Schon seit vielen Jahren gibt Imma Wick dieser Redaktion stets vor den Schulferien Buchtipps für Kinder und Jugendliche. Ist es doch das beste Training für kluge Kinderköpfe, mit Eltern oder Großeltern Bilderbücher anzuschauen, sich vorlesen zu lassen oder selbst zu lesen. In Corona-Zeiten, in denen nicht verreist werden darf und Spielplätze gesperrt sind, sind diese Buchtipps noch wichtiger als sonst. Lesen hilft gegen Langeweile - und hält die grauen Zellen auf Trab. Die Buchhandlungen liefern bis an die Haustür!

Kazuro Iwamura: Hurra, der Frühling ist da!, Nord-Süd-Verlag, 10 Euro, ab 2 Jahren

Wie kein anderer spürt der japanische Künstler den kleinen Wundern der Natur nach. In diesem neuen Abenteuer geht es mit den Eichhörnchen Matz, Fratz, und Lisettchen in einen Blütenbaum. Alle freuen sich auf den Frühlingsanfang, nur ein kleiner Spatz piepst auf einem Ast einsam vor sich hin. Die Eichhörnchengeschwister eilen schnell zu Hilfe. Aber was dem kleinen Vögelchen wirklich fehlt, das weiß am besten Mama Spatz. Rose Pflock hat die Reime gedichtet, die gerade die Kleinsten lieben.

John Canty: Hinten und vorn. Alles was hüpft und rennt, Hanser, 14 Euro, ab drei Jahren

"Ich habe ein gestreiftes Fell, ich lebe tief im Urwald und bin die größte Raubkatze der Welt". Jetzt umblättern. Richtig, ein Tiger! "Ich habe lange Fellohren und eine Stupsnase, lebe im Bau unter der Erde und habe einen weißen Puschelschwanz. Ich bin ein Kaninchen!" Der australische Künstler John Canty widmet sich den bekanntesten und beliebtesten Tieren. Jeweils drei Hinweise und ein Hinterteil, dann blättert man um und löst das Rätsel auf - von Katze über Krokodil bis Känguru. Ein Rätselbilderbuch mit garantiertem Mitmachspaß.

Onjali Q. Raúf: Der Junge aus der letzten Reihe, Atrium, 15 Euro, ab 10 Jahren; auchals Hörbuch, Hörcompany, 4 CDs, 5h, 16,95 Euro

Dieses Buch wurde in England sofort zum Bestseller. "In der letzten Reihe unseres Klassenzimmers gab es immer einen leeren Platz. Doch jetzt sitzt dort ein Junge namens Ahmet. Er hat graue Augen und ist neun Jahre alt (genau wie ich) und verhält sich ein bisschen komisch. Aber inzwischen weiß ich warum. Ahmed kommt aus einem Land, in dem Krieg herrscht und aus dem er fliehen musste. Ganz ohne seine Eltern!" Einfühlsam und humorvoll erzählt die Autorin vom Schicksal des Flüchtlingsjungen Ahmet aus der Sicht seiner Mitschülerin Alexa. Zugleich ist es eine witzige Abenteuergeschichte, die quer durch London führt. Denn Alexa will Ahmets Eltern wiederfinden - und die Einzige, die sie dabei unterstützen kann, ist die Queen.

Alan Gratz: Vor uns das Meer, Hanser, 17 Euro, ab 12 Jahren

1939 - 1994 - 2015: Der Autor verbindet spannend und bewegend die Fluchtgeschichten dreier Kinder. Josef ist elf, als der 1939 mit seinen jüdischen Eltern aus Deutschland fliehen muss. Er ist auf der MS St. Louis, die weder in Kuba noch in den USA anlegen darf und die jüdischen Passagiere wieder zurück bringt in das von Nazis besetzte Antwerpen. Isabel lebt 1994 in Kuba und leidet Hunger - auch sie begibt sich auf eine gefährliche Reise in das verheißungsvolle Amerika. Der zwölfjährige Mahmoud verlässt 2015 seine zerstörte Heimatstadt Aleppo, um in Deutschland neu anzufangen. Wenn das eigene Zuhause zu einem Ort der Angst und Unmenschlichkeit wird, ist es kein Zuhause mehr. Ein Buch über Vertreibung und Hoffnung und über die Sehnsucht nach Heimat.

Michael Sieben: Das Jahr in der Box, Carlsen, 16 Euro, ab 13 Jahren

Der Umzug muss sein, sagt Pauls Mutter. Aber Paul will nicht raus aus Opas alter Villa. Vor allem will er nicht in die Box schauen, die voller Erinnerungen steckt: Seine selbst geschriebene Superhelden-Story, die blöden Kondome, das Messer, ein Kinoticket und mehr bringen nur das letzte Jahr zurück, in dem so viel passiert ist. Ken, Mehmet, Mara, die durchgeknallten Aktionen, das Mobbing, der Unfalltod seines Freundes Mehmet. Aber Wegsehen hilft nicht. Das ganze Drama des Erwachsenwerdens, ein fesselnder, cooler Jugendroman.

Johanna Lindbäck: Landkarte für Verliebte und andere Verirrte, Urachhaus, 17 Euro, ab 13 Jahren

Eine herrlich witzig erzählte Liebesgeschichte aus Schweden von Julia und Rasmus. Julia ist 15 und mit ihrer Mutter unterwegs zum Sommerhaus auf Dalarö in den Schären. Ihre beste Freundin Karin ist nach Mallorca geflogen - mit Isak, dem Jungen, den Karin zuerst mochte, der nun aber mit Julia zusammen ist. Und dann taucht auf Dalarö im Nachbarhaus Rasmus auf, der zeichnet und die gleichen Bücher mag wie sie. Noch nie ist Julia einem Jungen wie Rasmus begegnet. Und doch wäre es das Verkehrteste auf der Welt, wenn sie sich in ihn verlieben würde. Aber Rasmus hat sich auch verliebt - in Julia. Und er zeichnet ihr eine Karte, die Julia herausfinden lässt aus dem Wirrwarr.