaben zur Zahl der in Duisburg stationär behandelten Covid-Patienten. Dies ist ein Archiv-Artikel, der nicht weiter aktualisiert wird. Hier geht's zu aktuellen Corona-Daten für Duisburg:

Corona-Fallzahlen für Duisburg:

Hinweis zu der von der Stadtverwaltung täglich angegebenen Zahl der Corona-Tests: Seit dem 7. Dezember 2020 zählt die Stadt hierfür nicht mehr nur PCR-Tests, sondern auch Antigen-Schnelltests mit (etwa vor Seniorenheimen). Positive Schnelltest-Ergebnisse gehen jedoch nicht direkt als positiver Fall in die Amtsstatistiken ein: "Für die Meldung ist ein positiver PCR-Test erforderlich, ein Schnelltest ist nicht ausreichend", erklärt Stadtsprecherin Susanne Stölting.

Zur Anzeige der Grafiken: Wir bitten um etwas Geduld, es dauert mitunter einen Moment, bis alle Grafiken geladen und angezeigt werden (=> mehr Corona-Grafiken für Duisburg).

• Montag, 1. März (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 2. März (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 508 (-56); in Summe: 19.214 (+37); genesen: 18.186 (+93); Todesfälle: 520 (+/-0); PCR- und Schnelltests: 162.397 (+1503); Sieben-Tage-Inzidenz: 86,2 (-0,4)

Kalenderwoche 8 2021

Stand der Corona-Impfungen in Duisburg am 28.2.2021 (alle Hersteller, Quelle: Stadt Duisburg)

24.549 Personen insgesamt geimpft mit 1. Dosis

- davon haben 13.107 Personen bereits auch die 2. Dosis erhalten

- 37.656 Impfdosen insgesamt verabreicht

• Sonntag, 28. Februar (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 1. März (Stand: 20 Uhr, Vergleich zum 25.2.). Aktuell infiziert: 564 (+25); in Summe: 19.177 (+159); genesen: 18.093 (+127); Todesfälle: 520 (+7); PCR- und Schnelltests: 161.434 (+2079); Sieben-Tage-Inzidenz: 87,0 (-3,2)

• Donnerstag, 25.1.21, gemeldet am Freitag, 26.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 539 (+11); in Summe: 19.018 (+23); genesen: 17.966 (+50); Todesfälle: 513 (+2); PCR- und Schnelltests: 159.355 (+935); Sieben-Tage-Inzidenz: 90,2 (+0,6)

• Mittwoch, 24.1.21, gemeldet am 25.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 528 (+71); in Summe: 18.955 (+102); genesen: 17.916 (+31); Todesfälle: 511 (+/-0); PCR- und Schnelltests: 158.420 (+901); Sieben-Tage-Inzidenz: 89,6 (+11,8)

• Dienstag, 23.2.21, gemeldet am 24.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 457 (+36); in Summe: 18.853 (+77); genesen: 17.885 (+31); Todesfälle: 511 (+1); PCR- und Schnelltests: 157.519 (+948); Sieben-Tage-Inzidenz: 77,8 (+4,2)

• Montag, 22.2.21, gemeldet am 23.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 421 (-27); in Summe: 18.776 (+32); genesen: 17.854 (+68); Todesfälle: 510 (+/-0); PCR- und Schnelltests: 156.571 (+898); Sieben-Tage-Inzidenz: 73,6 (+2,4)

Kalenderwoche 7 2021

• Sonntag, 21.2.21, gemeldet am 22.2. (Vergleich zum 18.2.). Aktuell infiziert: 448 (+55); in Summe: 18.744 (+151); genesen: 17.786 (+84); Todesfälle: 510 (+2); PCR- und Schnelltests: 155.673 (+2786); Sieben-Tage-Inzidenz (Vergleich zum Vortag): 71,2 (+5,6)

• Donnerstag, 18.2.21, gemeldet am 19.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 383 (+19); in Summe: 18.593 (+64); genesen: 17.702 (+44); Todesfälle: 508 (+1); PCR- und Schnelltests: 152.887 (+792); Sieben-Tage-Inzidenz: 59,4 (+3,8)

• Mittwoch, 17.2., gemeldet am 18.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 364 (+27); in Summe: 18.529 (+45); genesen: 17.658 (+17); Todesfälle: 507 (+/1); PCR- und Schnelltests: 152.887 (+716); Sieben-Tage-Inzidenz: 55,5 (+1,2)

• Dienstag, 16.2., gemeldet am 17.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 337 (+14); in Summe: 18.484 (+54); genesen: 17.641 (+40); Todesfälle: 506 (+/- 0); PCR- und Schnelltests: 152.161 (+630); Sieben-Tage-Inzidenz: 54,3 (+1,4)

• Montag, 15.2., gemeldet am 16.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 323 (-37); in Summe: 18.430 (+20); genesen: 17.601 (+57); Todesfälle: 506 (+/- 0); PCR- und Schnelltests: 151.531 (+614); Sieben-Tage-Inzidenz: 52,9 (+1,4)

Kalenderwoche 6 2021

• Sonntag, 14.2., gemeldet am 15.2. (Vergleich zum Donnerstag). Aktuell infiziert: 360 (-33); in Summe: 18.410 (+122); genesen: 17.544 (+150); Todesfälle: 506 (+5); PCR- und Schnelltests: 150.917 (+1508); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 51,5 (-1; Vergleich zum Samstag)

• Donnerstag, 11.2., gemeldet am 12.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 393 (+21); in Summe: 18.288 (+46); genesen: 17.394 (+69); Todesfälle: 501 (+2); PCR- und Schnelltests: 149.409 (+758); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 53,9 (-5,3)

• Mittwoch, 10.2., gemeldet am 11.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 418 (+7); in Summe: 18.242 (+41); genesen: 17.325 (+34); Todesfälle: 499 (+/-0); PCR- und Schnelltests: 148.651 (+553); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 59,2 (-8,8)

• Dienstag, 9.2., gemeldet am 10.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 411 (+25); in Summe: 18.201 (+50); genesen: 17.291 (+25); Todesfälle: 499 (+/-0); PCR- und Schnelltests: 148.098 (+751); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG NRW/RKI): 68,0 (+1,8)

• Montag, 8.2.21, gemeldet am 9.2. (Vergleich zum 7.2.). Aktuell infiziert: 386 Infiziert (-55); in Summe: 18.151 (+12); genesen: 17.266 (+67); Todesfälle: 499 (+/-0); PCR- und Schnelltests: 147.347 (+612); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG NRW/RKI): 66,2 (-2,8)

Kalenderwoche 5 2021

• Sonntag, 7.2.21, gemeldet am 8.2. (Vergleich zum 4.2.). Aktuell infiziert: 441 (-41); in Summe: 18.139 (+144); genesen: 17.199 (+180); Todesfälle: 499 (+5); PCR- und Schnelltests: 146.735 (+1478); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG NRW/RKI, Vergleich zum 6.2.): 69,0 (-2,4)

• Donnerstag, 4.2.21, gemeldet am 5.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 482 (+19); in Summe: 17.995 (+63); genesen: 17.019 (+44); Todesfälle: 494 (+/-0); PCR- und Schnelltests: 145.257 (+612); Sieben-Tage-Inzidenz: 73,0 (-1,0)

• Mittwoch, 3.2.21, gemeldet am 4.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 463 (-2); in Summe: 17.932 (+73); genesen: 16.975 (+73); Todesfälle: 494 (+2); PCR- und Schnelltests: 144.645 (+773); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 74,0 (+0,6).

• Dienstag, 2.2.21, gemeldet am 3.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 465 (-11); in Summe: 17.859 (+30); genesen: 16.902 (+34); Todesfälle: 492 (+7); PCR- und Schnelltests: 143.872 (+612); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 73,4 (-6,2)

• Montag, 1.2. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 2.2. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 476 (-48); in Summe: 17.829 (+27); genesen: 16.868 (+70); Todesfälle: 485 (+5); PCR- und Schnelltests: 143.260 (+664); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI: 79,6 (-0,8)

Kalenderwoche 4 2021

• Sonntag, 31.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 1. Februar (Vergleich zum 28.1.). Aktuell infiziert: 524 (-66); in Summe: 17.802 (+167); genesen: 16.798 (+221); Todesfälle: 480 (+12); PCR- und Schnelltests: 142.596 (+1476); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI; Vergleich zum 30.1.): 80,8 (+1,4).

• Donnerstag, 28.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 29.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 590 (-17); in Summe: 17.635 (+65); genesen: 16.577 (+78); Todesfälle: 468 (+4); PCR- und Schnelltests: 141.120 (+567); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 91,0 (-0,8)

• Mittwoch, 27.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 28.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 607 (+39); in Summe: 17.570 (+73); genesen: 16.499 (+30); Todesfälle: 464 (+4); PCR- und Schnelltests: 140.553 (+584); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 91,8 (-6,1)

• Dienstag, 26.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 27.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 568 (-4); in Summe: 17.497 (+59); genesen: 16.469 (+62); Todesfälle: 460 (+1); PCR- und Schnelltests: 139.949 (+607); Sieben-Tage-Inzident (Quelle: LZG/RKI): 97,9 (-0,2)

• Mo., 25.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 26.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 572 (-60); in Summe: 17.438 (+38); genesen: 16.407 (+95); Todesfälle: 459 (+3); PCR- und Schnelltests: 139.342 (+817); Sieben-Tage-Inzident (Quelle: LZG/RKI): 98,1 (+0,4)

Kalenderwoche 3 2021

• So., 24.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 25.1. (Vergleich zum Donnerstag). Aktuell infiziert: 632 (-58); in Summe: 17.400 (+205); genesen: 16.312 (+255); Todesfälle: 456 (+8); PCR- und Schnelltests: 138.525 (+1686); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 97,7 (-10,6)

• Do., 21.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 22.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 690 (-34); in Summe: 17.195 (+87); genesen: 16.057 (+119); Todesfälle: 448 (+2); PCR- und Schnelltests: 136.839 (+759); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 108,3 (-2,8)

• Mi., 20.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 21.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 724 (+5); in Summe: 17.108 (+89); genesen: 15.938 (+82); Todesfälle: 446 (+4); PCR- und Schnelltests: 136.080 (+1124); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 111,1 (-5,4)

• Di., 19.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 20.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 719 (-13); in Summe: 17.017 (+57); genesen: 15.856 (+67); Todesfälle: 442 (+3); PCR- und Schnelltests: 134.956 (+934); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 116,5 (-0,8)

• Mo., 18.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 19.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 732 (-74); in Summe: 16.960 (+49); genesen: 15.789 (+118); Todesfälle: 439 (+5); PCR- und Schnelltests: 134.022 (+1125); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 117,3 (-1,0)

Das Robert Koch-Institut (RKI) weist darauf hin, dass die Aussagekraft der von den Behörden gemeldeten Fallzahlen vom 22. Dezember 2020 bis etwa zum 17. Januar fraglich ist. Wegen der über Weihnachten, zwischen den Jahren und am Jahresanfang reduzierten Anzahl von PCR-Tests und wegen des möglichen Meldeverzugs sind die Fallzahlen für diesen Zeitraum entsprechend mit Vorsicht zu interpretieren.

