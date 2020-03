Coronavirus: Duisburgerin hat sich in Düsseldorf angesteckt

In Duisburg wurde eine dritte Frau positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Das hat die Stadtsprecherin am Mittwochabend gemeldet.

Duisburg. Eine Duisburgerin hat sich in Düsseldorf bei einer Person aus Heinsberg mit dem Coronavirus angesteckt. Es ist der dritte Duisburger Corona-Fall.

Die Stadtverwaltung hat am Mittwochabend die dritte bestätigte Corona-Infektion in Duisburg gemeldet: Die Covid-19-Patientin ist eine Duisburgerin mittleren Alters.

Die Frau hat sich demnach in Düsseldorf bei einem Seminar angesteckt. „An dem Seminar hat auch eine Person aus Heinsberg teilgenommen“, sagte Stadtsprecherin Anja Kopka. Die Duisburgerin habe lediglich leichte Krankheitssymptome, ihr gesundheitlicher Zustand sei stabil. Kopka: „Der Lebenspartner der Frau wurde negativ getestet.“

Die Duisburgerin muss nun 14 Tage in häuslicher Quarantäne abwarten. Das Gesundheitsamt ermittelt zurzeit Personen, zu denen sie Kontakt hatte.

Infizierte Frauen haben Duisburg verlassen

Am Wochenende hatte die Stadtverwaltung die ersten beiden positiven Tests auf das Virus Sars-CoV-2 gemeldet: Zwei Frauen Mitte 20 hatten sich bei einer Karnevalsfeier in Geilenkirchen (Kreis Heinsberg) infiziert. Eine der beiden lebt in Duisburg, die andere in Geilenkirchen. Dorthin waren die Frauen nach der Diagnose am Sonntag gefahren, um die häusliche Quarantäne in der Wohnung der Geilenkirchenerin verbringen zu können.

Zuhause sollen bis Freitag auch 14 Schüler und vier Betreuer der James-Rizzi-Schule in Meiderich vorsichtshalber bleiben. Sie waren bis zum 22. Februar auf Klassenfahrt in Italien mit Schülern aus Berlin untergebracht, deren Lehrer positiv getestet wurde. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes kontaktierten die Eltern der 12- bis 16-Jährigen, um nach Symptomen zu fragen.