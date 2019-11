Rheinhausen. Jede Woche stellt die NRZ „Gesichter Rheinhausens“ vor, die im Stadtteil für Vielfalt und Frieden stehen. Hier finden Sie alle erschienen Folgen.

Das sind die Folgen der NRZ-Serie „Gesichter Rheinhausens“

Einmal in der Woche stellt die NRZ einige der „Gesichter Rheinhausens“ vor, also Menschen, die im Stadtteil für Vielfalt und Frieden stehen und einstehen. Die Aktion ist ein Teil des Konzert-Projektes für Frieden und Vielfalt in Rheinhausen, das von Dominik Maxelon und weiteren, jungen Musikern aus Rheinhausen zusammen mit den Macherinnen der Initiative „Du bist Rheinhausen“ ins Leben gerufen wurde und durchgeführt wird.

Die NRZ ist Medienpartner des Projektes und zeigt nun wöchentlich eines der „Gesichter Rheinhausens“, die sich entweder selbst bewerben oder von anderen nominiert werden.

Das sind die bisher erschienen Folgen