Kalenderwoche 2 2021

• So., 17. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 18.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 806 (-9); in Summe:16.911 (+80); genesen: 15.671 (+88); Todesfälle: 434 (+3); PCR- und Schnelltests: 132.897 (+1746) Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 118,3 (-8,2)

• Sa., 16.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 17.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 817 (-12); in Summe:16.831 (+87); genesen: 15.583 (+95); Todesfälle: 431 (+4); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 126,5 (+2,2)

• Fr., 15.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 16.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 829 (-23); in Summe:16.744 (+77); genesen: 15.488 (+95); Todesfälle: 427 (+5); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 124,3 (-9,1)

• Do., 14.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 15.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 852 (-50); in Summe:16.667 (+107); genesen: 15.393 (+152); Todesfälle: 422 (+5); PCR- und Schnelltests: 131.151 (+828); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 133,4 (+1,1)

• Mi., 13.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 14.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 902 (+51); in Summe: 16.560 (+114); genesen: 15.241 (+58); Todesfälle: 417 (+5); PCR- und Schnelltests: 130.323 (+701); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 132,3 (-20,5)

• Di., 12.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 13.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 851 (-33); in Summe: 16.446 (+62); genesen: 15.183 (+92); Todesfälle: 412 (+3); PCR- und Schnelltests: 129.622 (+657); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 152,8 (-14,8)

• Mo., 11.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 12.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 884 (-38); in Summe: 16.384 (+49); genesen: 15.091 (+83); Todesfälle: 409 (+4); PCR- und Schnell-Tests: 128.965 (+884); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 167,6 (+5,4)

Kalenderwoche 1 2021

• So., 10.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 11.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 922 (+13); in Summe: 16.335 (+107); genesen: 15.008 (+93); Todesfälle: 405 (+1); PCR- und Schnell-Tests (Vergleich zum 7.1.): 128.081 (+2480); Sieben-Tage-Inzidenz (Vergleich zum Vortag, Quelle: RKI/LZG): 162,2 (+8,4)

• Sa., 9.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 10.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 909 (+38); in Summe: 16.228 (+125); genesen: 14.915 (+80); Todesfälle: 404 (+7); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 153,8 (+7,2)

• Fr., 8.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 9.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 871 (-3); in Summe: 16.103 (+111); genesen: 14.835 (+105); Todesfälle: 397 (+9); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI/LZG): 146,6 (+16,9)

• Do., 7.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 8.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 874 (+35); in Summe: 15.992 (+121); genesen: 14.730 (+70); Todesfälle: 388 (+16): PCR- und Schnell-Tests: 125.601 (+1096); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 129,7 (-1,2)

• Mi., 6.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 7.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 839 (+101); in Summe: 15.871 (+187); genesen: 14.660 (+80); Todesfälle: 372 (+6); PCR- und Schnell-Tests: 124.505 (+923)

• Di., 5.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 6.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 738 (+66); in Summe: 15.684 (+134); genesen: 14.580 (+63); Todesfälle: 366 (+5); Tests: 123.582 (+1256); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG/RKI): 119,3 (-4,6)

• Mo., 4.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 5.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 672 (-35); in Summe: 15.550 (+18); genesen: 14.517 (+47); Todesfälle: 361 (+6); Tests: 122.326 (+1343); Sieben-Tage-Inzidenz (Quellen: RKI/LZG NRW): 123,9 (-2,8)

Kalenderwoche 53 2020

• So., 3.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 4.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 707 (-23); in Summe: 15.532 (+49); genesen: 14.470 (+69); Todesfälle: 355 (+3); Tests (Vergleich zum 29.12.): 120.983 (+3778); Sieben-Tage-Inzidenz: 126,7 (Quelle: RKI); 126,7 (+4,4) (Quelle: LZG NRW; Vergleich zum Vortag);

• Sa., 2.1. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 3.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 730 (-107); in Summe: 15.483 (+69); genesen: 14.401 (+172); Todesfälle: 352 (+4); Tests: k. A.; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG NRW): 122,3 (-3,8)

• Fr., 1.1.2021 (Stand: 20 Uhr); gemeldet am 3.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 837 (+13); in Summe: 15.414 (+81); genesen: 14.229 (+65); Todesfälle: 348 (+3); Tests: k. A.; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG NRW): 126,1 (+2,8)

• Do., 31.12. (Stand: 20 Uhr); gemeldet am 2.1. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 824 (+6); in Summe: 15.333 (+8); genesen: 14.164 (+98); Todesfälle: 345 (+4); Tests: k. A.; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG NRW): 123,3 (-10)

• Mi., 30.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 31.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 818 (-14); in Summe: 15.225 (+142); genesen: 14.066 (+151); Todesfälle: 341 (+5); Tests: k.A.; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: LZG NRW): 130,3 (-3,9)

• Di., 29.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 30.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 832 (+41); in Summe: 15.083 (+142); genesen: 13.915 (+96); Todesfälle: 336 (+5); Tests: 117.205 (+1432). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 134,2 (+4,3)

• Mo., 28.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 29.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 791 (-72); in Summe: 14.941 (+32); genesen: 13.819 (+96); Todesfälle: 331 (+8); Tests: 115.782 (+1715). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 129,9 (-10,9)

Kalenderwoche 52 2020

• So., 27.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 28.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 863 (-65); in Summe: 14.909 (+77); genesen: 13.723 (+141); Todesfälle: 323 (+1); Tests (Vergleich zum 22.12.): 114.067 (+4417) . Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 140,8 (-14,4)

• Sa., 26.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 27.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 928 (-89); in Summe: 14.832 (+67); genesen: 13.582 (+150); Todesfälle: 322 (+6). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 155,2 (-15,4)

• Fr, 25.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 26.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1017 (-94); in Summe: 14.765 (+53); genesen: 13.432 (+140); Todesfälle: 316 (+7). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 170,6 (-39)

• Do, 24.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 25.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1111 (-56); in Summe: 14.712 (+134); genesen: 13.292 (+189); Todesfälle: 309 (+1). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 209,6 (-2,4)

• Mi, 23.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 24.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1167 (+46); in Summe: 14.578 (+181); genesen: 13.103 (+229); Todesfälle: 308 (+6). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 212 (-10,8)

• Di, 22.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 23.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1221 (+20); in Summe: 14.397 (+124); genesen: 12.874 (+98); Todesfälle: 302 (+6); Tests: 109.650 (+1304). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 222,8 (+0,2)

Das Robert Koch-Institut (RKI) weist darauf hin, dass die Aussagekraft der von den Behörden gemeldeten Fallzahlen vom 22. Dezember 2020 bis etwa zum 17. Januar fraglich ist. Wegen der über Weihnachten, zwischen den Jahren und am Jahresanfang reduzierten Anzahl von PCR-Tests und wegen des möglichen Meldeverzugs sind die Fallzahlen für diesen Zeitraum entsprechend mit Vorsicht zu interpretieren.

• Mo., 21.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 22.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1201 (+1); in Summe: 14.273 (+132); genesen: 12.776 (+122); Todesfälle: 296 (+9); Tests: 108.346 (+1627). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 222,6 (+3,6)

• So., 20.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 21.12. (Vergleich zum Donnerstag). Aktuell infiziert: 1200 (+1); in Summe: 14.141 (+492); genesen: 12.654 (+474); Todesfälle: 287 (+17); Tests: 106.719 (+1130). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 219 (+9,8)

Kalenderwoche 51 2020

• Do., 17.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 18.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1199 (-44); in Summe: 13.649 (+144); genesen: 12.180 (+175); Todesfälle: 270 (+13); Tests: 105.589 (+819). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 209,2 (-11,6)

Zusatzinfo vom Tage. Am 17.12. wurden abends 197 Covid-Patienten stationär in Duisburger Krankenhäusern behandelt, davon 39 intensivmedizinisch. 23 von ihnen mussten beatmet werden. Die Kapazität der freien Intensivplätze ist am von 14 Prozent am Montag, 14.12., auf elf am Freitag, 15.12., gesunken. Das entspricht 23 freien Betten.

• Mi., 16.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 17.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1243 (+48); in Summe: 13.505 (+232); genesen: 12.005 (+180); Todesfälle: 257 (+4); Tests: 104.770 (+809). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 220,8 (+6,2)

• Di., 15.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 16.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1195 (-17); in Summe: 13.273 (+90); genesen: 11.825 (+99); Todesfälle: 253 (+8); Tests: 103.961 (+995). Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 214,6 (ca. +4,6)

• Mo., 14.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 15.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1212 (-11); in Summe: 13.183 (+102); genesen: 11.726 (+110); Todesfälle: 245 (+3); Tests: 102.996 (+886). Sieben-Tage-Inzidenz laut Stadt: etwa 210.

Zusatzinfo: Zum Inzidenzwert erläutert das Amt für Kommunikation. „Die heutigen Zahlen, die das LZG von Duisburg übermittelt, sind nicht richtig. Es wurden zu wenig Fälle erfasst. Nach eigenen, überschlägigen Berechnungen liegt der Wert in Duisburg bei 210.“ RKI und LZG weisen für den 14.12. eine Sieben-Tage-Inzidenz von 200,7 aus.

Zusatzinfo: Nach den Angaben des DIVI-Intensivregisters am Montag ist der Anteil der freien Intensivplätze in Duisburg leicht auf 14 Prozent gestiegen.

Kalenderwoche 50 2020

• So., 13.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 14.12. (Vergleich zum 10.12.). Aktuell infiziert: 1223 (-4); in Summe: 13.081 (+454); genesen: 11.616 (+450); Todesfälle: 242 (+8); Tests: 102.110 (+840); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum 12.12.): 212,4 (+7,3)

Zusatzinfo vom Tage: Am Sonntagabend wurden nach Angaben eines Stadtsprechers 181 Covid-Patienten stationär in Duisburger Krankenhäusern behandelt. Von diesen mussten 42 intensivmedizinisch behandelt, 27 beatmet werden.

• Sa., 12.12., gemeldet am 13.12., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 205,1 (-9,7). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Fallzahlen vom Vortag nicht.

