Schuhdieb Dieb will mit gestohlenen Schuhen aus Laden flüchten

Duisburg. Die gestohlenen Turnschuhe hatte ein Dieb (57) schon an den Füßen, als er einen Laden in der Duisburg Innenstadt verlassen wollte.

Mit den gestohlenen Turnschuhen an den Füßen wollte ein Dieb am Donnerstag einen Schuhladen an der Königstraße verlassen.

Einer Mitarbeiterin kam es komisch vor, dass der 57-Jährige nagelneue Asics-Schuhe an den Füßen trug und sie seine alten Schuhe dafür in dem Schuhkarton fand.

Schuhdieb leistet bei Polizei Sicherheitsleistung

Gemeinsam mit dem Sicherheitspersonal rannte sie dem Mann hinterher, brachte ihn zurück in den Laden und rief die Polizei. Den Polizisten erzählte der Mann, dass er vergessen habe, die Schuhe zu bezahlen. Sie nahmen ihn mit zur Wache. Gegen die Zahlung einer Sicherheitsleistung konnte der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland später wieder gehen.