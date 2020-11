Mülheim. Die Infektionen steigen an Mülheimer Schulen. Neuester Fall: Karl-Ziegler-Schule. Ist die Stadt gut beraten, am Präsenzunterricht festzuhalten?

Keine Klassenteilung, kein Abrücken vom Präsenzunterricht an Mülheimer Schulen – trotz allgemein stark steigender Infektionszahlen erteilt die Stadt Mülheim dem so genannten Solinger Modell eine klare Absage. Grund? Die Infektionszahlen an Schulen seien zu gering. Scharfe Kritik gibt es dafür von der Gewerkschaft GEW im Land.

„Wir halten uns an die Vorgaben des NRW-Schulministeriums“, teilt Stadtsprecher Volker Wiebels auf Anfrage der Redaktion mit. Das jüngst heiß diskutierte „Modell“ – nach dem die Stadt Solingen die schlagartig gestiegenen Infektionszahlen durch eine Halbierung der Schulklassen in die Schranken weisen will – hat NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer jüngst sogar der Solinger Kommune untersagt.

Stadt folgt strikt den Anweisungen des Schulministeriums

Es gäbe, so Gebauer, keinen Anlass, die Klassen zu teilen und im Wechsel einen Teil davon digital zu unterrichten. Dem folgt auch Mülheim: Die Infektion unter Schülern sei selten, die infizierten Kinder stammten aus „infektiösen Familien“, begründet Wiebels.

Indes allerdings scheinen die Corona-Zahlen an den rund 5500 Schulen in NRW spürbar zu steigen: In den vergangenen Oktoberwochen von rund 900 auf 1808 Fälle. Übrigens auch in Mülheim und insbesondere in den 8er- und 9er-Klassen. Aktuell ist das Karl-Ziegler-Gymnasium zu den bereits existierenden Quarantänen am Gymnasium Broich, Luisenschule, Otto-Pankok, Gesamtschule Saarn, Willy-Brandt sowie Realschule Stadtmitte und Waldorfschule hinzugekommen.

Nicht nur Solingen, auch Bochum und Duisburg zweifeln inzwischen am Sinn eines strikten Präsenzunterrichts. Der Duisburger OB Sören Link erklärte unlängst, dass er Handlungsspielräume für die Kommunen vermisse: „Ein alleiniger Präsenzunterricht im gesamten Klassenverband kann in Pandemiezeiten nicht mehr der richtige Weg sein.“

GEW-Landesvorsitzende mahnt verspielte Chancen an: Der Winter steht noch bevor

Ist Mülheim gut beraten, erst auf Anweisung des Ministeriums zu handeln? Mit dieser strikten Haltung verspielten Schulen und das Land die Chance auf drastische Infektionsanstiege geordnet reagieren zu können, kritisiert die Lehrer-Gewerkschaft GEW in NRW. Sie fordert einen Stufenplan, in dem eine solche Teilung des Präsenzunterrichts im Notfall möglich ist. „Der Winter steht noch bevor. Man muss das jetzt vorbereiten, damit notwendige Änderungen organisatorisch gut umgesetzt werden können“, plädiert die GEW-Landesvorsitzende Maike Finnern.

Denn aktuell mache aus Finnerns Sicht auch der Unterricht vor Ort oft wenig Sinn, in dem viel Unterrichtszeit für Händewaschen und Lüften draufgehe: „Viele weiterführende Schulen melden uns, dass die aufbauenden Fächer etwa in den Naturwissenschaften, ihren Stoff unter Hygieneauflagen nicht schaffen.“