Peter Ibe, schulpolitischer Sprecher der CDU-Ratsfraktion in Duisburg.

Corona Corona in Duisburg: CDU begrüßt Teilöffnung der Schulen

Duisburg. Schulstreit auch in Duisburg: Nach der Kritik der Duisburger Grünen an der Schulöffnung in NRW lobt die CDU-Fraktion die Pläne der NRW-Regierung.

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Duisburg begrüßt die von der CDU-geführten Landesregierung verordnete schrittweise Öffnung der Schulen ab Donnerstag.

„Die Entscheidung des Schulministeriums finden wir unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften für richtig und politisch verantwortbar. Duisburg stellt sich dieser Verantwortung bestmöglich, damit die Schüler auch hier entlastet werden und ein Stück Normalität zurückkehrt“, so Peter Ibe, schulpolitischer Sprecher der Ratsfraktion.

Zunächst werden Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge 10 und Q2 (12/13) sowie der Förderschulen zurückkehren, wobei den „Abi-Jahrgängen“ die Teilnahmen an Vorbereitungskursen freigestellt ist, da ihr Lehrplan bereits vor Ausbruch der Pandemie weitgehend abgearbeitet war.

„Bei einem derart abgestuften und behutsamen Schulstart, sollte – im Zusammenspiel von sorgsamem Lehrpersonal und vernunftbegabten Schülerinnen und Schülern – ein weitgehend sicherer Unterricht möglich sein“, so die Einschätzung von Peter Ibe, der sich in diesem Zusammenhang über die Äußerungen der Duisburger Grünen wundert, die in der schrittweisen Öffnung der Schulen im Laufe dieser Woche einen verantwortungslosen Akt sehen.