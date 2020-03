Der geplante Termin mit dem Duisburger Gesundheitsamt ist geplatzt. Unabhängig davon hat die Tafel weitere tiefgehende Konsequenzen wegen des grassierenden Coronavirus gezogen. Dies teilte Geschäftsführer Günter Spikofski der Redaktion am späten Abend auf Nachfrage mit.

Demnach gibt es im ehemaligen Café der Helios-Klinik Marienhospital vorerst keinen Mittagstisch mehr an der Grunewaldstraße in Hochfeld. Es sollen am Eingang nur noch kleine Snacks für absolute Notfälle angeboten werden. Improvisiert wird laut Spikofski auch bei den Lebensmittelausgaben in Hochfeld, Meiderich und Marxloh. Dort verteilen die Ehrenamtlichen zu den gewohnten Öffnungszeiten fortan vor den Eingängen fertig gepackte Tüten an die Bedürftigen.

Die Duisburger Tiertafel und die Kleiderkammer sind komplett geschlossen

Die Tiertafel ist komplett geschlossen - ebenso wie die Kleiderkammer. Den großen begehbaren Container, der auf dem Parkplatz an der Grunewaldstraße in Hochfeld als Übergangslösunng diente, wollte Spikofski zwar sowieso aufgeben. Allerdings sollte stattdessen Kleidung in einem abgetrennten Bereich des dortigen Mittagstisch-Cafés angeboten werden. Diese Idee kommt in Zeiten von Corona nun vorerst nicht zum Tragen.

Bereits in der vergangenen Woche hatte Spikofski angekündigt, einige geplante Veranstaltungen abzusagen. Das betrifft den bundesweiten Tag der Tafeln am 2. Mai, der an allen Duisburger Standorten ebenso ins Wasser fällt wie die Mitgliederversammlung in Hochfeld am 16. Mai. Auch die beliebte Tafel-Schokolade wird über Ostern auf dem Marina-Markt nicht verkauft.

Bis 22. April werden keine neuen Tafelkunden aufgenommen

Darüber hinaus hat Spikofski entschieden, bis 22. April keine neuen Tafelkunden mehr aufzunehmen. "Das hat personelle Gründe. Eine Ehrenamtliche gehört zur Risikogruppe und fällt deshalb ebenso aus wie zwei weitere kranke Mitarbeiter", so der Tafel-Geschäftsführer. "Dies hat aber nichts mit dem Coronavirus zu tun."