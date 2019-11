Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen. Onkel Fisch tritt am 23. und 24. November im Kulturspielhaus Rumeln auf. Das Kabarettisten-Duo blickt mit viel Humor auf das Jahr 2019 zurück.

Das Kabarettisten-Duo „Onkel Fisch“ kommt nach Rumeln

Beim Radiosender WDR 2 blicken die beiden Kabarettisten von Onkel Fisch alle sieben Tage bei „Zugabe Pur“ auf die Woche zurück. Nun, am Samstag, 23. November, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) und Sonntag, 24. November, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) gibt es den WDR 2 „Zugabe Pur-Jahresrückblick“ – einen satirische Jahresrückblick mit dem wichtigsten Witzigsten aus 2019 von Adrian Engels und Markus Riedinger alias Onkel Fisch auf der Bühne des Kulturspielhauses Rumeln, Dorfstraße 19.

Auf ihrer großen Deutschlandlandtour feiern die beiden auch in Rumeln die unfassbaren Sternstunden des aktuellen Jahres – und zwar als 365 Tage in 90 atemlosen Minuten. In ihrem Programm wird nach Herzenslust gespottet, gelobt, geschimpft, gesungen und getanzt. Action-Kabarett direkt aus den kreativen Köpfen zweier preisgekrönter und erfahrener „Meister der Kleinkunst“ (Main Echo).

Ein Duo mit verrücktem Einfallsreichtum

Das WDR-Fernsehen zeichnete bereits drei Programme mit Onkel Fisch auf und das Duo veröffentlichte bisher zehn CDs und schrieb ein Buch. Und natürlich gewannen die beiden auch bereits allerhand Preise. Und weil sie von Mutter Natur mit einer Extraportion Energie und verrücktem Einfallsreichtum ausgestattet wurden, können Onkel Fisch auch nicht einfach damit aufhören.

Sie geben zahlreiche Antworten auf die Fragen des Jahres: Warum fahren beim Brexit die Briten stur auf der falschen Seite? Wie kam es zu Ursula Von der Leyens Wechsel von der Gorch Fock in die Kapitänskajüte Europas? Wann genau feuerte Donald Trump sein eigenes Gehirn? Schwänzte Kevin Kühnert für Fridays For Future die Schule? Wird die PKW-Maut nachträglich umgewandelt in eine E-Tretroller-CO2-Abgabe? Und am Ende singen alle: „Woo, we’re going to Ibiza…!“

Karten für den Onkel Fisch-Jahresrückblick gibt es zu 20 Euro an der Abendkasse oder zu 18 Euro im Vorverkauf in Rumeln bei Klatt Reisen & Shop, Dorfstraße 62d, Optik Peerebooms, Dorfstraße 63, der Apotheke „Am Geistfeld“, Rathausallee 12-14, und der Musikschule sowie online unter: www.kulturtreff.events.