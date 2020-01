Das ist die beste Nachrichten für Duisburg seit vielen, vielen Jahren. Mit dem Kauf des Krieger-Grundstücks durch die Gebag hat die Stadt wieder die Planungshoheit für die riesige Brache, die drohte, weiter Wunde in der Stadt zu sein. Nun: Kein Möbelhaus, kein DOC, keine Lagerhallen. Auch für die DOC-Gegner dürfte das eine späte Genugtuung sein.

Für ganz Duisburg ist der Super-Deal in Berlin eine Riesenchance. Am Rande der Innenstadt stehen 30 Hektar in bester Lage für zukunftsweisende Planung zur Verfügung. Citynahes Wohnen, Leben Arbeiten, das birgt großes Potenzial, weil man Fehler meistens nicht zweimal macht. Es wurde auch möglich, weil die Stadt zäh verhandelte und sicher auch, weil Krieger schlicht keine Verwendung mehr für das Grundstück hat. Bei den Erfolgsmeldungen und Premium-Projekten der Gebag wird einem geradezu schwindelig.