• Fr., 11.12., gemeldet am 12.12., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI, Vergleich zum Vortag): 214,8 (+4,4). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Fallzahlen vom Vortag nicht.

Zusatzinfo vom Tage: Die Kapazität an Intensivplätzen ist laut DIVI-Intensivregister im Vergleich zum Wochenanfang leicht gestiegen, auf 27 freie Betten (13 %) am Freitag.

• Do., 10.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 11.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1227 (+39); in Summe: 12.627 (+196); genesen: 11.166 (+152); Todesfälle: 234 (+5); Tests: 101.270 (+842); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 210,4 (+6,7)

Zusatzinfo vom Tage: Nach Angaben einer Stadtsprecherin wurden am Donnerstagabend (Stand: 20 Uhr) 190 Infizierte stationär in Duisburger Krankenhäusern behandelt, 39 davon auf Intensivstationen. 25 der Betroffen mussten zu diesem Zeitpunkt beatmet werden.

• Mi., 9.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 10.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1188 (-4); in Summe: 12.431 (+184); genesen: 11.014 (+186); Todesfälle: 229 (+5); Tests: 100.428 (+829); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 203,7 (-5,0)

• Di., 8.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 9.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1195 (+3); in Summe: 12.247 (+127); genesen: 10.828 (+112); Todesfälle: 224 (+12); Tests: 99.599 (+866); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 208,7 (+3,6)

Zusatzinfo vom Tage: In den Duisburger Krankenhäusern wurden am Dienstagabend, 8.12., nach Angaben eines Stadtsprechers 187 Covid-Patienten stationär behandelt, 38 von ihnen intensivmedizinisch. Von den Intensivplätzen in der Stadt waren nach den Daten des DIVI-Intensivregisters am Mittwoch nur noch elf Prozent frei.

• Mo., 7.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 8.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1192 (+43); in Summe: 12.120 (+112); genesen: 10.716 (+68); Todesfälle: 212 (+1); Tests: 98.733 (+820); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 205,1 (+1,0)

Zusatzinfo vom Tage: Nach den Meldungen ans DIVI-Intensivregister waren in den hiesigen Krankenhäusern am Montagabend erstmals nur noch zehn Prozent (21 Betten) der Intensivplätze frei. Demnach waren 39 Betten mit Corona-Patienten belegt, 158 von Patienten ohne Covid. Insgesamt befinden sich 181 Covid-19-Infizierte in stationärer Behandlung – so viele wie noch nie in Duisburg. 36 von ihnen werden intensivmedizinisch versorgt, 24 beatmet.

Kalenderwoche 49 2020

• So., 6.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 7.12. (Vergleich zum 3.12.). Aktuell infiziert: 1149 (-29); in Summe: 12.008 (+453); genesen: 10.648 (+468); Todesfälle: 211 (+14); Tests: 97.913 (+826); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vergleich zum Vortag): 204,1 (-12,7)

• Sa., 5.12., gemeldet am 6.12., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 216,8, (-0,2). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Daten vom Vortag nicht.

• Fr., 4.12., gemeldet am 5.12., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 217,0 (-9,4). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Daten vom Vortag nicht.

• Do., 3.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 4.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1178 (-21); in Summe: 11.555 (+177); genesen: 10.180 (+193); Todesfälle: 197 (+5); Tests: 97.087 (+986): Sieben-Tage-Inzidenz: 226,4 (+5,8)

• Mi., 2.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 3.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1199 (+21); in Summe: 11.378 (+177); genesen: 9987 (+149); Todesfälle: 192 (+7); Tests: 96.101 (+900); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; vergleich zum Vortag): 220,6 (+8,4)

• Di., 1.12. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 2.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1178 (-10); in Summe: 11.201 (+117); genesen: 9838 (+115); Todesfälle: 185 (+12); Tests: 95.201 (+793); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; vergleich zum Vortag): 212,2 (-11,8)

• Mo., 30.11. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 1.12. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1188 (-10); in Summe: 11.084 (+103); genesen: 9723 (+113); Todesfälle: 173 (+/-0); Tests: 94.408 (+625); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vgl. zum Vortag): 224,0 (-20,6).

Kalenderwoche 48 2020

• So., 29.11. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 30.11. (Vergleich zum 26.11.). Aktuell infiziert: 1198 (-39); in Summe: 10.981 (+552); genesen: 9610 (+575); Todesfälle: 173 (+16); Testst: 93.783 (+1162); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI; Vgl. zum Vortag): 244,6 (+22,2)

• Sa., 28.11., gemeldet am 29.11., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 222,4, (+5,0). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Daten vom Vortag nicht.

• Fr., 27.11., gemeldet am 28.11., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 217,4 (-7,6). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Daten vom Vortag nicht.

• Do., 26.11. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 27.11. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1237 (-74); in Summe: 10.429 (+139); genesen: 9035 (+211); Todesfälle: 157 (+2); Tests: 92.621 (+817); Sieben-Tage-Inzidenz (Vgl. zum 21.11., Quelle: RKI): 225,0 (-2,6)

• Mi., 25.11. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 26.11. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1311 (-12); in Summe: 10.290 (+167); genesen: 8824 (+178); Todesfälle: 155 (+1); Tests: 91.804 (+702); Sieben-Tage-Inzidenz (Vgl. zum 21.11., Quelle: RKI): 227,6 (-15)

• Di., 24.11. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 25.11. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1323 (+104); in Summe: 10.123 (+212); genesen: 8646 (+102); Todesfälle: 154 (+6); Tests: 91.102 (+619); Sieben-Tage-Inzidenz (Vgl. zum 21.11., Quelle: RKI): 242,6 (+2)

• Mo., 23.11. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 24.11. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1219 (+80); in Summe: 9911 (+179); genesen: 8544 (+94); Todesfälle: 148 (+5); Tests: 90.483 (+673); Sieben-Tage-Inzidenz (Vgl. zum 21.11., Quelle: RKI): 240,6 (+22,8)

Zusatzinfo vom Tage: In den Duisburger Krankenhäusern werden inzwischen 144 Covid-Patienten behandelt. 44 von ihnen müssen zurzeit intensivmedizinisch behandelt, 30 davon beatmet werden. Vor einer Woche waren 134 Covid-Patienten in Duisburger Krankenhäusern untergebracht (36 auf Intensivstationen, 22 beatmet; Stand am 2. November: 106/31/16).

Dem DIVI-Intensivregister haben die Duisburger Kliniken am Montagmorgen neben den 44 Covid-Patienten 148 Patienten ohne Corona-Infektion in Intensivversorgung gemeldet, außerdem 40 freie Intensivbetten (17 Prozent freie Kapazitäten). Am 21. Oktober waren in Duisburg laut Intensivregister noch 31 Prozent der verfügbaren Intensivbetten frei gewesen.

Kalenderwoche 47 2020

• So., 22.11. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 23.11. (Vergleich zum 19.11.). Aktuell infiziert: 1139 (-246); in Summe: 9732 (+410); genesen: 8450 (+646); Todesfälle: 143 (+10); Tests: 89.810 (+1132); Sieben-Tage-Inzidenz (Vgl. zum 21.11., Quelle: RKI): 217,8 (-34,5)

• Sa., 21.11., gemeldet am 22.11., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 252,3 (-7,0). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Daten vom Vortag nicht.

• Fr., 20.11., gemeldet am 21.11., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 259,3 (-9,2). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Daten vom Vortag nicht.

• Do., 19.11. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 20.11. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1385 (-72); in Summe: 9322 (+163); genesen: 7804 (+234); Todesfälle: 133 (+1); Tests: 88.678 (+1064); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 268,5 (-16,4)

• Mi., 18.11. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 19.11. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1457 (-16); in Summe: 9159 (+231); genesen: 7570 (+245); Todesfälle: 132 (+2); Tests: 87.614 (+1021); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 284,9 (+7,0)

• Di., 17.11. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 18.11. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1473 (+95); in Summe: 8928 (+194); genesen: 7325 (+95); Todesfälle: 130 (+4); Tests: 86.593 (+1059); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 277,9 (-0,8)

• Mo., 16.11. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 17.11. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1378 (+102); in Summe: 8734 (+200); genesen: 7230 (+95); Todesfälle: 126 (+3); Tests: 85.534 (+1027); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 278,7 (-21,2)

Zusatz-Info vom Tage: Nach Angaben von Stadtsprecher Jörn Esser waren am Montag, 16. November, 134 Covid-Patienten in Duisburger Krankenhäusern in Behandlung, davon 36 auf Intensivstationen. 22 von ihnen müssen beatmet werden (der Stand am 10.11.: 137/35/25; Stand am 2.11.: 106/31/16).

Kalenderwoche 46

• So., 15.11., gemeldet am 16.11. (Vergleich zum 12.11.). Aktuell infiziert: 1276 (+96); in Summe: 8534 (+681); genesen: 7135 (+578); Todesfälle: 123 (+7); Tests: 84.507 (+1214); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 299,8 (+11,6 zum Vortag)

• Sa., 14.11., gemeldet am 15.11., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 288,2 (+15,3). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Daten vom Vortag nicht.

• Fr., 13.11., gemeldet am 14.11, 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 272,9 (+14,8). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Daten vom Vortag nicht.

• Do., 12.11., gemeldet am 13.11. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1180 (-20); in Summe: 7853 (+260); genesen: 6557 (+276); Todesfälle: 116 (+4); Tests: 83.293 (+1025); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 258,1 (+/-0).

• Mi, 11.11., gemeldet am 12.11. (Vergleich zu Dienstag). Aktuell infiziert: 1200 (-143); in Summe: 7593 (+127); genesen: 6281 (+267); Todesfälle: 112 (+3); Tests: 82.268 (+1103); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 258,1 (-0,8).

• Di, 10.11., gemeldet am 11.11. (Vergleich zu Montag). Aktuell infiziert: 1343 (+52); in Summe: 7466 (+172); genesen: 6014 (+113); Todesfälle: 109 (+7); Tests: 81.165 (+1109); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 258,9 (+5,4).

Zusatzinfo vom Tage: Am Dienstag, 10. November, wurden in Duisburger Krankenhäusern 137 Covid-19-Patienten stationär behandelt. 35 von ihnen lagen auf Intensivstationen, 25 davon mussten beatmet werden (der Stand am 2. November: 106/31/16).

• Mo, 9.11., gemeldet am 10.11. (Vergleich zu Sonntag). Aktuell infiziert: 1291 (-5); in Summe: 7294 (+167); genesen: 5901 (+172); Todesfälle: 102 (+/-0); Tests: 80.056 (+1073); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 253,5 (+10,9)..

