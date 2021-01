Corona-Newsblog für Duisburg als Chronik ab März 2020

Das Corona-Testzentrum im Theater am Marientor öffnete am 22. Juni 2020. Das leer stehende TAM wird außerdem Duisburgs Impfzentrum: Das Impfzentrum im "Corona Center Duisburg" ist seit dem 14. Dezember 2020 betriebsbereit.

Duisburg. Seit dem 12. März 2020 berichten wir im Corona-Newsblog über das Infektionsgeschehen in Duisburg. Hier können Sie alle Updates nachlesen.

Die Duisburger Lokalredaktion berichtet seit März 2020 fortlaufend im Newsblog über die Corona-Lage in Duisburg. In den hier chronologisch sortierten Artikeln können Sie alle Einträge und Updates des Duisburger Corona-Newsblogs ab dem 12. März 2020 nachlesen. Darin finden Sie auch Links zu unserer weiterführenden Berichterstattung.

Corona-Newsblog für Duisburg als Chronik: Alle Nachrichten ab dem 11. März 2020

■ Corona-Chronik für Duisburg – alle Updates vom 21. Dezember 2020 bis 6. Januar 2021. Themen darin u.a.: + Zunächst weniger Impfdosen als erwartet für Duisburgs Seniorenheime + Polizei löst illegale Geburtstagsparty in Marxloh auf + Schnelltest-Stationen an Seniorenheimen + Infektionszahlen der sieben Stadtbezirke + Impfstart in Duisburg + Weniger Corona-Fälle gemeldet + RKI-Hinweis: Fallzahlen bis Mitte Januar wenig aussagekräftig + Weniger Covid-Patienten in Duisburger Krankenhäusern + Weihnachtsansprache von Oberbürgermeister Sören Link + Privates Schnelltest-Zentrum im Steinhof + Viele Todesfälle, sinkende 7-Tage-Inzidenz +

■ Corona-Chronik für Duisburg – alle Updates vom 11. bis 20. Dezember 2020. Themen darin sind u.a.: + Schnelltestzentren vor Seniorenheimen + Besonders viele Todesfälle in Duisburg + Angespannte Lage in den Krankenhäusern + Nächtliche Ausgangssperre als Option für Duisburg + Öffnungszeiten des Testzentrums von Weihnachten bis Jahresanfang + Krankenhäuser nähern sich Auslastungsgrenzen + Hotspot-Konferenz zwischen MAGS und Krisenstab + Neue Corona-Regeln ab 14.12. + Anders geregelte Kontaktbeschränkung in Duisburg + Sieben-Tage-Inzidenzen der sieben Stadtbezirke + 7-Tage-Inzidenz von 346 im Bezirk Hamborn + OB Link für Lockdown + Aufhebung der Präsenzpflicht in Schulen + 80 neue Corona-Fälle an Duisburgs Schulen +

■ Corona-Chronik für Duisburg – alle Updates vom 1. bis 10. Dezember 2020. Themen darin u.a.: + Stadt veröffentlicht erste Sieben-Tage-Inzidenzwerte für die sieben Stadtbezirke + Helios St. Johannes verschiebt OP und Aufnahmen + Zeitlich und lokal begrenzte Engpässe in Krankenhäusern + Krankenhaus Duisburg-Nord öffnet zusätzliche Station + Besonders viele Todesopfer in Duisburg + ÖB Sören Link für harten Lockdown + NRW-Minister Laumann nennt erste Hotspot-Maßnahmen + Stadt und Land diskutieren verschärfte Kontaktbeschränkungen, Ausgehverbot und Test-Offensive für Seniorenheime +

■ Corona-Chronik für Duisburg – + Bundeswehr hilft Gesundheitsamt + Besuchsverbot in Kliniken + Warteschlangen vor Abstrich-Zentrum + OB Link appelliert an Duisburger + Immer mehr Covid-Patienten in Krankenhäusern + Strengere Kontaktbeschränkungen + „Light-Lockdown“ ab Anfang November trifft Gastronomie und Kultur + Diskussion über Distanzunterricht und Solinger Model + Ausbrüche in Pflege- und Seniorenheimen + Erhöhte Infektionszahlen in Hochfeld und Marxloh + Negativrekord bei Neuinfektionen + Verwaltungsgerichte bestätigen Verbot der Querdenker-Demo + Polizei löst Querdenker-Demo auf + Stadt beendet private Party + Besonders viele Todesfälle in Duisburg + Pressekonferenz zur Corona-Lage in Duisburg + Stadt will Corona-Daten der sieben Bezirke veröffentlichen + Test-Zentrum wird Impfzentrum +

■ Corona-Chronik für Duisburg – Themen darin u.a.: + Krisenstab sagt Weihnachtsmarkt ab + Maskenpflicht in Einkaufszonen beschlossen + 200 Corona-Skeptiker ohne Maske und Abstand vor dem Rathaus + „Diffuses Infektionsgeschehen in Duisburg“ + Duisburg führt Sperrstunde ein + Duisburg ist nun Risikogebiet +

