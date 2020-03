Über 3000 Anrufe hat die Hotline seit Montag gezählt. Die Duisburger Rechtsanwaltskanzlei Arac und Miegel hat das Angebot geschaltet, um die drängendsten Fragen, die sich aus der Corona-Pandemie ergeben, zu beantworten.

Rechtsanwalt André Miegel hält die Hotline (Tel.: 01523-6281796) in Zeiten wie diesen für das Gebot der Stunde. "Da müssen wir zusammenhalten." Er betont, dass es sich nicht um eine kostenlose Rechtsberatung handele, das dürfte er rechtlich auch gar nicht. Für ihn als Strafrechtler tauge das Angebot auch nicht zur Akquise. Trotzdem seien aktuell zwei Mitarbeiter damit beschäftigt, pausenlos Fragen zu beantworten. Studierende, deren Studium gerade zwangspausiert, hätten schon ehrenamtlich ihre Hilfe angeboten.

Beim Test landen wir zwei Mal auf einem Anrufbeantworter, beim dritten Mal ist ein Kanzleimitarbeiter hoch engagiert. Er bittet darum, Fragen per Whatsapp zu schicken, dann würden sie nach und nach abgearbeitet.

Duisburger Rechtsanwalt auf Youtube und Instagram aktiv

André Miegel hat 89.000 Abonnenten auf Youtube, 23.400 folgen @am_counsel auf Instagram. In seinen Videos und Insta-Stories beantwortet er juristische Fragen in allgemeinverständlichen Worten. "Jura soll keine Angst machen", findet der 32-Jährige, der sein Abi am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium machte und seine Kanzlei ganz in der Nähe am Grillopark in Marxloh eröffnete.

Würdest Du einen Mörder vertreten? Wann kommt man in U-Haft? Wie kriege ich meinen Führerschein zurück, wenn ich mit Cannabis am Steuer erwischt wurde? Solche Fragen beantwortet der Rechtsanwalt auf seinem Youtube-Kanal.

Die häufigsten Fragen an die Hotline

Die Fragen, die aktuell am Telefon gestellt werden, beziehen sich konkret auf die Coronakrise. Gefragt werde etwa, was man mit dem Hund macht, wenn man selbst in Quarantäne ist. "Das müssen dann gesunde Freunde oder Nachbarn übernehmen und das Tier an der Haustüre in Empfang nehmen", sagt Miegel.

Die meisten Fragen würden sich um die Kurzarbeit drehen. "Viele wollen wissen, ob man vom Chef in den Zwangsurlaub geschickt werden kann", berichtet Miegel. Die Tage würden ihnen im Sommer schließlich fehlen. Er appelliert, nicht nur bis zu den Ferien zu denken, sondern bei so einer Krise mal bis Juni 2021. "Kurzarbeitsgeld gibt es erst, wenn der bis dahin angefallene Urlaub abgenommen ist", betont der Jurist. Vielen Unternehmen gehe der Umsatzausfall an die Substanz, da sei Zwangsurlaub bei vollem Gehalt eine gute Alternative.

Bei Fitnessstudio-Beiträgen hänge die Regelung von den jeweiligen Geschäftsbedingungen ab. Die großen Ketten würden schon von sich aus Gratismonate im Anschluss an den Vertrag anbieten oder einen Ruhemonat, hat Miegel beobachtet.

Manche Fragen sind sehr emotional

Die Hotline sei auch für jene gedacht, die nicht durchblicken bei den vielen Informationen aus allen Richtungen. "Wir geben auch Links zu Webseiten von Ministerien weiter, auf denen man sich dann konkret informieren kann."

Manche Fragen seien sehr emotional, etwa jene, wo ein Großvater im Sterben lag, dessen Frau aber nicht zu ihm ins Krankenhaus durfte, "da suchen wir weniger nach rechtlichen Möglichkeiten, sondern nach kreativen, schnellen Lösungen", beschreibt Miegel.

Mancher sorge sich schon im Vorhinein, was ihm bei Verstößen gegen eine Ausgangssperre drohen würde. Da es die aber noch nicht gibt und auch die Rahmenbedingungen nicht klar sind, muss diese Frage unbeantwortet bleiben.

"Jede Straftat hat eine Geschichte"

Zu den prominenteren Fällen des Strafverteidigers gehört der Prozess gegen vier Jugendliche, die in Rheinhausen eine Schwangere mit einem Messer attackiert hatten.

Warum er solche Menschen verteidigt? "Ich mache das, weil die wenigsten aus Jux jemanden ermorden. Jede Straftat hat eine Geschichte, eine Motivation, und die verdient es, vor Gericht gehört zu werden." Mit den Opfern habe er schon Mitleid, diese habe aber seine Grenze bei der Loyalität zu seinen Mandanten und deren Familien, beschreibt Miegel. "Das ist einer der emotionalsten Berufe, die es gibt."

Aktuell sind die meisten Verhandlungen ausgesetzt, nur dringende Haftsachen gehen weiter. Seine Mandanten kann Miegel in der JVA nur mit Mundschutz und Trennscheibe sprechen. "Ich hoffe immer, dass meine Jungs rauskommen", sagt der Anwalt, Freiheit sei schließlich das Grundrecht jedes einzelnen und eine Untersuchungshaft dürfe nicht unangemessen lange dauern - auch nicht in Zeiten von Corona.