DSDS-Siegerin Marie Wegener bereitet sich auf Musical vor

Es sind nur noch wenige Tage bis zur Premiere: Am 25. Dezember steht Marie Wegener (18) aus Duisburg erstmals in einem Musical auf der Bühne. Die Siegerin der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) von 2018 spielt die Hauptrolle „Bella“ in „Die Schöne und das Biest“, der Originalversion des Stücks von Martin Doepke. Tourneestart ist im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Seit gut einer Woche laufen die Proben im tschechischen Brünn. In einer Pause haben wir mit der 18-Jährigen über die Vorbereitungen gesprochen.

„Musical ist eine ganz neue Herausforderung – zu singen und zu schauspielern“, sagt die junge Sängerin. „Ich muss sehr oft meine Kopfstimme einsetzen. Das alles ist schon sehr gewöhnungsbedürftig für mich, aber mit jeder Probe werde ich sicherer.“

Duisburgerin hat erfahrenen Musicaldarsteller an ihrer Seite

An ihrer Seite hat Marie Wegener mit Alexander di Capri (45) einen erfahrenen Haupt- und Musicaldarsteller, einigen vielleicht noch aus der ARD-Vorabend-Serie „Verbotene Liebe“ bekannt. „Er gibt mir viele Tipps und ist ein richtiger Kumpeltyp“, sagt die Duisburgerin. „Das macht es trotz des Altersunterschieds leichter, ein Liebespaar zu spielen.“

Acht bis zehn Stunden probt die 18-Jährige derzeit täglich. Sie ist Teil eines 24 Künstler umfassenden Ensembles. Dazu kommt ein zehnköpfiges Orchester. „Die Aufregung steigt, je näher die Premiere rückt“, sagt sie.

Startschuss fällt am 25. Dezember in Berlin

Da der Startschuss für die Tournee am 25. Dezember in Berlin fällt, wird Marie Wegener Heiligabend erstmals im Hotel feiern. Auf einen Weihnachtsbaum, der sonst im heimischen Wohnzimmer steht, muss sie verzichten, nicht aber auf ihre Familie.

Die Eltern Corinna und Dirk, ihr Zwillingsbruder Marvin, Oma Brigitte und Hund Rocky lassen sie nicht allein. Nur Wellensittich Fratzi und Papagei Oskar treten die Reise nach Berlin nicht an und werden zu Hause von Freunden versorgt.

Marie Wegener freut sich auf die Musical-Premiere in Berlin. Foto: Wegener

„Ich bin ja ein totaler Familienmensch und liebe Weihnachten“, sagt die Duisburgerin. „Wir werden diesmal eben ein bisschen improvisieren, uns aber auf jeden Fall zusammen meinen Auftritt in der MDR-Weihnachtsshow mit Frank Schöbel anschauen.“

Leider kein Musical-„Heimspiel“ in Duisburg

Einen Tag später und auch am 26. Dezember ist sie in Berlin in „Die Schöne und das Biest“ zu sehen. Danach geht es bis 2. Februar auf eine ausgedehnte Tournee durch insgesamt 30 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ein „Heimspiel“ in Duisburg gibt es für Marie zwar nicht, dafür sie am 31. Januar in der Nachbarstadt Düsseldorf, im dortigen Capitol-Theater auf.

Der Terminkalender ist auch nach der Musical-Tournee voll. Die 18-Jährige arbeitet direkt weiter an neuen, eigenen Songs. Ein neues, das dritte Album ist in Planung. Urlaub? Zuletzt hat sich die junge Sängerin im vergangenen Sommer ein paar Tage frei genommen. „Eine kleine Auszeit“, sagt sie, „will ich mir aber auch im kommenden Jahr gönnen.“