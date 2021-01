Das ist die neue Bezirkspolizistin der Duisburger Altstadt

Die 42-jährige Stephanie Falk ist seit Oktober Bezirksbeamtin in der Duisburger Altstadt.

Duisburg Oberkommissarin Stephanie Falk ist die neue Bezirksbeamtin in der Duisburger Altstadt. Gerade für Geschäftsleute will sie ein offenes Ohr haben.

Eigentlich ist Polizeioberkommissarin Stephanie Falk Neumühlerin mit Leib und Seele. Doch für ihren, wie sie sagt, "Traumjob", hat sie den Duisburger Norden nun zumindest dienstlich verlassen. Seit Oktober ist die 42-Jährige Bezirksdienstbeamtin für die Altstadt.

Von der polizeilichen Ausbildung über das Praktikum auf der Wache in Hamborn, eine Zeit in der Einsatzhundertschaft und einigen Jahren im Streifendienst auf der Wache Meiderich kam Stephanie Falk 2017 zur Citywache ins Averdunk-Center. Ihren Bezirk kennt sie also schon ganz gut.

Corona-Pandemie macht Einstieg in den Bezirksdienst komplizert

Sie freue sich, weiterhin die Duisburger Innenstadt zu Fuß zu bestreifen und dadurch täglich viele Schritte zu gehen, und nun auch als Bezirksdienstbeamtin Zeit für den Kontakt mit den Bürgern zu haben. Dabei soll ihr offenes Ohr auch den Geschäftsleuten gehören, die sich immer wieder über die Trinker- und Drogenszene beschweren.

Die Corona-Pandemie allerdings hat der gebürtigen Duisburgerin den Start ein bisschen komplizierter gemacht als gedacht. Bislang konnte sie weniger Kontakte knüpfen, als sie sich das vorgenommen hatte, weil in der Altstadt viele Geschäfte sowie Schulen und Kitas geschlossen sind. Die Mutter eines 13-jährigen Teenagers findet das "wirklich schade, denn ich arbeite auch gern mit Kindern zusammen."