Der DGB in Duisburg ruft am Donnerstag (6. Februar) um 17 Uhr zur Kundgebung vor dem Stapeltor auf. Die Gewerkschaft will nach der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen ein Zeichen gegen Rechts setzen.

Duisburg. Duisburgs OB Sören Link folgt dem Aufruf und kommt um 17 Uhr zur DGB-Kundgebung, um nach der Thüringen-Wahl ein Zeichen gegen Rechts zu setzen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

DGB in Duisburg ruft nach Thüringen-Wahl zur Kundgebung auf

Der DGB in Duisburg ruft im Zusammenhang mit der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen heute um 17 Uhr zu einer Kundgebung auf. „Die gestrige Wahl des FDP-Politikers Kemmerich zum Ministerpräsidenten mit Hilfe der AfD stellt einen politischen Dammbruch dar. Es ist skandalös, dass CDU und FDP sich nicht zu schade sind, gemeinsam mit den Faschisten der Höcke-AfD einen Ministerpräsidenten ins Amt zu befördern. Es ist an uns, ein klares Stoppzeichen gegen den Faschismus zu setzen“, sagt Gewerkschaftssekretär Bulut Surat. Eine Landesregierung unter Duldung der AfD dürfe „niemals zustande kommen.“ Der Deutsche Gewerkschaftsbund ruft alle demokratischen Kräfte auf, am heutigen Donnerstag um 17 Uhr vor dem DGB Haus am Stapeltor „ein klaren Zeichen zu setzen. Wir sind die Mehrheit!“

Bislang haben die Sozialdemokraten und auch die Linken ihre Teilnahme angekündigt. Erwartet wird auch Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link. Er folgt dem Aufruf des DGB als Sozialdemokrat und will auch ein paar Worte zu den Teilnehmern sprechen. Link hatte bereits gestern über Facebook seine Sprachlosigkeit über die Vorgänge in Thüringen ausgedrückt: „Unfassbar“, schrieb er.

Die gestrigen Ereignisse in Thüringen stellten einen Tabubruch im Umgang mit der Höcke-Partei dar, über den man jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen kann. Die Landtagsabgeordnete Sarah Philipp und SPD-Fraktionschef Bruno Sagurna haben ihr Kommen bereits angekündigt. Sie sind sich einig und sprechen für die Partei: „Der Tag gestern in Thüringen hat uns erschrocken und der Bundesrepublik einen großen Schaden zugefügt.“ Vor Kurzem habe man den Opfern des Nationalsozialismus gedacht, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Yad Vashem eine international viel beachtete Rede gehalten. Und jetzt „lässt man sich in Thüringen von Nazis an die Macht wählen. Das kann ich nicht nachvollziehen“, sagt Sagurna. Man wird uns international „mindestens Doppelzynigkeit vorwerfen“.

SPD erwartet von CDU und FPD in Duisburg eine klare Positionierung

Bruno Sagurna erwartet von der CDU und auch FDP in Duisburg eine klare Positionieren. Für die SPD sagt Sagurna: „Für uns ist ganz klar: In Duisburg wird es keine Zusammenarbeit mit der rechten Gruppen und Parteien geben“.

Die SPD ruft ausdrücklich zur Teilnahme an der heutigen Kundgebung auf. „Die SPD als die Partei von Otto Wels und Willy Brandt war und ist das Bollwerk gegen Faschismus“, sagt Sarah Philipp, kommissarische Vorsitzende der SPD in Duisburg. Man werde „deutlich machen, dass jetzt nicht einfach zur Tagesordnung übergegangen werden kann. Eine Zusammenarbeit mit einer Partei, deren Kandidat sich von Faschisten zum Ministerpräsidenten wählen lässt, ist völlig ausgeschlossen.“

Nach der Kundgebung wird es einen Fußmarsch zum FDP-Büro geben.

Auch die Linken wollen sich der Kundgebung anschließen.