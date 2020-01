Die Duisburgerin Silja Mahlow und die Suche nach dem Glück

Silja Mahlow ist Wirtschaftspsychologin, Coach und Gründerin des Blogs „Glücksplanet“. Nachdem die Mutter von drei Kindern vor Jahren selbst ein emotionales Tal durchschritten hat, hilft die Duisburgerin Menschen, mehr Leichtigkeit zu leben. Auf Instagram, Facebook und seit einem Jahr auch in ihrem Podcast erzählt sie, wie es gelingen kann, mehr Gelassenheit zu lernen und zufriedener zu sein. Und damit man im Alltag nicht achtlos das Glück vorbeiziehen lässt, hat sie gemeinsam mit Anita Slowig einen Kalender herausgebracht: „Glücksjahr 2020 für Körper, Geist und Seele.“ Es ist eher ein Tagebuch, gespickt mit Anregungen, Achtsamkeitsübungen und Ayurveda-Rezepten. Silja Mahlow will die Leserinnen dazu animieren, jeden Tag zu notieren, wofür sie dankbar sind. Ein Gespräch über die schnelllebige Zeit, Stress und gute Vorsätze.

Gerade zum Jahresende nehmen sich viele Leute vor, dass im nächsten Jahr alles besser und toller wird. Sie bieten eine „Schnelle Hilfe Session“ an. Wird die jetzt besonders gerne gebucht?

Nicht unbedingt. Die „Schnelle Hilfe Session“ hilft Personen, die das Gefühl haben, in einer Sackgasse zu stecken und sich einen Blick von außen auf ein Problem wünschen. Manchmal kann es schon helfen, eine Stunde mit jemandem zu arbeiten und die Blockade zu lösen. Oder man merkt mit der Zeit, dass das Thema doch komplexer ist und man länger daran arbeiten möchte. Für alle, die nicht viel Zeit haben oder für die es Luxus ist, ein Coaching zu buchen, für die biete ich seit einem Jahr Denkanstöße per Podcast. Er heißt „Radikal Glücklich.“ Die Reaktionen darauf sind sehr positiv. So kann man sich selbst die Zeit für sich nehmen und eine Folge anhören.

Glück, das man im Inneren findet, ist nachhaltiger

Wann haben Sie sich auf die Spur des Glücks begeben?

Da war ich Anfang 30. Nach der Schule wusste ich eigentlich gar nicht so recht, was ich machen wollte. Ich habe dann eine Banklehre gemacht und relativ schnell gemerkt, dass es nicht meins ist. Ich habe es dann aber durchgezogen und später sogar noch Wirtschaftspsychologie studiert. Parallel habe ich mich mit Ratgebern beschäftigt. Ein psychologischer Ansatz aus den USA ist mir dabei besonders in Erinnerung geblieben. Dort werden nämlich nicht nur negative Erfahrungen aufgearbeitet, sondern es wird präventiv geschaut, was ich tun kann, damit ich dankbarer und zufriedener bin.

Duisburg Seminar im März Auf der Seite gluecksplanet.com veröffentlicht Silja Mahlow regelmäßig Denkanstöße und auch ihren Podcast „Radikal Glücklich“. Zu finden ist dieser aber auch etwa bei Spotify oder iTunes. Außerdem erscheint am 1. Februar auf der Seite ein kostenloses Onlinetraining zum Thema innerer Frieden mit geführter Meditation. Am 21. März findet passend zum Frühlingsstart das Seminar „Retrain your Brain“ im Freien Institut Kaiserberg statt. Hier können die Teilnehmer lernen, das Gehirn von negativen, sorgenvollen, angespannten Zuständen in leichtere, glückliche Zustände zu bringen.

Kann man sich vornehmen, glücklich zu sein oder dafür eine Strategie entwickeln?

Manchmal fordere ich meine Workshop-Teilnehmer auf, sich an ein schönes Erlebnis aus dem Urlaub zu erinnern. Die meisten überlegen eine Weile, bis sie sich wieder in der Sonne sehen. Die Aufgabe ist es dann, die Leichtigkeit aus dieser Zeit in den Alltag zu transportieren und dem Flow zu folgen. Erinnern wir gute Momente täglich, werden sie samt der guten Gefühle immer leichter abrufbar.

Was ist mit allen anderen Faktoren, die die Leute mit Erfolg und Glück assoziieren?

Karriere, Geld und alles was von außen kommt, ist nicht so nachhaltig wie das Glück, das man in sich selbst findet. Das habe ich selbst erfahren. Es ist ja immer die Frage, ob ich etwas aus mir heraus mache oder für jemanden und so beweisen möchte, dass ich etwas kann oder einem Ideal hinterher hetze. Viele sind immer gestresst und es würde uns gut tun, öfter kurz anzuhalten, um den Moment wahrzunehmen.

In einer Ihrer Facebook-Posts beschäftigen Sie sich mit dem Thema Hoffnung und Erwartungen. Was ist der Unterschied?

Das ist ein schmaler Grat. Bei den Erwartungen ist es so: Wir träumen von etwas und wünschen es uns so sehr, dass es wahr wird – und dann kommt einem das Leben dazwischen und alles ist anders, als gedacht. Hoffnungen hingegen konzentriert sich hingegen darauf was ist und geht dann vom Besten aus, was passieren kann.

Manchmal scheitert die Duisburgerin Silja Mahlow selbst - und steuert bewusst dagegen



Ihnen folgen mehrere tausend Leute bei Facebook und Instagram. Erzeugt das nicht einen gewissen Druck, neue Inspiration liefern zu müssen?

Nein. Ich poste auch mal etwas, wenn es mir nicht gut geht und thematisiere das dann. Mir folgen viele Frauen zwischen 30 und 60 Jahren, die das auch kennen. Bei unserem Kalender haben wir aber dennoch eine Kleinigkeit geändert. In der letzten Ausgabe hatten wir die Formulierung gewählt „Das tue ich heute für mein Ziel“ Nun heißt es „Das tue ich heute für mich und mein Ziel.“

Hand aufs Herz, wie oft scheitern Sie selbst an diesen Zielen?

Immer wieder! Anfang des Jahres habe ich beispielsweise unheimlich viel gemacht. Seminare gegeben, Coachings angeboten. Ich hatte kaum Zeit. Auch wenn man Zuviel von dem tut, was man liebst, ist es irgendwann zuviel. Mein Mann hat mich dann darauf aufmerksam gemacht. Eigentlich ist er der wahre Yogi bei uns, obwohl er kein Yoga macht. Nun plane ich Pausen viel bewusster ein - und das tut gut.

Wie ist es mit guten Vorsätzen? Viele haben sie spätestens im Februar wieder vergessen.

Wenn man wirklich etwas ändern möchte, muss man irgendwie dran bleiben. Das ist die eigentliche Kunst. Wenn ich zum Beispiel abnehmen möchte, mich dann aber mit der Tüte Chips auf der Couch ertappe, dann könnte ich mich auch fragen: Wie konnte es hierzu kommen? Was kann ich morgen ändern, damit es leichter ist, keine Chips zu essen? In meiner nächsten Podcast-Folge, die man ab dem 3.1. hören kann, beschäftige ich mich übrigens auch mit dem Thema gute Vorsätze.

Was haben Sie sich fürs neue Jahr vorgenommen?

Ich möchte gerne ein Buch schreiben. Dazu habe ich mir nun pro Monat eine Woche geblockt und freu mich darauf, daran zu arbeiten.