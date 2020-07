Die „Hofkultur“ weicht aus Höfen in Ruhrort ins Netz aus

Duisburg. Die „Hoflieferanten“ stellen ihren Themenabend um die Nazi-Widerstandsgruppe „Brotfabrik Germania“ auf Youtube. Die Reihe soll lebendig bleiben.

Auch die Ruhrorter Reihe „Hofkultur“, die seit zehn Jahren Lesungen, Liederabende und Konzerte in private Hinterhöfe des Hafenstadtteils bringt, muss wegen der Corona-Schutzmaßnahmen ins Netz ausweichen. In den Hinterhöfen, die sich sonst für die Kulturveranstaltungen öffnen, würde das Publikum zu dicht beieinander sitzen.

Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus am 8. Mai 2020 waren drei Veranstaltungen unter dem Motto „Erinnern hilft vorbeugen“ geplant, die an das Kriegsende in Duisburg, an jüdisches Leben und an die Widerstandsgruppe um die Brotfabrik „Germania“ erinnern sollten. Um die „Hofkultur“ auch in Pandemie-Zeiten lebendig zu halten, haben sich die Macher dazu entschieden, das Programm über die Widerstandsgruppe um die „Brotfabrik Germania“ im Internet zu präsentieren.

„Hoflieferanten“ erinnern mit Musik und Texten an Nazi-Widerstand

Die Gruppe „Die Hoflieferanten“ mit Folkert Küpers (Sprecher und Kurator), Barbara Wedekind (Sprecherin und Cello), Eike von Schmeling (Gesang, Flöte), Detlef von Schmeling (Gesang, Gitarre) und Clemens Graefen (Gesang, Gitarre) erinnert an die außergewöhnliche Geschichte einer Gruppe von Menschen, die von Anfang an gegen Nazi-Unrecht gekämpft hat.

Einige dieser Widerstandskämpfer bezahlten den Einsatz mit ihrem Leben. Von den Überlebenden des Nazi-Terrors beteiligten sich viele an herausragender Stelle am Aufbau eines demokratischen Deutschland. Der Kopf der Germania-Gruppe, Hermann Runge, gehörte zu den Vätern des Grundgesetzes. Auch stellte die Gruppe eine Reihe von Bürgermeistern im Rheinland.

Das Programm kann unter dem Stichwort „Brotfabrik Germania“ auf YouTube abgerufen werden. Die bei den Hofkultur-Abenden obligatorischen Hutspenden für die Arbeit des Kreativquartiers können diesmal online über Paypal an info@kreativquartier-ruhrort.de gespendet werden. Über dieselbe E-Mail-Adresse sind auch die Spendenkontodaten des Kreativquartiers Ruhrort abrufbar.