Duisburg: 24-Jährige flüchtet im Westen vor Polizeikontrolle

Duisburg. Eine 24-Jährige hat sich im Duisburger Westen eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Golffahrerin überfuhr mehrere rote Ampeln.

Beamte wollten die Frau am Montagmorgen auf der Gartenstraße in Hochemmerich anhalten. Die 24-Jährige fuhr allerdings an der Kontrollstelle vorbei und ignorierte die Anhaltezeichen. Die Einsatzkräfte riefen Verstärkung, nahmen die Verfolgung auf.

Duisburg: 24-Jährige flüchtet ohne Führerschein vor Polizei

Die Frau achtete auch in der Folge nicht auf die Signale der Polizei und fuhr auf der Krefelder Straße über mehrere rote Ampeln. Entgegen der Fahrtrichtung bog sie schließlich in die Bernhardstraße ein und stellte den Golf so ab, dass er den Verkehr blockierte.

Das Streifenwagenteam war wenige Augenblicke später vor Ort und fanden die 24-Jährige in einer Wohnung. Als die Polizisten ihre Personalien überprüften, stellten sie fest, dass die Frau keinen Führerschein besitzt. Gegen die 24-Jährige wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.