Kalenderwoche 45

• So, 8.11. gemeldet am 9.11. (Vergleich zu Donnerstag). (Vergleich zum Mittwoch). Aktuell infiziert: 1296 (-276); in Summe: 7127 (+608); genesen: 5729 (+877); Todesfälle: 102 (+7); Tests: 78.983 (+1498); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 242,6 (-8,5).

• Sa, 7.11. gemeldet am 8.11., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 251,1 (-19,8). Die Stadt Duisburg meldet erst wieder am Montag die neuen Corona-Daten.

• Fr, 6.11. gemeldet am 7.11., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 270,9 (+2,6). Die Stadt Duisburg meldet erst wieder am Montag die neuen Corona-Daten.

• Do., 5.11., gemeldet am 6.11. (Vergleich zum Mittwoch). Aktuell infiziert: 1572 (+88); in Summe: 6519 (+227); genesen: 4852 (+88); Todesfälle: 95 (+7); Tests: 77.485 (+1102); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 268,3 (+1,6).

Zusatz-Info vom Tage: Nach Angaben aus dem DIVI-Intensivregister von Donnerstagmorgen sind in Duisburger Krankenhäusern noch 34 von 235 Intensivbetten frei. Das entspricht einem Wert von 14 Prozent. 163 Patienten ohne Covid-19 befinden in der Intensivversorgung.

Zusatz-Info vom Tage: Da das Gesundheitsamt seine Datenerhebung der des RKI angepasst hat, sind in der städtischen Statistik nun ebenfalls zwei Todesfälle aus dem Frühjahr erfasst.

• Mi., 4.11., gemeldet am 5.11. (Vergleich zum Dienstag). Aktuell infiziert: 1484 (+129); in Summe: 6292 (+221); genesen: 4720 (+91); Todesfälle: 88 (+1); Tests: 76.383 (+1379); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 266,7 (-14,2).

• Di., 3.11., gemeldet am 4.11. (Vergleich zum Montag). Aktuell infiziert: 1355 (-62); in Summe: 6071 (+86); genesen: 4629 (+148); Todesfälle: 87 (+/-0); Tests: 75.004 (+1483); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 280,9 (+9,8).

• Mo., 2.11., gemeldet am 3.11. (Vergleich zum Sonntag). Aktuell infiziert: 1417 (-59); in Summe: 5985 (+133); genesen: 4481 (+190); Todesfälle: 87 (+2); Tests: 73.521 (+1584); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 271,1 (+3,4).

Zusatz-Info vom Tage: 106 Covid-19-Patienten werden derzeit in Duisburger Krankenhäusern stationär behandelt. 31 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut. 16 Patienten müssen beatmet werden.

Kalenderwoche 44

• So., 1.11., gemeldet am 2.11. (Vergleich zum Donnerstag). Aktuell infiziert: 1476 (+119); in Summe: 5852 (+589); genesen: 4291 (+466); Todesfälle: 85 (+4); Tests: 71.931 (+1715); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 267,7.

• Sa, 31.10. gemeldet am 1.11., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 256,1 (+10). Insgesamt infiziert: 5813 (+230). Die Stadt Duisburg meldet erst wieder am Montag die neuen Corona-Daten.

• Fr., 30.10., gemeldet am 31.10., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 246,4 (+3). Insgesamt infiziert: 5583 (+320), Todesfälle laut RKI: 84 (+3). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Daten vom Vortag nicht.

• Do., 29.10., gemeldet am 30.10. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1357 (+176); in Summe: 5263 (+279); genesen: 3825 (+103); Todesfälle: 81 (+/-0); Tests: 70.216 (+1255); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 243,4 (+2,6).

Zusatz-Info vom Tage: Am Donnerstag waren 82 Covid-Patienten in Duisburger Krankenhäusern in Behandlung. 19 von ihnen mussten intensivmedizinisch behandelt, elf beatmet werden.

• Mi., 28.10., gemeldet am 29.10. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1181 (+57); in Summe: 4984 (+154); genesen: 3722 (+95); Todesfälle: 81 (+2); Tests: 68.961 (+1035); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RK): 240,8 (+39,3).

Zusatz-Info vom Tage: Stationär aufgenommen wurden in Duisburger Krankenhäusern bislang 77 Covid-Patienten (am Montag waren es 63). 25 von ihnen müssen intensivmedizinisch behandelt werden (Montag: 20), zwölf beatmet werden (Montag: zehn).

• Di., 27.10., gemeldet am 28.10. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1124 (+116); in Summe: 4830 (+163); genesen: 3627 (+47); Todesfälle: 79 (+/-0); Tests: 67.926 (+1163); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: Stadt Duisburg): 201,5 (+5).

Zusatz-Info vom Tage: Stationär aufgenommen wurden in Duisburger Krankenhäusern bislang 77 Covid-Patienten (am Montag waren es 63). 25 von ihnen müssen intensivmedizinisch behandelt werden (Montag: 20), zwölf beatmet werden (Montag: zehn).

• Mo., 26.10., gemeldet am 27.10. (Vergleich zum Vortag). Aktuell infiziert: 1008 (+21); in Summe: 4667 (+66); genesen: 3580 (+45); Todesfälle: 79 (+/-0); Tests: 66.763 (+1250); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 196,5 (+8,4)

Kalenderwoche 43

• So., 25.10., gemeldet am 26.10 (Vergleich zu 22.10.). Aktuell infiziert: 987 (+302); in Summe: 4601 (+514); genesen: 3535 (+212); Todesfälle: 79 (+/-0); Tests: 65.513 (+1204); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI, Vergleich zu Samstag): 188,1 (+14).

Zusatz-Info vom Tage: Nach Angaben von Stadtsprecher Peter Hilbrands sind aktuell 63 Covid-Patienten in stationärer Behandlung, 20 Personen davon werden intensivmedizinisch versorgt, zehn davon beatmet.

• Sa., 24.10., gemeldet am 25.10., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 174,1 (+22,3). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Daten vom Vortag nicht.

• Fr., 23.10., gemeldet am 24.10., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 151,8 (+25,8). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Daten vom Vortag nicht.

• Do., 22.10. (20 Uhr), gemeldet am 23.10. Aktuell infiziert: 685 (+135); in Summe: 4087 (+186); genesen: 3323 (+51); Todesfälle: 79 (+/-0); Tests: 64.309 (+871); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: Stadt Duisburg): 126 (+20,3).

Info des Presseamtes zur Anzeige des Robert Koch-Instituts am Freitagmorgen (89,6): „Der aktuelle Inzidenzwert wurde heute selber errechnet, da es Serverprobleme beim LZG gab. Er liegt aktuell bei 126.“

• Mi., 21.10. (20 Uhr), gemeldet am 22.10. Aktuell infiziert: 550 (+42); in Summe: 3901 (+97); genesen: 3272 (+55); Todesfälle: 79 (+/-0); Tests: 63.438 (+893); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 105,7 (+5,6)

• Di., 20.10. (20 Uhr), gemeldet am 21.10. Aktuell infiziert: 508 (+46); in Summe: 3804 (+74); genesen: 3217 (+28); Todesfälle: 79 (+/-0); Tests: 62.545 (+837); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 100,1 (+6,3)

• Mo., 19.10. (20 Uhr), gemeldet am 20.10. Aktuell infiziert: 462 (-5); in Summe: 3730 (+43); genesen: 3189 (+37); Todesfälle: 79 (+2); Tests: 61.708 (+1021); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 93,8 (+0,2)

Kalenderwoche 42

• So., 18.10. (20 Uhr), gemeldet am 19.10. Aktuell infiziert: 467 (+67); in Summe: 3696 (+210); genesen: 3152 (+139); Todesfälle: 77 (+4); Tests: 60.687 (+806); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 93,6 (+21,4)

• Sa., 17.10., gemeldet am 18.10., 0 Uhr: Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 89,6 (+7). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Daten vom Vortag nicht.

[Nachträglich ergänzt, Differenzen im Folgenden nicht berücksichtigt: Aktuell infiziert: 459; in Summe: 3629; genesen: 3096; Todesfälle: 74]

• Fr., 16.10. gemeldet am 17.10., 0 Uhr. Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 82,6 (+10,4). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Daten vom Vortag nicht.

[Nachträglich ergänzt, Differenzen im Folgenden nicht berücksichtigt: Aktuell infiziert: 424; in Summe: 3550; genesen: 3052; Todesfälle: 74]

• Do., 15.10. (20 Uhr), gemeldet am 16.10. Aktuell infiziert: 400 (+68); in Summe: 3486 (+99); genesen: 3013 (+31); Todesfälle: 73 (+/-0); Tests: 59.881 (+917); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 72,2 (+7,4)

• Mi., 14.10. (20 Uhr), gemeldet am 15.10. Aktuell infiziert: 332 (+31); in Summe: 3387 (+78); genesen: 2982 (+47); Todesfälle: 73 (+/-0); Tests: 58.946 (+849); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 64,8 (+9,3)

• Di., 13.10. (20 Uhr), gemeldet am 14.10. Aktuell infiziert: 301 (+10); in Summe: 3309 (+33); genesen: 2935 (+23); Todesfälle: 73 (+/-0); Tests: 58.115 (+673); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 55,5 (+1)

• Mo., 12.10. (20 Uhr), gemeldet am 13.10. Aktuell infiziert: 291 (+18); in Summe: 3276 (+37); genesen: 2912 (+19); Todesfälle: 73 (+/-0); Tests: 57.442 (+701); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 54,5 (+4,4)

Kalenderwoche 41

• So., 11.10. (20 Uhr), gemeldet am 12.10. Aktuell infiziert: 273 (+28); in Summe: 3239 (+132); genesen: 2893 (+103); Todesfälle: 73 (+1); Tests: 56.741 (+889); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 50,1 (+5,2)

• Sa., 10.10., gemeldet am 11.10., 0 Uhr. Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 44,9 (+1,2). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Daten vom Vortag nicht.

• Fr., 9.10., gemeldet am 10.10., 0 Uhr. Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 43,7 (+1). Die Stadt Duisburg veröffentlicht samstags und sonntags die jeweils neuen Corona-Daten vom Vortag nicht.