■ Corona-Chronik für Duisburg – alle Einträge vom 15. August bis 6. Oktober 2020. Themen darin sind u.a.: + Corona-Fälle in Schulen und Kitas + Maskenkontrollen in Bussen und Bahnen + 163 infizierte Reiserückkehrer + Diskussion über die Maskenpflicht im Unterricht + Personalknappheit im Gesundheitsamt ++ Anstieg der Zahl positiv getesteter Duisburger + Debatte wegen Verkaufsoffener Sonntage + Einschränkungen wegen der kontinuierlich steigenden 7-Tage-Inzidenz bei Feiern im öffentlichen Raum + Sitzungskarneval wird nicht stattfinden ++ Viele Infizierte nach Hochzeit in Hochfeld + 7-Tage-Inzidenz im Dauerhoch + Einschränkung privater Feierlichkeiten +

■ Corona-Chronik für Duisburg – sind u.a.: + Schulstart nach den Sommerferien + Viele infizierte Reiserückkehrer in Duisburg + Warteschlangen vor dem Testzentrum im TAM + Deutschlandweit zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz + Polizei und Stadt räumen Ufer am Masurensee + Freibad-Chaos + Bilo Fleisch-Mitarbeiter aus Duisburg positiv + Duisburg mit meisten Neuinfektionen in NRW + Corona-Hotspots in Hochfeld und im Norden + Stadt und KVNO erhöhen Test-Kapazitäten im TAM + „Luft und Liebe“-Biergarten in Villa Rheinperle.

■ Corona-Chronik für Duisburg – alle Einträge vom 15. Juni bis 14. Juli 2020. Themen darin u.a.: Bird sammelt E-Scooter ein + Stadt beendet „Luft und Liebe“-Biergarten in Villa Rheinperle + Weihnachtsmarkt auf der Kippe, I.S.A.R. in Armenien + Quarantäne für Reise-Rückkehrer + Ironman 70.3-Triathlon abgesagt + Duisburger Infizierte in Öztas Dönerproduktion Moers + Abteischule in Hamborn geschlossen + Corona-Testzentrum zieht ins TaM + Corona-Fälle in Werkstatt für Menschen mit Behinderung und Asylunterkünften + DPD-Zusteller getestet + Stadtrat entlastet Gastronomie und Händler + 8,3 Millionen für Katastrophenschutz.

■ Corona-Chronik: Entwicklungen in Duisburg vom 1. bis 14. Juni. Themen darin u.a.: + Aktualisierte Coronaschutzverordnung + Fälle in Asylunterkünften + Hohe Sieben-Tage-Inzidenz + Corona-Ausbruch im DPD-Paketzentrum + Kontrollen in Bahnen der DVG + Infektionsgeschehen im Awocura-Seniorenheim + Eskalierte Kontrolle am Hamborner Altmarkt + Stadt öffnet Freibäder weiterhin nicht, + Millionen aus dem Konjunkturpaket für Duisburg +

■ Corona-Chronik: Entwicklungen in Duisburg vom 7. Mai bis 29. Mai: Themen darin u.a.: + Auszug des Testzentrums aus MSV-Arena + Corona-Fälle bei HKM + Reihentests an Hochfelder Grundschulen +

■ Corona-Chronik: Entwicklungen in Duisburg vom 28. April bis 6. Mai; Themen darin u.a.: + Wiedereröffnung von Zoo und Museen, Bürgerservicestationen und Friseursalons, VHS, Musikschule und Zentralbibliothek + Infektionen in Seniorenheimen + Tod eines jungen Covid-19-Patienten (31) + Kita-Gebühren, Veranstaltungsabsagen; die Einstellung des Loveparade-Strafverfahrens + Traumzeit-Festival 2021 +

■ Corona-Chronik: Entwicklungen in Duisburg vom 24. April bis 27. April; Themen darin u.a.: die Einführung der Mundschutzpflicht in ÖPNV und Einzelhandel, der Schutz von Menschenaffen im Zoo, das Loveparade-Strafverfahren, die Absage des Sommerkinos, Gottesdienste im Autokino.

■ Corona-Chronik: Entwicklungen in Duisburg vom 20. bis 23. April; Themen darin u.a.: erster Schultag nach der Corona-Pause, Masken-Verkauf, DVG fährt wieder im Regelverkehr, OB Link kritisiert Landesregierung, Möbelhäuser öffnen wieder, Kurzarbeit bei Schauinslandreisen, Traumzeit-Aus.

■ Corona-Chronik: Entwicklungen in Duisburg vom 9. bis 19. April

■ Corona-Chronik: Entwicklungen in Duisburg vom 4. bis 8. April

■ Corona-Chronik: Entwicklungen in Duisburg vom 29. März bis 3. April

■ Corona-Chronik: Entwicklungen in Duisburg vom 23. bis 27. März

■ Corona-Chronik: Entwicklungen in Duisburg vom 18. bis 23. März

■ Corona-Chronik: Lage in Duisburg vom 12. bis 17. März

■ Corona-Lage in Duisburg am 11. und 12. März: Vier neue Corona-Fälle, Sparkasse schließt Filiale