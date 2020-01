Duisburg. Der Coronavirus bereit sich in China aus. Die meisten Todesfälle gibt es in Wuhan. Duisburger sind in Sorge um die Menschen in der Partnerstadt.

Coronavirus: Duisburger sorgen sich um Menschen in Wuhan

Das neue Coronavirus breitet sich in China aus. Es gibt hunderte Erkrankungen und mittlerweile 17 Todesfälle. Wuhan ist besonders stark betroffen. Die Millionen-Metropole ist seit 1982 Duisburgs Partnerstadt. Es gibt viele persönliche und wirtschaftliche Beziehungen. Dementsprechend groß ist die Sorge hier.

Zumal einige chinesische Geschäftsleute, die in Duisburg unter anderem im Logistikbereich arbeiten, bereits vor ein paar Wochen wegen des bevorstehenden Frühlingsfests nach Wuhan gereist sind, wie Kaiyu Yu berichtet. „Wir fragen uns schon, wann sie wieder zurückkommen“, so die Mitarbeiterin der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW), die für die Ansiedlung chinesischer Firmen in Duisburg zuständig ist und Reisen nach China mitorganisiert.

Keine Schutzmaßnahmen: Stadt Duisburg vertraut auf die chinesischen Behörden

Mit einem Import einzelner Fälle nach Deutschland muss nach Angaben des Robert-Koch-Instituts in Berlin zwar gerechnet werden. Allerdings schätzt das Institut das Risiko für die deutsche Bevölkerung aber zurzeit als gering ein. Die Stadt Duisburg hält es deshalb auch nicht für erforderlich, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, wie Sprecherin Susanne Stölting auf Nachfrage mitteilt. „Wir vertrauen auf die chinesischen Behörden und sind gleichzeitig in Gedanken bei unseren Partnern und Kollegen in Wuhan.“

Kaiyu Yu hat bereits bereits mit einigen Freunden und Geschäftsleuten gesprochen, die sich derzeit in der Zehn-Millionen-Stadt aufhalten. „Bisher sind zum Glück keine Erkrankungen bekannt“, so die GfW-Mitarbeiterin. „Das normale Leben ist nicht so betroffen.“

Das Frühlingsfest in Duisburg feiern

Sie stammt aus einer Provinz in der Nähe von Shanghai, in der noch keine Fälle bekannt seien. „Ich habe Freunde und Familie dort“, sagt Yu. „Meine Eltern sind allerdings sowieso nach Duisburg gekommen, um mit hier das Frühlingsfest zu feiern.“

Darauf bereitet sich auch Konfuzius-Institut in Neudorf vor. Die Korektorin Xiaoyan Lu, die ihr Engagement in Duisburg vor einem halben Jahr begonnen hat, stammt aus Wuhan. Sie hat dort an der Partner-Uni gelehrt. Ihr Mann ist wegen seines Bankjobs in der Metropole geblieben, aber aktuell wohlauf. Das gelte auch für ihre Freunde. „Sorgen mache ich mir natürlich schon“, sagt Lu. „Als Schutzmaßnahme tragen alle Gesichtsmasken.“

Sorge um Studierende und Dozenten an der Partner-Uni in Wuhan

Dies sei allerdings in Asien grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, sagt Susanne Löhr, Geschäftsführerin am Konfuzius-Institut. „Die Masken gehören in vielen Städten zum normalen Erscheinungsbild, werden schon allein wegen der Luftverschmutzung getragen und übrigens auch, anders als bei uns, sehr häufig bei einer Erkältung.“ Nichtsdestotrotz sei auch sie in Sorge. Sie kennt viele Studierende und Dozenten an der Partner-Uni in Wuhan. „Was ich gehört habe, hat sich der Alltag durch das Virus aber nicht so sehr verändert.“

Sie selbst war zuletzt im vergangen März mit einer Duisburger Delegation in Wuhan. An der letzten Chinareise mit Oberbürgermeister Sören Link und dem Beigeordneten Martin Murrack Ende Oktober 2019 nahm sie nicht teil. Dabei gab es aber auch keinen Besuch in der Partnerstadt. Stattdessen standen in Peking und Hangzhou unter anderem Treffen mit chinesischen Start-up Unternehmen auf dem Programm. Themenschwerpunkt in Shanghai war das in Duisburg vorgesehene China Trade Centre Europe.

Aktuell sind laut der Stadtsprecherin Susanne Stölting keine Reisen ins Reich der Mitte geplant. „Wir werden die weitere Entwicklung abwarten.“