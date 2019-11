Gestohlener Schatz aus Grünem Gewölbe: Hüter ist Duisburger

Auch nach fast drei Jahrzehnten gerät Dirk Syndram regelmäßig ins Schwärmen, wenn er durch sein Museum geht. Der 1955 in Duisburg-Homberg geborene Kunsthistoriker ist seit 1993 Direktor des berühmten Grünen Gewölbes in Dresden. Den brutalen Einbruch nennt er „eine Katastrophe“.

Nach dem Studium der Kunstgeschichte, Ägyptologie und Archäologie verbrachte Syndram längere Zeit in England und Frankreich, arbeitet in der Kunstgewerbesammlung Bielefeld und lebte dann lange in Berlin. Mit dem Mauerfall stand für ihn fest, dass eine Tätigkeit im Osten reizvoll wäre. Die Schätze der sächsischen Monarchen nahmen Syndram sofort ganz in Beschlag, und er stürzte sich in die Planungen der Ausstellungen mit den damals noch großteils im Depot verwahrten Kostbarkeiten im noch nicht mal rohbaufertigen Residenzschloss ab 2006.

„Einer der schönsten Arbeitsplätze Deutschlands“

„Ich bin über die Jahre mit den Dingen verwachsen, sie liegen mir am Herzen“, sagt Syndram. Allein das Grüne Gewölbe fülle ein ganzes Berufsleben aus. Für ihn ist es „einer der schönsten Arbeitsplätze Deutschlands“, den er erst schaffen durfte und hütet. Der Schock über den brutalen Einbruch in den prächtigsten Raum der barocken Schatzkammer, die als begehbarer Tresor gilt, sitzt tief. „Es ist eine Katastrophe.“ Er hofft, dass die Diebe vor der Zerstörung ihrer unschätzbar wertvollen Beute zurückschrecken.