Der Kreisverband Duisburg der AfD wollte in der Rheinhauser Gaststätte „Zum Rathaus“ am Samstag eigentlich seine Kandidaten für die Kommunalwahl aufstellen. Davon erfuhren unter anderem das Bündnis „Duisburg stellt sich quer“ und das „Duisburger Jugendbündnis gegen Rechts – Rise Up“. Beide riefen daraufhin zu Protesten auf. In der Mitte der vergangenen Woche sagte die Partei daher die Veranstaltung ab.

Am Samstagvormittag trafen sich trotzdem rund 100 Demonstranten auf der gegenüberliegenden Straßenseite der vielbefahrenen Friedrich-Ebert-Straße, an der sich das „Balkan-Restaurant“ befindet, wie es sich selbst nennt. Von der AfD kam indes niemand. Die Lichter des Restaurants blieben dunkel. Die Demonstranten hatten Transparente dabei, auf denen unter anderem stand: „Nazis raus! Refugees are welcome!!!“ und „Kein Raum für die geistigen Brandstifter.“ Zehn Polizisten waren mit drei Streifenwagen und einem Motorrad angerückt, um die Demo zu begleiten. Tätig werden mussten sie nicht.

“Duisburg stellt sich quer“ wertet Absage der Veranstaltung als Erfolg

„Im Laufe der Woche ist bekannt geworden, dass die Veranstaltung abgesagt wurde. Das werten wir als politischen Erfolg des Bündnisses“, sagte Gizem Kockaya, Sprecherin des Bündnisses „Duisburg stellt sich quer“. Man habe sich trotzdem darauf verständigt kommen zu wollen. „Um die Straße nicht den Rassisten und Faschisten zu überlassen. Das Ziel war, hier ein Zeichen zu setzen.“ Überall, wo die AfD auftritt, will das Bündnis demonstrieren. Mit den Anschlägen in Hanau sei eine Grenze überschritten worden. „Auch Marxloh und Hochfeld könnten hier in Duisburg als migrantische Stadtteile gewisse Ziele bieten. Wer verspricht denn, dass so etwas in Duisburg nicht passiert“, so Kockaya.

Auf Anfrage der Redaktion bezog AfD-Ratsherr Alan Imamura, Beisitzer im Kreisvorstand, am Samstagmorgen telefonisch Stellung: „Es gibt heute keine Veranstaltung. Wir haben Sie einfach abgesagt.“ Es sei traurig, was unbegründete Vorwürfe für Früchte tragen würden. „Das Dumme ist, wenn Emotionen so hoch kochen, haben wir ein Sicherheitsproblem.“ Es würden Wahlen zur Aufstellung von Kandidaten zur Kommunalwahl verhindert, die gesetzlich vorgeschrieben und demokratisch seien. Einen Wiederholungstermin gebe es noch nicht.

Gastronomen werden aufgefordert, der AfD keine Räume zu vermieten

Auch der letzte Wirt, der eine AfD-Veranstaltung beherbergt habe, sei schon angefeindet worden. Das Jugendbündnis „Rise Up“ hatte bereits am Donnerstag einen offenen Brief an alle Duisburger Lokalitäten veröffentlicht. Unter der Überschrift „Kein Pils und kein Parteitag für die AfD“ heißt es unter anderem: „Wir fordern Sie daher zu Solidarität und einer klaren Positionierung gegen die Hetze der AfD auf. Konkret bedeutet das für uns, dass wir sie auffordern, keine Ihrer Räume an die AfD zu vermieten oder zur Verfügung zu stellen. Die AfD behauptet, sie würde dadurch ausgegrenzt werden. Ja, wir wollen sie aus dem politischen Diskurs, aus Räumen ausgrenzen, denn sie sind eine konkrete (Lebens)-Gefahr für unsere Mitmenschen.“

Die Gastronomen sollten ihren Mitmenschen zeigen, dass sie sich gegen Rassismus positionieren, solidarisch an ihrer Seite stehen und keine rechtsextremen Parteien hofieren. „Wenn Sie der AfD doch Räume geben sollten, zeigen Sie damit, dass Sie sich von einer vielfältigen, antirassistischen Gesellschaft verabschiedet haben und den Boden für den Rechtsterrorismus gedeihen lassen. Wer sich in der Duisburger Stadtgesellschaft so positioniert, muss mit unserem entschiedenem, antifaschistischen Protest rechnen.“ Zu lesen ist dieser Brief unter anderem auf der Facebook-Seite von „Rise Up“.