• Do., 8.10. (20 Uhr), gemeldet am 9.10. Aktuell infiziert: 245 (+4); in Summe: 3107 (+45); genesen: 2790 (+41); Todesfälle: 72 (+1); Tests: 55.852 (+618); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 43,1 (+1)

• Mi., 7.10. (20 Uhr), gemeldet am 8.10. Aktuell infiziert: 241 (+15); in Summe: 3062 (+38); genesen: 2749 (+22); Todesfälle: 72 (+1); Tests: 55.234 (+672); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 42,1 (+/-0)

• Di., 6.10. (20 Uhr), gemeldet am 7.10. Aktuell infiziert: 226 (+6); in Summe: 3024 (+22); genesen: 2727 (+16); Todesfälle: 71 (+/-0); Tests: 54.562 (+968); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 42,1 (+1,2)

• Mo., 5.10. (20 Uhr), gemeldet am 6.10. Aktuell infiziert: 220 (+1); in Summe: 3002 (+17); genesen: 2711 (+15); Todesfälle: 71 (+1); Tests: 53.836 (+968); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 40,9 (-0,4)

Kalenderwoche 40

• So., 4.10. (20 Uhr), gemeldet am 5.10. Aktuell infiziert: 219 (+4); in Summe: 2985 (+87); genesen: 2696 (+83); Todesfälle: 70 (+/-0); Tests: 52.868 (+583); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 41,3 (-2,6)

• Sa., 3.10., gemeldet am 4.10. (0 Uhr); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 43,9 (+1,4)

• Fr., 2.10., gemeldet am 3.10. (0 Uhr); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 42,5 (+2,4)

• Do., 1.10. (20 Uhr), gemeldet am 2.10. Aktuell infiziert: 215 (+19); in Summe: 2898 (+39); genesen: 2613 (+20); Todesfälle: 70 (+/-0); Tests: 52.285 (+474); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 40,1 (+3,2)

• Mi., 30.9. (20 Uhr), gemeldet am 1.10. Aktuell infiziert: 196 (+26); in Summe: 2859 (+41); genesen: 2593 (+14); Todesfälle: 70 (+1); Tests: 51.811 (+604); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 36,9 (+5)

• Di., 29.9. (20 Uhr), gemeldet am 30.9. Aktuell infiziert: 170 (+1); in Summe: 2818 (+21); genesen: 2579 (+20); Todesfälle: 69 (+/- 0); Tests: 51.207 (+602); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 31,9 (+1,6)

• Mo., 28.9. (20 Uhr), gemeldet am 29.9. Aktuell infiziert: 169 (+8); in Summe: 2797 (+16); genesen: 2559 (+8); Todesfälle: 69 (+/- 0); Tests: 50.605 (+605); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 30,3 (+4,8)

Kalenderwoche 39

• So., 27.9. (20 Uhr), gemeldet am 28.9. Aktuell infiziert: 161 (+29); in Summe: 2781 (+81); genesen: 2551 (+52); Todesfälle: 69 (+/- 0); Tests: 50.000 (+852); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 25,5 (+3,4)

• Do., 24.9. (20 Uhr), gemeldet am 25.9. Aktuell infiziert: 132 (+13); in Summe: 2700 (+20); genesen: 2499 (+7); Todesfälle: 69 (+/- 0); Tests: 49.148 (+537); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 22,1 (+0,2)

• Mi., 23.9. (20 Uhr), gemeldet am 24.9. Aktuell infiziert: 119 (+5); in Summe: 2680 (+16); genesen: 2492 (+11); Todesfälle: 69 (+/- 0); Tests: 48.611 (+744); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 21,9 (+1)

• Di., 22.9. (20 Uhr), gemeldet am 23.9. Aktuell infiziert: 114 (-3); in Summe: 2664 (+17); genesen: 2481 (+20); Todesfälle: 69 (+/-0); Tests: 47.867 (+454); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 20,9 (+ 0,6)

• Mo., 21.9. (20 Uhr), gemeldet am 22.9. Aktuell infiziert: 117 (-1); in Summe: 2647 (+9); genesen: 2461 (+11); Todesfälle: 69 (+1); Tests: 47.413 (+603); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 19,5 (+4,1)

Kalenderwoche 38

• So., 20.9. (20 Uhr), gemeldet am 21.9. Aktuell infiziert: 118 (+34); in Summe: 2638 (+49); genesen: 2452 (+15); Todesfälle: 68 (+/-0); Tests: 46.810 (+579); Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 15,4 (-1,0)

• Do., 17.9. (20 Uhr), gemeldet am 18.9. Aktuell infiziert: 84 (+11); in Summe: 2589 (+19); genesen: 2437 (+8); Todesfälle: 68 (+/-0); Tests: 46.231; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 16,4 (+2,4)

• Mi., 16.9. (20 Uhr), gemeldet am 17.9. Aktuell infiziert: 73 (-4); in Summe: 2570 (+10); genesen: 2429 (+14); Todesfälle: 68 (+/-0); Tests: 45.503 Tests; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 14,0 (-0,8)

• Di., 15.9. (20 Uhr), gemeldet am 16.9. Aktuell infiziert: 77 (-2); in Summe: 2560 (+7); genesen: 2415 (+9); Todesfälle: 68 (+/-0); Tests: 45.072; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 14,8 (+1,2)

• Mo., 14.9. (20 Uhr), gemeldet am 15.9. Aktuell infiziert: 79 (+/-0); in Summe: 2553 (+6); genesen: 2406 (+6); Todesfälle: 68 (+/-0); Tests: 44.480; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 13,6 (+/-0)

Kalenderwoche 37

• So., 13.9. (20 Uhr), gemeldet am 14.9. Aktuell infiziert: 79 (+15); in Summe: 2547 (+39); genesen: 2400 (+23); Todesfälle: 68 (+1); Tests: 44.090; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 13,6 (+2,8)

• Do., 10.9. (20 Uhr), gemeldet am 11.9. Aktuell infiziert: 64 (-3); in Summe: 2508 (+10); genesen: 2377 (+13); Todesfälle: 67 (+/-0); Tests: 43.529; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 10,8 (+1)

• Mi., 9.9. (20 Uhr), gemeldet am 10.9. Aktuell infiziert: 67 (+/-0); in Summe: 2498 (+13); genesen: 2364 (+13); Todesfälle: 67 (+/-0); Tests: 42.976; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 9,8 (-1,4)

• Di., 8.9. (20 Uhr), gemeldet am 9.9. Aktuell infiziert: 67 (-7); in Summe: 2485 (+1); genesen: 2351 (+8); Todesfälle: 67 (+/-0); Tests: 42.504; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 11,2 (-1,6)

• Mo., 7.9. (20 Uhr), gemeldet am 8.9. Aktuell infiziert: 74 (+/- 0); in Summe: 2484 (+4); genesen: 2343 (+4); Todesfälle: 67 (+/-0); Tests: 42.047; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 12,8 (+0,2)

Kalenderwoche 36

• So., 6.9. (20 Uhr), gemeldet am 7.9. Aktuell infiziert: 74 (-6); in Summe: 2480 (+28); genesen: 2339 (+34); Todesfälle: 67 (+/-0); Tests: 41.590; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 12,6 (+1,2)

• Do., 3.9. (20 Uhr), gemeldet am 4.9. Aktuell infiziert: 80 (-13); in Summe: 2452 (+7); genesen: 2305 (+20); Todesfälle: 67 (+/-0); Tests: 41.141; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 11,4 (-2)

• Mi., 2.9. (20 Uhr), gemeldet am 3.9. Aktuell infiziert: 93 (+18); in Summe: 2445 (+25); genesen: 2285 (+7); Todesfälle: 67 (+/-0); Tests: 40.732; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 13,4 (+0,4)

• Di., 1.9. (20 Uhr), gemeldet am 2.9. Aktuell infiziert: 75 (-10); in Summe: 2420 (+8); genesen: 2278 (+18); Todesfälle: 67 (+/-0); Tests: 40.112; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 13 (+0,4)

• Mo., 31.8. (20 Uhr), gemeldet am 1.9. Aktuell infiziert: 85 (+/-0); in Summe: 2412 (+4); genesen: 2260 (+2); Todesfälle: 67 (+2); Tests: 39.663; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 12,6 (-2)

Kalenderwoche 35:

• So., 30.8. (20 Uhr), gemeldet am 31.8. Aktuell infiziert: 85 (-22); in Summe: 2408 (+25); genesen: 2258 (+47); Todesfälle: 65 (+/-0); Tests: 38.965; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 14,6 (-2,4)

• Do., 27.8. (20 Uhr), gemeldet am 28.8. Aktuell infiziert: 107 (-16); in Summe: 2383 (+15); genesen: 2211 (+31); Todesfälle: 65 (+/-0); Tests: 38.461; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 17,0 (+3)

• Mi., 26.8. (20 Uhr), gemeldet am 27.8. Aktuell infiziert: 123 (+5); in Summe: 2368 (+12); genesen: 2180 (+7); Todesfälle: 65 (+/-0); Tests: 37.790; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 14,0 (-7,1)

• Di., 25.8. (20 Uhr), gemeldet am 26.8. Aktuell infiziert: 118 (-11); in Summe: 2356 (+9); genesen: 2173 (+20); Todesfälle: 65 (+/-0); Tests: 37.289; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 21,1 (-2,4)

• Mo., 24.8. (20 Uhr), gemeldet am 25.8. Aktuell infiziert: 129 (-19); in Summe: 2347 (+11); genesen: 2153 (+29); Todesfälle: 65 (+1); Tests: 36.676; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 23,5 (+2)

Kalenderwoche 34:

• So., 23.8. (20 Uhr), gemeldet am 24.8. Aktuell infiziert: 148 (+2); in Summe: 2336 (+51); genesen: 2124 (+49); Todesfälle: 64 (+/-0); Tests: 36.209; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 21,5 (-3,8)

• Do., 20.8. (20 Uhr), gemeldet am 21.8. Aktuell infiziert: 146 (+5); in Summe: 2285 (+28); genesen: 2075 (+23); Todesfälle: 64 (+/-0); Tests: 35.587; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 25,3 (-3,8)

• Mi., 19.8. (20 Uhr), gemeldet am 20.8. Aktuell infiziert: 141 (+6); in Summe: 2257 (+10); genesen: 2052 (+4); Todesfälle: 64 (+/-0); Tests: 35.064; Sieben-Tage-Inzidenz (Quelle: RKI): 29,1 (+/-0)

• Di., 18.8. (20 Uhr), gemeldet am 19.8. Aktuell infiziert: 135 (+1); in Summe: 2247 (+13); genesen: 2048 (+12); Todesfälle: 64 (+/-0); Tests: 34.590; Sieben-Tage-Inzidenz: 29,1 (+/-0);

• Mo., 17.8. (20 Uhr), gemeldet am 18.8. Aktuell infiziert: 134 (-15); in Summe: 2234 (+15); genesen: 2036 (+29); Todesfälle: 64 (+1); Tests: 34.072; Sieben-Tage-Inzidenz: 29,1 (-1)

Kalenderwoche 33:

