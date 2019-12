Duisburg-Ruhrort. Beim Lebendigen Adventskalender in Ruhrort öffnete der Stadtteilladen Roter Stern ein Türchen. Ein Konzert erfreute die zahlreichen Gäste.

Der Rote Stern Ruhrort wurde jetzt ganz weihnachtlich

Im Hafenviertel wird in der Vorweihnachtszeit jeden Tag pünktlich um 18.30 Uhr ein Türchen des Lebendigen Adventskalenders geöffnet, und zum Vorschein kommt eine Überraschung in Form von Konzerten, Lesungen oder anderen kleinen Veranstaltungen. Jetzt gehörte das Türchen zum Stadtteilladen Roter Stern an der Amtsgerichtstraße. Er überraschte die Gäste mit einem Konzert von Jenny Kleinbrahm und Gerwin Ruske. Besonders freuen werden sich darüber aber Kindergartenkinder.

Rund 50 Ruhrorter kamen zusammen, um dem Gesang der beiden Musiker zu lauschen. Sie boten ein buntes Programm von Musical-Nummern bis hin zu Charts-Liedern. Besonders wichtig war den Organisatoren jedoch, dass die Zuhörer später bei Glühwein und warmen Waffeln ins Gespräch kamen. So wurde ihnen das das Kennenlernen erleichtert. „Wir möchten eine neue Tradition mit Leben füllen und die Leute und den Stadtteil zusammenbringen“, erklärte Dirk Shevek, Mitorganisator des Roten Sterns. „Es ist wirklich schön hier, die Atmosphäre ist stimmig und auf das Konzert freue ich mich schon den ganzen Tag“, ergänzte Besucherin Laura Meier mit einem Lächeln im Gesicht.

Erlös kommt der Kita Schifferheimstraße zugute

Der Erlös des Lebendigen Adventskalenders, der vom Kreativquartier Ruhrort und dem Ruhrorter Bürgerverein organisiert wird, kommt diesmal der städtischen Kindertagesstätte Schifferheimstraße zugute. Mit dem Geld wird ein Sprungkastenset gekauft, um den Kindern eine besonders schöne Turnzeit zu ermöglichen.

Dieses Spendenprojekt kam bei den Besuchern gut an: „Wir sind jedes Jahr dabei und hoffen, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet. Jeder Abend ist eine neue Überraschung“, sagte Sylvia Endrikat. Bis einschließlich Heiligabend wird noch täglich der Kalender im Stadtteil geöffnet. Das 16. Türchen wird am heutigen Montag um 18.30 Uhr im Malteserstift St. Nikolaus auf der Dr.-Hammacher Straße 10 aufgesperrt. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind jedoch erwünscht. „Mittlerweile wird der Lebendige Adventskalender überall nachgemacht“, sagte Besucher Fritz Hemberger, „aber hier in Ruhrort ist der einzig wahre.“

