Diese Schnellteststationen gibt es an Duisburger Altenheimen

Duisburg. In Duisburg gibt es nach Angaben der Stadt weiter Corona-Schnellteststationen für Seniorenzentren. Das sind die Standorte und Zeiten.

Es werden weiter dezentrale Schnellteststationen für Seniorenzentren betrieben. Das hat der Krisenstab der Stadt Duisburg mit Blick auf die immer noch hohe Zahl an Corona-Infizierten und -Todesopfern insbesondere in Altenheimen beschlossen.

Wie die Stadt erklärt, wird ab Montag, 11. Januar, an sieben Standorten über Duisburg verteilt weiter allen Mitarbeitern und Besuchern der Heime ein täglicher Schnelltest angeboten. Damit soll die Gefahr, dass das Virus in diese Einrichtungen gelangt, so weit wie möglich reduziert werden.

Stadt Duisburg: Vertragspartner betreiben nun Corona-Schnellteststationen für Seniorenzentren

Die Schnellteststellen wurden bislang von Ehrenamtlichen betrieben. Zukünftig werde dies über Vertragspartner organisiert, zu denen zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter Unfallhilfe und die Firma Felten zählen.

Schnelltests werden montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr in den Bezirken Walsum, Hamborn, Meiderich, Homberg, Mitte, Rheinhausen und Süd an diesen Standorten angeboten:

- Seniorenzentrum, Jupiterstraße 28 in Aldenrade

- Sana-Seniorenzentrum, Aachener Straße 27 in Röttgersbach

- Christophoruswerk, Gelände Bonhoefferstraße in Meiderich

- Malteserstift St. Johannes, Marienstraße 11 in Alt-Homberg

- Theater am Marientor, Testzentrum der Stadt, Plessingstraße 20 im Dellviertel

- Sana-Seniorenzentrum, Lindenallee 23 in Rheinhausen

- Fliedner Pflege und Wohnen am Park, Zu den Tannen 10-12 in Großenbaum