• So., 16.8. (20 Uhr), gemeldet am 15.8. Aktuell infiziert: 149 (-5); in Summe: 2219 (+63); genesen: 2007 (+67); Todesfälle: 63 (+1); Tests: 33.537; Sieben-Tage-Inzidenz: 30,1 (+3,8)

• Do., 13.8. (20 Uhr), gemeldet am 14.8. Aktuell infiziert: 154 (-3); in Summe: 2156 (+21); genesen: 1940 (+24); Todesfälle: 62 (+/-0); Tests: 33.142; Sieben-Tage-Inzidenz: 26,3 (-0,2)

• Mi., 12.8. (20 Uhr), gemeldet am 13.8. Aktuell infiziert: 157 (+11); in Summe: 2135 (+27); genesen: 1916 (+16); Todesfälle: 62 (+/- 0); Tests: 32.847; Sieben-Tage-Inzidenz: 26,5 (+0,8)

• Di., 11.8. (20 Uhr), gemeldet am 10.8. Aktuell infiziert: 146 (+10); in Summe: 2108 (+19); genesen: 1900 (+9); Todesfälle: 62 (+/- 0); Tests: 32.323; Sieben-Tage-Inzidenz: 25,7 (+0,6)

• Mo., 10.8. (20 Uhr), gemeldet am 9.8. Aktuell infiziert: 136 (-5); in Summe: 2089 (+9); genesen: 1891 (+14); Todesfälle: 62 (+/-0); Tests: 31.924; Sieben-Tage-Inzidenz: 25,1 (+0,2)

Kalenderwoche 32:

• So., 9.8. (20 Uhr), gemeldet am 8.8. Aktuell infiziert: 141 (-2); in Summe: 2080 (+50); genesen: 1877 (+52); Todesfälle: 62 (+/-0); Tests; 31.419; Sieben-Tage-Inzidenz: 24,9 (+2,4)

• Do., 6.8. (20 Uhr), gemeldet am 7.8. Aktuell infiziert: 143 (+6); in Summe: 2030 (+16); genesen: 1825 (+19); Todesfälle: 62 (+/-0); Tests: 30.799; Sieben-Tage-Inzidenz: 22,5 (+/-0)

• Mi., 5.8. (20 Uhr), gemeldet am 6.8. Aktuell infiziert: 137 (+29); in Summe: 2014 (+32); genesen: 1815 (+3); Todesfälle: 62 (+/-0); Tests: 30.400; Sieben-Tage-Inzidenz: 22,5 (+3,2)

• Di., 4.8. (20 Uhr), gemeldet am 5.8. Aktuell infiziert: 108 (+4); in Summe: 1982 (+19); genesen: 1812 (+15); Todesfälle: 62 (+/-0); Tests: 29.953; Sieben-Tage-Inzidenz: 19,3 (+0,2)

• Mo., 3.8. (20 Uhr), gemeldet am 4.8. Aktuell infiziert: 104 (-14); in Summe: 1963 (+2); genesen: 1797 (+16); Todesfälle: 62 (+/-0); Tests: 29.672; Sieben-Tage-Inzidenz: 19,1 (+1)

Kalenderwoche 31:

• So., 2.8. (20 Uhr), gemeldet am 3.8. Aktuell infiziert: 118 (+1); in Summe: 1961 (+42); genesen: 1781 (+41); Todesfälle: 62 (+/-0); Tests: 29.110; Sieben-Tage-Inzidenz: 18,1 (+2,9)

• Do., 30.7. (20 Uhr), gemeldet am 31.7. Aktuell infiziert: 117 (+10); in Summe: 1919 (+20); genesen: 1740 (+10); Todesfälle: 62 (+/- 0); Tests: 28.702; Sieben-Tage-Inzidenz: 15,2 (-3,9)

• Mi., 29.7. (20 Uhr), gemeldet am 30.7. Aktuell infiziert: 107 (-1); in Summe: 1899 (+19); genesen: 1730 (+20); Todesfälle: 62 (+/- 0); Tests: 28.469; Sieben-Tage-Inzidenz: 19,1 (+/- 0)

• Di., 28.7. (20 Uhr), gemeldet am 29.7. Aktuell infiziert: 108 (-2); in Summe: 1880 (+12); genesen: 1710 (+14); Todesfälle: 62 (+/-0); Tests: 28.103; Sieben-Tage-Inzidenz: 19,1 (-0,1)

• Mo., 27.7. (20 Uhr), gemeldet am 28.7. Aktuell infiziert: 110 (-10); in Summe: 1868 (+8); genesen: 1696 (+18); Todesfälle: 62 (+/-0); Tests: 27.713; Sieben-Tage-Inzidenz: 19,3 (+ 0,4)

Kalenderwoche 30:

• So., 26.7. (20 Uhr), gemeldet am 27.7. Aktuell infiziert: 120 (+8); in Summe: 1860 (+41); genesen: 1678 (+33); Todesfälle: 62 (+/-0); Tests: 27.420; Sieben-Tage-Inzidenz: 18,9 (+2,7)

• Do., 23.7. (20 Uhr), gemeldet am 24.7. Aktuell infiziert: 112 (+/-0); in Summe: 1819 (+13); genesen: 1645 (+13); Todesfälle: 62 (+/-0); Tests: 27.172; Sieben-Tage-Inzidenz: 16,2 (+0,4)

• Mi., 22.7. (20 Uhr), gemeldet am 23.7. Aktuell infiziert: 112 (+6); in Summe: 1806 (+19); genesen: 1632 (+12); Todesfälle: 62 (+1); Tests: 26.982; Sieben-Tage-Inzidenz: 15,8 (+0,6)

• Di., 21.7. (20 Uhr), gemeldet am 22.7. Aktuell infiziert: 106 (+7); in Summe: 1787 (+13); genesen: 1620 (+6); Todesfälle: 61 (+/-0); Tests: 26.687; Sieben-Tage-Inzidenz: 15,2 (+1,2)

• Mo., 20.7. (20 Uhr), gemeldet am 21.7. Aktuell infiziert: 99 (-7); in Summe: 1774 (+1); genesen: 1614 (+7); Todesfälle: 61 (+1); Tests: 26.377; Sieben-Tage-Inzidenz: 14,0 (-0,8)

Kalenderwoche 29:

• So., 19.7. (20 Uhr), gemeldet am 20.7. Aktuell infiziert: 106 (-5); in Summe: 1773 (+31); genesen: 1607 (+36); Todesfälle: 60 (+/-0); Tests: 26.113; Sieben-Tage-Inzidenz: 14,8 (-0,6)

• Do., 16.7. (20 Uhr), gemeldet am 17.7. Aktuell infiziert: 111 (-3); in Summe: 1742 (+14); genesen: 1571 (+17); Todesfälle: 60 (+/-0); Tests: 25.756; Sieben-Tage-Inzidenz: 15,4 (-0,4)

• Mi., 15.7. (20 Uhr), gemeldet am 16.7. Aktuell infiziert: 114 (-3); in Summe: 1728 (+15); genesen: 1554 (+18); Todesfälle: 60 (+/-0); Tests: 25.573; Sieben-Tage-Inzidenz: 15,8 (-0,4)

• Di., 14.7. (20 Uhr), gemeldet am 15.7. Aktuell infiziert: 117 (+1); in Summe: 1713 (+11); genesen: 1536 (+9); Todesfälle: 60 (+1); Tests: 25.156; Sieben-Tage-Inzidenz: 16,2 (+1,4)

• Mo., 13.7. (20 Uhr), gemeldet am 14.7. Aktuell infiziert: 116 (-20); in Summe: 1702 (+8); genesen: 1527 (+28); Todesfälle: 59 (+/-0); Tests: 25.012; Sieben-Tage-Inzidenz: 14,8 (+/-0)

• So., 12.7. (20 Uhr), gemeldet am 13.7. Aktuell infiziert: 136 (-27); in Summe: 1694 (+30); genesen: 1499 (+46); Todesfälle: 59 (+1); Tests: 24.724; Sieben-Tage-Inzidenz: 14,8 (-4,5)

Kalenderwoche 28:

• Do., 9.7. (20 Uhr), gemeldet am 10.7. Aktuell infiziert: 163 (-1); in Summe: 1664 (+20); genesen: 1443 (+20); Todesfälle: 58 (+1); Tests: 24.263; Sieben-Tage-Inzidenz: 19,3 (-1,4)

• Mi., 8.7. (20 Uhr), gemeldet am 9.7. Aktuell infiziert: 164 (-15); in Summe: 1644 (+21); genesen: 1423 (+36); Todesfälle: 57 (+/-0); Tests: 24.014; Sieben-Tage-Inzidenz: 20,7 (-0,4)

• Di., 7.7. (20 Uhr), gemeldet am 8.7. Aktuell infiziert: 179 (-16); in Summe: 1623 (+3); genesen: 1387 (+18); Todesfälle: 57 (+1); Tests: 23.687; Sieben-Tage-Inzidenz: 21,1 (-0,6)

• So., 5.7. (20 Uhr), gemeldet am 6.7. Aktuell infiziert: 195 (+36); in Summe: 1620 (+76); genesen: 1369 (+40); Todesfälle: 56 (+/-0); Tests: 22.964; Sieben-Tage-Inzidenz: 22,1 (+1,8)

Kalenderwoche 27:

• Do., 2.7. (20 Uhr), gemeldet am 3.7. Aktuell infiziert: 159 (+1); in Summe: 1544 (+14); genesen: 1329 (+13); Todesfälle: 56 (+/-0); Tests: 22.517; Sieben-Tage-Inzidenz: 20,3 (-4,8)

• Mi., 1.7. (20 Uhr), gemeldet am 2.7. Aktuell infiziert: 158 (-5); in Summe: 1530 (+10); genesen: 1316 (+15); Todesfälle: 56 (+/-0); Tests: 22.166; Sieben-Tage-Inzidenz: 25,1 (+2,6)

• Di., 30.6. (20 Uhr), gemeldet am 1.7. Aktuell infiziert: 163 (-18); in Summe: 1520 (+5); genesen: 1301 (+23); Todesfälle: 56 (+/-0); Tests: 21.745; Sieben-Tage-Inzidenz: 22,5 (-1)

• Mo., 29.6. (20 Uhr), gemeldet am 30.6. Aktuell infiziert: 181 (+10); in Summe: 1515 (+19); genesen: 1278 (+9); Todesfälle: 56 (+/-0); Tests: 21.308; Sieben-Tage-Inzidenz: 23,5 (-1,2)

• So., 28.6. (20 Uhr), gemeldet am 29.6. Aktuell infiziert: 171 (+21); in Summe: 1496 (+25); genesen: 1269 (+30); Todesfälle: 56 (+1); Tests: 20.958; Sieben-Tage-Inzidenz: 24,7 (+12,7)

