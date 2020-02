Coronavirus: Frauen in Duisburg nach Karnevalsfest infiziert

Duisburg/Viersen. Zwei Frauen in Duisburg haben sich mit dem Coronavirus angesteckt. Sie arbeiten in Viersen, hatten in Geilenkirchen Kontakt mit einem Erkrankten.

Nun meldet auch die Stadt Duisburg die ersten positiven SARS-CoV-2-Tests: Zwei Frauen Mitte 20 haben sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Sie befinden sich in häuslicher Quarantäne, berichtete Stadtsprecherin Susanne Stölting am Samstagabend.

„Beide hatten bei einer Karnevalsfeier in Geilenkirchen direkten Kontakt zu einem Infizierten“, so Stölting. Eine der Frauen wohnt in Duisburg, eine in Geilenkirchen (Kreis Heinsberg). Sie ist zurzeit zu Besuch in Duisburg.

Beide Covid-19-Patientinnen arbeiten in Viersen. Sie zeigten nur „geringe Symptome“, weshalb sie auf das Ergebnis des Schnelltestes im Zuhause der Duisburgerin gewartet hatten. Ob sie dort nun auch in häuslicher Quarantäne behandelt werden, konnte Stölting am Samstagabend noch nicht sagen.

Corona-Infizierte: Frauen hatten Kontakt zu vier Personen in Duisburg

Das Duisburger Gesundheitsamt, so die Stadtsprecherin, ermittle nun die entsprechenden Kontaktpersonen, „die Gesundheitsämter in Geilenkirchen und Viersen sind informiert“.

Auch zu Duisburgern sollen die beiden infizierten Frauen Kontakt gehabt haben. „Nach jetzigem Stand sind lediglich vier potenzielle Kontaktpersonen in Duisburg betroffen“, sagte Stölting.

Duisburg: Fünf neue begründete Verdachtsfälle am Samstag

Zuvor hatte die Stadt am Freitag in den vier ersten Verdachtsfällen Entwarnung gegeben. Am Samstag waren bis zum Abend fünf neue begründete Verdachtsfälle von Menschen gemeldet worden, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben könnten.

Zwei dieser Schnelltests fielen negativ aus, die der beiden Frauen Mitte 20 positiv. Drei dieser fünf auf das neuartige Virus Getesteten hatten sich in einem der besonders betroffenen Gebiete in Italien aufgehalten. Zwei von ihnen wurden im Bethesda-Krankenhaus behandelt.

Das fünfte Testergebnisse stehe noch aus, sagte Stölting am Samstagabend gegen 21 Uhr.

Wann ein begründeter Corona-Verdacht vorliegt

Die Sterblichkeitsrate schätzen Experten für das neuartige Virus aktuell auf etwa ein Prozent (Grippe: 0,1). Bei in China ausgewerteten Fällen lag sie bei Patienten unter 40 bei etwa 0,2 Prozent.

Aktuell gelten als Krankheitsverdächtige vor allem Menschen, die bis 14 Tage nach einem Kontakt zu einem Coronavirus-Erkrankten oder nach einem Aufenthalt in Risikogebieten Allgemeinsymptome entwickeln. Die Risikogebiete benennt das Robert-Koch-Institut täglich. Diese veröffentlicht das RKI ebenso wie Risikobewertungen und FAQ auf seiner Website zu COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2). Das Institut und die Weltgesundheitsorganisation WHO aktualisieren fortlaufend auch die Falldefinition.

Gesundheitsamt: So schützen Sie sich vor Grippe- und Coronaviren

Das Robert-Koch-Institut und das Landeszentrum Gesundheit NRW rechnen mit weiteren Fällen auch in Deutschland. Vor dem Hintergrund der auch in Duisburg anlaufenden Grippewelle empfiehlt das Duisburger Gesundheitsamt, sich generell an grundlegende Hygieneregeln zu halten, um eine Verbreitung von Grippe- oder möglicherweise eingeschleppten Coronaviren zu vermeiden: „Dazu gehört beispielsweise

• Husten und Niesen in den Ärmel

• Waschen der Hände vor Kontakt der Hände zu Mund und Augen

• Waschen der Hände vor dem Essen und Trinken

• Vermeiden von Händeschütteln und Umarmungen

• Taschentücher nur einmal benutzen und benutzte Tücher möglichst schnell in einem Mülleimer mit Deckel entsorgen.

Weiter Informationen zum Infektionsschutz gibt es auf der Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter www.infektionsschutz.de."