Corona-Testergebnisse nicht übermittelt – Duisburg stellt um

Seit dem 25. Mai ist das Duisburger Corona-Testzentrum in der Glückauf-Halle in Homberg untergebracht.

Duisburg. Einige Duisburger, die im neuen Corona-Testzentrum getestet wurden, haben vergeblich auf ihre Ergebnisse gewartet. Stadt und KV wollen reagieren.

Seit dem 25. Mai und dem Umzug des Corona-Testzentrums in die Glückauf-Halle sind die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein und ihre Ärzte verantwortlich für dessen Organisation. Seither mehren sich trotz des weiter rückläufigen Patientenaufkommens dort offenbar Beschwerden von Getesteten: Sie beklagen, dass sie über das Testergebnis nicht informiert wurden.

Duisburg: Probleme bei der Übermittlung von Testergebnissen

Stadtsprecherin Anja Kopka bestätigt „Probleme mit der Übermittlung von Testergebnissen aus dem Zuständigkeitsbereich der KV“ und kündigt als Reaktion eine „Umstellung des Verfahrens zur Bekanntgabe“ der Ergebnisse an. Fortan werde wieder das Gesundheitsamt Kontakt zu Patienten aufnehmen – allerdings nur zu positiv getesteten. Das Amt werde nun wieder direkt von den Laboren informiert und rufe Infizierte an – auch um Kontaktpersonen ermitteln und die Quarantänezeit festlegen zu können, so Kopka. Auf diese Aufgabenverteilung hätten sich KV und Stadtverwaltung nun geeinigt.

Zurzeit dauere es im Regelfall zwei bis drei Tage, bis Labore der Stadt die Testergebnisse melden, berichtet Kopka: „Wenn man nach vier Tagen noch nichts gehört hat, war der Test zu 99,9 Prozent negativ.“ Eine Information sollen negativ Getestete trotzdem noch erhalten – allerdings nur noch auf dem Postweg, direkt vom Labor, „also nicht über den Arzt, der den Coronatest angeordnet hat“, teilt die Stadt mit. Und: „Die Patienten sollten die Ergebnisse dennoch mit ihrem Arzt zu besprecen, damit dieser gegebenenfalls weitere Schritte einleiten kann.“

Anja Kopka räumt ein, dass es also einige Tage dauern können, bis Getestete ohne SARS-CoV-2-Befund endgültig absolute Gewissheit haben: „Wir bitten um Verständnis, dass wir keinen Einfluss auf die Dauer des Postwegs zwischen Labor und Patient haben.“

Der städtische Krisenstab konzentriert sich bei der Bekämpfung des Coronavirus auf gezielte Massentests vor Ort – in Verdachtsfällen und in sensiblen Bereichen wie Senioreneinrichtungen.

„Test-Zentrum-Abstrich“ ist montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet

Das „Test-Zentrum-Abstrich“ (TZA) befindet sich seit Montag, 25. Mai, an der Dr.-Kolb-Str. 2, 47198 Duisburg-Homberg. Das Zentrum ist montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Getestet werden nur vom Hausarzt überwiesene Patienten. Ziel ist es weiterhin, eine Verschleppung oder Infizierung mit Covid-19 in den Hausarztpraxen zu vermeiden. Am neuen Test-Zentrum werden keine Sichtungen mehr vorgenommen. Die Sichtung obliegt ausschließlich den zuständigen Hausärzten oder, außerhalb der Dienstzeiten der Hausärzte, dem Kassenärztlichen Notdienst.