Kalenderwoche 26:

• Do., 25.6. (20 Uhr), gemeldet am 26.6.: aktuell infiziert: 150 (-3); in Summe: 1444 (+22); genesen: 1239 (+25); Todesfälle: 55 (+/-0); Tests: 20.586; Sieben-Tage-Inzidenz: 12 (-3,4)

• Mi., 24.6. (20 Uhr), gemeldet am 25.6.: aktuell infiziert: 153 (+6); in Summe: 1422 (+7); genesen: 1214 (+1); Todesfälle: 55 (+/-0); Tests: 20.268; Sieben-Tage-Inzidenz: 15,4 (-1,6)

• Di., 23.6. (20 Uhr), gemeldet am 24.6.: aktuell infiziert: 147 (-10); in Summe: 1415 (+15); genesen: 1213 (+25); Todesfälle: 55 (+/-0); Tests: 19.839; Sieben-Tage-Inzidenz: 17,0 (+0,6)

• Mo., 22.6. (20 Uhr), gemeldet am 23.6.: aktuell infiziert: 157 (-1); in Summe: 1400 (+7); genesen: 1188 (+8); Todesfälle: 55 (+/-0); Tests: 19.445; Sieben-Tage-Inzidenz: 16,4 (+0,4)

Kalenderwoche 25

• So., 21.6. (20 Uhr), gemeldet am 21.6.: aktuell infiziert: 158 (-5); in Summe: 1393 (+29); genesen: 1180 (+34); Todesfälle: 55 (+/-0); Tests; 19.120; Sieben-Tage-Inzidenz: 16,0 (+0,8)

• Do., 18.6. (20 Uhr), gemeldet am 19.6.: aktuell infiziert: 163 (-1); in Summe: 1364 (+19); genesen: 1146 (+20); Todesfälle: 55 (+/-0), Tests: 18.753; Sieben-Tage-Inzidenz: 15,2 (+0,2).

• Mi., 17.6. (20 Uhr), gemeldet am 18.6.: aktuell infiziert: 164 (+7); in Summe: 1345 (+16); genesen: 1126 (+9); Todesfälle: 55 (+/-0), Tests: 18.468; Sieben-Tage-Inzidenz: 15,0 (-1,8).

• Di., 16.6. (20 Uhr), gemeldet am 17.6.: aktuell infiziert: 157 (-13); in Summe: 1329 (+12); genesen: 1117 (+25); Todesfälle: 55 (+/-0); Tests: 18.085; Sieben-Tage-Inzidenz: 16,8 (+1,2) – aktuell zweithöchster Wert in NRW (Bielefeld: 30,8)

• Mo., 15.6. (20 Uhr), gemeldet am 16.6.: aktuell infiziert: 170 (-5); in Summe: 1317 (+4); genesen: 1092 (+9); Todesfälle: 55 (+/-0); Tests: 17.818; Sieben-Tage-Inzidenz: 15,6 – aktuell höchster Wert in NRW

Kalenderwoche 24

• So., 14.6. (20 Uhr), gemeldet am 15.6.: aktuell infiziert: 175 (+19); in Summe: 1313 (+34); genesen: 1083 (+15); Todesfälle: 55 (+/-0); Tests: 17.611; Sieben-Tage-Inzidenz: 18,1 – aktuell höchster Wert in NRW

• Do., 11.6. (20 Uhr), gemeldet am 12.6.: aktuell infiziert: 156 (+17); in Summe: 1279 (+35); genesen: 1068 (+18); Todesfälle: 55 (+/-0); Tests: 17.379; Sieben-Tage-Inzidenz: 18,3 – aktuell höchster Wert in NRW

• Di., 9.6. (20 Uhr), gemeldet am 10.6.: aktuell infiziert: 139 (-20); in Summe: 1244 (+5); genesen: 1050 (+25); Todesfälle: 55 (+/-0); Tests: 17.054; Sieben-Tage-Inzidenz: 18,5 – aktuell höchster Wert in NRW

• Mo., 8.6 (20 Uhr), gemeldet am 9.6.: aktuell infiziert: 159 (+6); in Summe: 1239 (+16); genesen: 1025 (+10); Todesfälle: 55 (+/-0); Tests: 16.571; Sieben-Tage-Inzidenz: 14,2 – aktuell höchster Wert in NRW

Kalenderwoche 23

• So., 7.6 (20 Uhr), gemeldet am 8.6.: aktuell infiziert: 153 (+7); in Summe: 1223 (+29); genesen: 1015 (+21); Todesfälle: 55 (+1); Tests: 16.040; Sieben-Tage-Inzidenz: 14,6 – aktuell höchster Wert in NRW

• Do., 4.6. (20 Uhr), gemeldet am 5.6.: aktuell infiziert: 146 (+30); in Summe: 1194 (+27); genesen; 994; in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle: 54 (+1); Tests: 15.385; Sieben-Tage-Inzidenz: 13,8

• Mi., 3.6. (20 Uhr), gemeldet am 4.6.: aktuell infiziert: 116 (-3); in Summe: 1167 (+13); genesen: 988*; (+6); in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle: 53 (+/-0); Tests: 14.779; Sieben-Tage-Inzidenz: 8,2 (Hinweis der Stadt vom 4.6.: „Es hat gestern einen Fehler aufgrund eines Datenbankproblems bei der Zahl der Gesundeten gegeben. Dieser wurde korrigiert. Die heutigen Zahlen sind korrekt.“

• Di., 2.6. (20 Uhr), gemeldet am 3.6.: aktuell infiziert: 119 (-13); in Summe: 1154 (+/-0), genesen: 982 (+13); in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle: 53 (+/-0); Tests: 14.222; Sieben-Tage-Inzidenz: 7,2

• Mo., 1.6. (20 Uhr), gemeldet am 2.6.: aktuell infiziert: 132 (-4); in Summe: 1154 (+3); genesen: 969 (+7); in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle: 53 (+/-0); Tests: 13.652; Sieben-Tage-Inzidenz: 7,8

Kalenderwoche 22

• So., 31.5. (20 Uhr), gemeldet am 1.6.: aktuell infiziert: 136 (-8), in Summe: 1151 (+7), genesen: 962 (+15); in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle: 53 (+/-0), Tests: 13.638;

• Sa., 30.5. (20 Uhr), gemeldet am 1.6.: aktuell infiziert: 144 (-3), in Summe: 1144 (+6), genesen: 947 (+9); in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle: 53 (+/-0), Tests: k.A.;

• Fr., 29.5. (20 Uhr), gemeldet am 1.6.: aktuell infiziert: 147 (-1), in Summe: 1138 (+10), genesen: 938 (+10); in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle: 53 (+1), Tests: k.A.

Do., 28.5. (20 Uhr), gemeldet am 29.5.: aktuell infiziert: 148 (-10); in Summe: 1128 (+5); genesen: 928 (+15); in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle: 52 (+/-0); Tests: 13.200; Sieben-Tage-Inzidenz: 7,8 (-1)

• Mi., 27.5. (20 Uhr), gemeldet am 28.5.: aktuell infiziert: 158 (-4); in Summe: 1123 (+4); genesen: 913 (+6); in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle: 52 (+/-0); Tests: 12.742; Sieben-Tage-Inzidenz: 8,8

• Di., 26.5. (20 Uhr), gemeldet am 27.5.: aktuell infiziert: 162 (-5); in Summe: 1119 (+2); genesen: 906 (+7); zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle: 51 (+/-0); Tests: 12.409; Sieben-Tage-Inzidenz: 9,6

• Mo., 25.5. (20 Uhr), gemeldet am 26.5.: aktuell infiziert: 167 (-7); in Summe: 1117 (+4); genesen: 899 (+9); zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle 51 (+2); Tests: 12.002; Sieben-Tage-Inzidenz:15,4

Kalenderwoche 21

• So., 24.5. (20 Uhr), gemeldet am 25.5.: aktuell infiziert: 174 (+16); in Summe: 1113 (+30); genesen: 890 (+12); zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle 49 (+2); Tests: 11.750; Sieben-Tage-Inzidenz:15,0

• Do., 21.5. (20 Uhr), gemeldet am 22.5.: aktuell infiziert: 158 (- 22); in Summe: 1083 (+17); genesen: 878 (+38); zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle: 47 (+ 1); Tests: 11.462; Sieben-Tage-Inzidenz: 15,6

• Di., 19.5. (20 Uhr), gemeldet am 20.5.: aktuell infiziert: 180 (+16); in Summe: 1066 (+25); genesen: 840 (+9); zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle: 46 (+/-0); Tests: 11.149; Sieben-Tage-Inzidenz: 13,6 Fälle/100.000

• Mo., 18.5. (20 Uhr), gemeldet am 18.5.: aktuell infiziert: 164 (-5), in Summe: 1041 (+5), genesen: 831 (+11), zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle: 46 (+1); Tests: 10.864; Sieben-Tage-Inzidenz: 12,6 Fälle/100.000

Kalenderwoche 20

• So., 17.5. (20 Uhr), gemeldet am 18.5.: aktuell infiziert: 169 (-18), in Summe: 1036 (+17), genesen: 822 (+32); zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 45 (+3); Tests: 10.763; Sieben-Tage-Inzidenz: 13,0 Fälle/100.000

• Do, 14.5. (20 Uhr), gemeldet am 15.5: aktuell infiziert: 187; in Summe: 1019; genesen: 790; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 42; Tests: 10.247

• Do., 14.5. = Mi., 13.5. (Stand: 20 Uhr), gemeldet am 14.5.: aktuell infiziert: 209; in Summe: 1018; genesen: 768; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 41; Tests: 9803;

Hinweis vom 14. Mai zur Aktualität der Daten: Das Amt für Kommunikation veröffentlicht ab dem 14. Mai nicht mehr den aktuellen Stand vom Tage, sondern „immer vormittags die vollständigen Zahlen des Vortages, Stand 20 Uhr“. Entsprechend können auch wir hier die Daten nur mit entsprechendem Verzug angeben. Die mit Tagesdatum angegeben Fallzahlen in dieser Übersicht geben ab Mittwoch, 13. Mai, also jeweils den Stand von 20 Uhr wieder.

