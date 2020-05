Duisburg: 18-Jährigen überfallen – Polizei schnappt Räuber

Duisburg. Sie sollen auf einen 18-Jährigen eingetreten und eingeschlagen haben. Die Polizei Duisburg hat mutmaßliche Mitglieder einer Räuberbande gestellt.

Nach einem Raubüberfall in Ruhrort hat die Polizei Duisburg vier Tatverdächtige geschnappt. Nach einem Komplizen der Gruppe wird gefahndet.

Laut Polizei sollen die fünf Männer am Freitag gegen 23.20 Uhr einen 18-Jährigen an der Fürst-Bismarck-Straße überfallen haben. Als der junge Mann aus einem Haus kam, schlugen und traten sie ohne Vorwarnung auf ihn ein, brachen ihm die Nase. Das Quintett erbeutete die Umhängetasche des 18-Jährigen samt Geldbeutel und flüchteten in Richtung Friedrichsplatz.

Überfall in Ruhrort: 19-Jähriger alarmiert Polizei

Ein 19-Jähriger alarmierte nach dem Überfall die Polizei, konnte die Täter genau beschreiben. Mehrere Streifenwagenteams fahndeten im Umfeld des Tatorts nach der Gruppe. Drei Männer (19, 19 und 20 Jahre alt) nahmen die Einsatzkräfte fest. Der Bruder des 20-Jährigen soll laut Zeugenaussagen ebenfalls an der Tat beteiligt gewesen sein. Bei einer Wohnungsdurchsuchung stellten Beamte zwei Smartphones sicher.

Alle vier Tatverdächtigen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt. Nach dem fünften Mitglied der Gruppe fahndet die Polizei noch. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280 0 entgegen.