Der "Platzhirsch" in Duisburg geht mit Sessions online

Duisburg Das Platzhirsch-Team veranstaltet jetzt Online-Konzerte. Am 16. Mai spielt Simon Sandmann von „The Singer is Always Late“ eine Solo-Show.

Der "Platzhirsch" röhrt online: Am Samstag, 16. Mai, steigt die fünfte „#stayhome Session“ der Duisburger Festival-Veranstalter. Simon Sandmann von der Mülheimer-Folkrock-Band „The Singer Is Always Late“ spielt ein Solo-Set mit einem „melancholisch-positiven Folk-Mix“, wie er ankündigt. Das Konzert startet um 20 Uhr Uhr auf dem Duisburger Kulturkanal www.ruhrtube.de, und ist auf dem Youtube-Kanal „Platzhirsch Festival Duisburg“ zu sehen.

Das Platzhirsch-Festival sollte auch dieses Jahr wieder Kunst und Kultur an den Dellplatz bringen - sogar bei freiem Eintritt. Ob, wann und wie das 2020 tatsächlich machbar ist, steht bislang in den Sternen, so die Veranstalter. Der geplante Termin am letzten August-Wochenende liegt innerhalb der Zeitspanne, in der es keine Großveranstaltungen geben soll. Die ersten Bands waren bereits kontaktiert, erste Auftritte vor dem eigentlichen Festival geplant.

Statt die Bands Duutop, The Olgas, Philipp Eisenblätter sowie Anni Yu & Jan Benkest, die Ende April live in Duisburg präsentiert werden sollten, gab es vier Sessions vor der Kamera, die Filmproduzent Johannes Hauswirth fürs Internet aufbereitete und bei "Ruhrtube“ online gingen. Das wird fortgesetzt: Jeden zweiten Samstag gibt es rund 40 Minuten Konzert mit Bands aus dem Platzhirsch-Universum. Das heißt: Keine Genre-Grenzen, von E bis U, von akustisch bis brachial und von melancholisch bis ausgelassen ist alles drin.