• Mi., 13.5.: aktuell infiziert (Stand: 16.30 Uhr): 211; in Summe: 1012; genesen: 760; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 41; Tests: 9353;

• Di., 12.5.: aktuell infiziert: 205; in Summe: 1006; genesen: 760; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 41; Tests: 9013;

Hinweis des Presseamtes zu den Zahlen vom 12. Mai: „Wegen notwendiger Anpassungen in der Datenbank ist es gestern zu Verschiebungen in den Bereichen ,Infizierte gesamt’ und ,wieder gesund’ gekommen. Der Fehler wurde korrigiert. Wir bitten um Verständnis.“

• Mo., 11.5.: aktuell infiziert: 194; in Summe: 1020; genesen: 789; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 37; Tests: 8935

Kalenderwoche 19 2020

• Fr, 8.5.: aktuell infiziert: 182; in Summe: 953; genesen: 740; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 31; Tests: 8365

• Do, 7.5.: aktuell infiziert: 185; in Summe: 948; genesen: 732; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 31; Tests: 8056

• Mi, 6.5.: aktuell infiziert: 180; in Summe: 925; genesen: 715; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 30; Tests: 7945

• Di., 5.5.: .: aktuell infiziert: 180; in Summe: 910; genesen: 700; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 30; Tests: 7724

• Mo., 4.5.: aktuell infiziert: 197; in Summe: 907; genesen: 683; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 27; Tests: 7446

Kalenderwoche 18 2020

• Do., 30.4.: aktuell infiziert: 205; in Summe: 841; genesen: 615; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 21; Tests: 7076

• Mi., 29.4.: aktuell infiziert: 195; in Summe: 819; genesen: 604; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 20; Tests: 6841

• Di., 28.4.: aktuell infiziert: 198; in Summe: 806; genesen: 589; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 19; Tests: 6716

• Mo., 27.4.: aktuell infiziert: 200; in Summe: 799; genesen: 580; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle: 19; Tests: 6578

Kalenderwoche 17 2020

• Sa., 25.4. und So, 26.4.: aktuell infiziert: 202; in Summe: 787; genesen: 568; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 17; Tests: 6511

• Fr., 24.4.: aktuell infiziert: 200; in Summe: 751; genesen: 536; zzt. in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 15; Tests: 6421

• Do., 23.4.: aktuell infiziert: 214; in Summe: 740; genesen: 512; in stationärer Behandlung: k.A.; Todesfälle, kumuliert: 14; Tests: 6099

• Mi., 22.4.: aktuell infiziert: 214; in Summe: 722; genesen: 494; zzt. in stationärer Behandlung: keine Angabe; Todesfälle, kumuliert: 14; Tests: 5787

• Di., 21.4.: aktuell infiziert: 225; in Summe: 707; genesen: 468; zzt. in stationärer Behandlung: 69; Todesfälle, kumuliert: 14; Tests: 5532

• Mo., 20.4.: aktuell infiziert: 235; in Summe: 683; genesen: 436; zzt. in stationärer Behandlung: 69; Todesfälle, kumuliert: 12; Tests: 5360

Kalenderwoche 16 2020

• Sa., 18.4.: aktuell infiziert: 242; in Summe: 662; genesen: 411; Todesfälle, kumuliert: 10

• Fr., 17.4.: aktuell infiziert: 249; in Summe: 656; genesen: 398; zzt. in stationärer Behandlung: 65; Todesfälle, kumuliert: 9; Tests: 4682

• Do., 16.4.: aktuell infiziert: 260; Fälle in Summe: 636; genesen: 367; zzt. in stationärer Behandlung: 61; Todesfälle, kumuliert: 9; Tests: 4587

• Mi., 15.4.: aktuell infiziert: 250; Fälle in Summe: 621; genesen: 362; zzt. in stationärer Behandlung: 59; Todesfälle, kumuliert: 9; Tests: 4533

• Di, 14.4.: aktuell infiziert: 255; Fälle in Summe: 605; genesen: 341; zzt. in stationärer Behandlung: 57; genesen: 341; Todesfälle, kumuliert: 9; Tests: 4461

• Mo., 13.4.: aktuell infiziert: 250; Fälle in Summe: 590; genesen: 331; zzt. in stationärer Behandlung: 54; Todesfälle, kumuliert: 9; Tests: 4108

Kalenderwoche 15 2020

• Sa., 11.4.: aktuell infiziert: 247; Fälle in Summe: 549; in stationärer Behandlung: 52; genesen: 294; Todesfälle, kumuliert: 8; Tests: 3991

• Do., 9.4.: aktuell infiziert: 278; Fälle in Summe: 525; in stationärer Behandlung: 49; genesen: 241; Tests: keine Angabe

• Mi., 8.4.: aktuell infiziert: 278; Fälle in Summe: 502; in stationärer Behandlung: 47; genesen: 220; Todesfälle, kumuliert: 4; Tests: 3716

• Di., 7.4.: aktuell infiziert: 234; kumuliert: 450; in stationärer Behandlung: 45; genesen: 213; Tests: 3229

• Mo., 6.4.: aktuell infiziert: 236; kumuliert: 440; in stationärer Behandlung: 44; genesen: 201; Todesfälle, kumuliert: 3; Tests: 2841

Kalenderwoche 14 2020

• So., 5.4.: Stadt Duisburg hat keine Zahlen veröffentlicht, dritter Todesfall: Mann, 67 Jahre alt

• Sa., 4.4.: Stadt Duisburg hat keine Zahlen veröffentlicht

• Fr., 3.4.: aktuell infiziert: 255; kumuliert: 379; in stationärer Behandlung: 39; genesen: 122; getestet: 2792

• Do., 2.4.: aktuell infiziert: 255; kumuliert: 354; in stationärer Behandlung: 40; genesen: 98; zweiter Todesfall: Frau, 94 Jahre alt; getestet: 2553

• Mi., 1.4.: aktuell infiziert: 265; kumuliert: 338; in stationärer Behandlung: 37; genesen: 72

• Di., 31.3.: aktuell infiziert: 249; Fälle in Summe: 317; in stationärer Behandlung: 34; genesen: 67; getestet: 2253

• Mo., 30.3.: aktuell infiziert: 231; Infektionen in Summe: 286; in stationärer Behandlung: 32; genesen: 54; getestet: 2129

Kalenderwoche 13 2020

• So., 29.3.: aktuell infiziert: 235; Fälle in Summe: 276; in stationärer Behandlung: 31; genesen: 40; getestet; 2025

• Sa., 28.3.: Stadt Duisburg hat keine Zahlen veröffentlicht

• Fr., 27.3.: aktuell infiziert: 224; Fälle in Summe: 253; in stationärer Behandlung: 31; genesen 28

• Do., 26.3.: aktuell infiziert: 215; Fälle in Summe: 238; in stationärer Behandlung: 27; genesen: 22; getestet: 1725

• Mi., 25.3.: aktuell infiziert: 189; Fälle in Summe: 192; in stationärer Behandlung: 24; genesen: 3; getestet: 1600

• Di., 24.3.: aktuell infiziert: 173; Fälle in Summe: 176; in stationärer Behandlung: 23; genesen: 3; erster Duisburger Todesfall: Mann, 86 Jahre alt; getestet: 1153

Mo., 23.3.: aktuell infiziert: 157; Fälle in Summe: 160; in stationärer Behandlung: 14; genesen: 3; getestet: 1043

Kalenderwoche 12 2020

• So., 22.3.: aktuell infiziert: 133; Fälle in Summe: 136; in stationärer Behandlung: 6; genesen: 2

• Sa., 21.3.: Stadt Duisburg hat keine Zahlen veröffentlicht

• Fr., 20.3.: 98; in stationärer Behandlung: 6

• Do., 19.3.: 75

• Mi., 18.3.: 58; getestet: 370

• Di., 17.3.: 46

• Mo., 16.3.: 30

Kalenderwoche 11 2020

• So., 15.3.: 24

• Sa., 14.3.: 14

• Fr., 13.3.: 9

• Do., 12.3.: 9

• Mi., 11.3.: 7

• Di., 4.3.: 3

• Sa., 29.2.: 2

Kalenderwoche 10 2020

• Do., 27.2.: zwei Verdachtsfälle (beide negativ)

Corona-Statistik Duisburg: Hintergrund

Was beim Blick auf die Fallzahlen bedacht werden muss: Es gibt eine hohe Dunkelziffer – nicht aufgefallene und gemeldete, also nicht registrierte Sars-CoV-2-Infektionen.

Unsere Übersicht mit Grafiken und Archiv der Tagesmeldungen enthält folgende Angaben des Duisburger Gesundheitsamtes:

aktuell Infizierte („aktive Fälle“),

(„aktive Fälle“), kumulierte Corona-Fälle („in Summe“ erkrankt),

(„in Summe“ erkrankt), die Summe der Genesenen ,

, Todesfälle (kumuliert) ,

, die Zahl der pro Tag registrierten Neuinfektionen (+ XX hinter „in Summe“),

(+ XX hinter „in Summe“), die Zahl der Neuinfektionen im Wochenvergleich (mittwochs bis dienstags),

die Anzahl der von Stadt/Feuerwehr und Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein (KVNO) durchgeführten Corona-Testungen in Duisburg (*),

in Duisburg (*), die örtliche Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen). Diese Infektionsrate veröffentlicht das Robert Koch-Institut (RKI) auf Grundlage der Amtsstatistik.

• In die Corona-Statistik des Gesundheitsamtes gehen Todesfälle Infizierter nicht ein, wenn Covid-19 nicht die Todesursache war. Das Robert Koch-Institut (RKI) zählt dagegen auch solche Fälle öffentlich – und somit mehr Tote als die Stadt.

• In die Duisburger Zahlen gehen nur Betroffene mit Meldeadresse in Duisburg ein.

• (*) Die hier wiedergebene Zahl der Corona-Tests in Duisburg enthält alle Abstriche, die von Feuerwehr, Gesundheitsamt sowie in den Teststraßen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) im Theater am Marientor genommen wurden – nicht berücksichtigt sind hier Abstriche, die in Duisburger Krankenhäusern genommen wurden (bis Ende Juli: etwa 12.000) und die niedergelassenen Ärzte, die in ihren Praxen testen (Stand 29. September: 35 von 120 niedergelassenen Ärzten). Die bei diesen Abstrichen positiv getesteten Duisburger sind jedoch in der städtischen Statistik der Infizierten/Genesenen/Verstorbenen enthalten.

• Covid-19-Verdachtsfälle und -Erkrankungen sowie Nachweise von Sars-CoV-2 müssen gemäß Infektionsschutzgesetz an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden. Dieses übermittelt seine Daten spätestens am nächsten Arbeitstag an das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LGZ). Das LGZ wiederum sendet die NRW-Daten weiter an das Robert-Koch-Institut (RKI). Das RKI aktualisiert die Daten täglich. Durch die Dateneingabe und -übermittlung kommt es zu Abweichungen zwischen den hier dargestellten Duisburger Daten und denen des Robert-Koch-Institutes.

