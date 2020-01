Diese Comedians und Kabarettisten kommen 2020 nach Duisburg

Duisburg-Huckingen. 2020 schon gelacht? Das Steinhofprogramm wird witzig. Eine Kabarettistin bringt eine Riesenschildkröte mit, eine andere reißt Witze über Gemüse.

Mit einem heißen Comedy-Programm durch den Winter: Im Steinhof an der Düsseldorfer Straße in Huckingen stehen in den ersten Monaten 2020 einige hochkarätige Comedians auf der Bühne und bereiten ihre Gäste auf den Frühling vor.

Drei Frauen und ein Quotenmann blicken zurück auf das Jahr 2019

Ein Kabarett-Quartett bestehend aus Lisa Catena, Sarah Hakenberg, Dagmar Schönleber und Robert Griess macht den Anfang am 31. Januar um 20 Uhr. Drei Frauen und ein Quotenmann blicken zurück auf 2019. Gemeinsam rechnen sie ab mit all dem Wahn- und Schwachsinn des Jahres 2019. Von Trumps Twitter-Präsidentschaft bis zur neuen Bundesregierung, von der Europa-Wahl bis zum Pflegenotstand. Karten kosten 19,50 Euro im Vorverkauf und 22 Euro an der Abendkasse.

Diese Kabarettistin bringt Tiere mit auf die Bühne

Die mit mehreren Preisen ausgezeichnete Business-Trainerin Daniela Ben Said begeistert ihre Zuhörer mit Energie, Glaubwürdigkeit und sofort umsetzbaren Ideen und Konzepten. In ihrem Bühnenprogramm „Glück ist tierisch leicht! Was wir von Tieren lernen können…“ zeigt sie eine andere Seite: als Kabarettistin bringt sie so nicht nur Tierliebhaber zum Lachen. Begleitet wird sie von Riesenschildkröte Morla, Bussarddame Banu und Bullterrier Frieda. Am 7. Februar stehen alle zusammen ab 20 Uhr auf der Bühne. Karten gibt es ab 20,50 Euro.

Nizar bringt seine Internetwitze im Steinhof auf die Bühne

Nachdem Nizar mit seinen Witze-Clips und seiner ansteckenden Lache einen Eroberungsfeldzug durch die sozialen Medien geführt und dabei Millionen von Fans erreicht hat, dürfen sich Comedy-Fans nun auf sein erstes Bühnenprogramm freuen: „Witz Kommando“. Als Kreuzung aus Eddie Murphy (Humorfarbe) und einem Hobbit (die Behaarung) verbreitet er gute Laune im Steinhof am 28. Februar um 20 Uhr. Karten kosten 19/21 Euro (VVK/AK).

Die Becker und Frau Sierp sind zurück

Die Becker und Frau Sierp, das chaotisch-charismatische Comedy-Duo des Ruhrgebiets, ist zurück. Und sorgt am 8. März ab 19 Uhr für Lacher in Huckingen. Dann gibt es actiongeladenes Typen- und Musikkabarett mit zwei Frauen, die sich nichts schenken. Tickets kosten 17,50/19,50 Euro im Vorverkauf / An der Abendkasse.

Ein Programm über Schuldgefühle, Kredite, Ausreden, Nazismus und Narzissmus

Andreas Rebers ist etwas für Menschen, die bösen Humor mögen. Sein Programm „Ich helfe gern“ ist ein Programm über alles, was toxisch ist: Schuldgefühle, faule Kredite, faule Ausreden, Nazismus und Narzissmus. Ein Programm über die moralische Großmacht Deutschland. Hat hier jemand Angst vor der Wahrheit? Oder sind wir alle schon dem Wahn verfallen?, fragt er – am 13. März, 20 Uhr. Karten: 22/25 Euro.

Dave Davies liefert in „Genial verrückt“ Antworten auf kuriose Fragen der Menschheit

Dave Davis liefert in „Genial verrückt“ Antworten auf die wichtigen Fragen der Menschheit. Foto: Dave Davis / MTS GmbH

Dave Davis geht in ,,Genial verrückt’’ den wichtigen Fragen der Menschheit nach: Wie kann es sein, dass Menschen in der Lage sind, sich selbst auf den Mond zu schießen, aber dieselbe Spezies sich die Augenbrauen abrasiert, nur um sie wieder anzumalen? Warum glauben sie der Wissenschaft blind, dass es Atome gibt, können aber an keiner Wand mit dem Hinweis „Frisch gestrichen!“vorbeigehen, ohne dies mit einem Fingerstreich geprüft zu haben? Die Antworten gibt Dave Davies am 14. März um 20 Uhr. Karten kosten ab 25,50 Euro.

Ein Abend mit René Steinberg im Duisburger Steinhof

René Steinberg lädt wieder ein, am 18. März um 20 Uhr. Zu einem schönen Abend. Mal ganz ohne Fernsehen, aber mit mehr Abwechslung; nämlich mit Kabarett, Comedy, Talk, Spaß und Unterhaltung – und in netter Runde. Im Steinhof trifft er Kollegen von der spaßverarbeitenden Gesellschaft. Steinberg geht dabei die aktuellen Themen der jüngsten Zeit durch, die eingeladenen Kabarettisten und Comedians zeigen Ausschnitte aus ihren Programmen, und gemeinsam klönen sie anschließend auf der Bühne. Karten kosten 19,50 Euro.

Tutty Tran: ein Vietnamese mit Berliner Schnauze

Tutty Tran, der Vietnamese mit der Berliner Schnauze, präsentiert sein allererstes Soloprogramm „Augen zu und durch“. Dabei wird niemand verschont. Egal, ob es seine ehemalige schwarze Arbeitskollegin ist, die übrigens der Meinung ist, sie sei „Karamell“, oder ob es aufgrund der Aussprache seines Vaters immer wieder zu Problemen im Alltag kommt. Beginn ist am 20. März um 20 Uhr, Tickets kosten 19,50/21 Euro.

Diese Kabarettistin macht Witze über Veganer und solche, die es nicht werden wollen

Die Kabarettistin Gabriele Busse steht für Offenheit, Selbstironie und bösartig-liebevollen Humor. In ihrem neuen Programm „Auch der Broccoli hat Gefühle“ wird die Veganerin ihre Verzweiflung los – über ihre Kindheit in Bayern, die Sprüche ihres Umfelds und über all jene, die sie für extrem halten, weil sie nicht töten lassen will. Sie tratscht im Turmzimmer ab 20 Uhr am 26. März. Karten kosten 15/17,50 Euro.

Das Comedy-Duo Emmi und Willnowsky ist wieder da

Das Comedy-Duo Emmi und Willnowsky zündet seine Lachsalven am 28. März ab 20 Uhr im Steinhof. Willnowsky würde für eine schlechte Pointe sogar seine Großmutter verkaufen, wenn denn bekannt wäre, wo ihre Urne vergraben ist. Karten gibt es ab 18 Euro.

Mit Witzen gegen den Wahn der Schönheitsindustrie

Ein komisches Plädoyer gegen den Wahn der Schönheitsindustrie und für eine entspannte Weiblichkeit hält Inka Meyer mit „Der Teufel trägt Parka“ am 23. April ab 20 Uhr im historischen Turmzimmer. Die Botschaft der Mode- und Kosmetikbranche sei klar, findet sie: ,,Frauen, Ihr lauft aus,werdet alt, seid zu fett und habt zu viele Haare.’’ Los geht’s am 23. April um 20 Uhr, Karten kosten 17,50 Euro im Vorverkauf oder 19,50 Euro an der Abendkasse.

Karten für sämtliche Veranstaltungen gibt es im Steinhof, Düsseldorfer Landstraße 347, 0203/72 9999 84, kontakt@steinhof-duisburg.de